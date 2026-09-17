Отвертка-реверс комбинированная СИБРТЕХ 13368, PH2/SL6, CrV, 2к рукоятка
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL6/PH2
Комплектация
Реверсивная рукоятка - 1 штДвусторонний стержень - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб.
В наличии
Код товара: 744529
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
500 руб.
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Характеристики
Бренд
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
2
Материал стержня
сталь CrV
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL6/PH2
Комплектация
Реверсивная рукоятка - 1 штДвусторонний стержень - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х8х4
Вес, г.
170
Описание товара Отвертка-реверс комбинированная СИБРТЕХ 13368, PH2/SL6, CrV, 2к рукоятка
Реверсивная комбинированная отвертка Сибртех 13368 с двусторонним стержнем из стали CrV предназначена для работы с крепежом типоразмеров PH2 и SL6. Используется при проведении мелких ремонтных и монтажных работ в быту. Благодаря трещоточному механизму отвертку не требуется постоянно перехватывать. Длина стержня 160 мм позволяет работать с глубоко расположенным крепежом.
Преимущества
- Прочность и высокий ресурс — стержень выполнен из износостойкой хромованадиевой стали твердостью 50-54 HRC.
- Продуманная конструкция — длину выступания стержня можно регулировать в зависимости от углубления крепежа.
- Комфортная работа — эргономичная двухкомпонентная рукоятка позволяет длительное время работать без ощущения усталости.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
2
Материал стержня
сталь CrV
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL6/PH2
Комплектация
Реверсивная рукоятка - 1 штДвусторонний стержень - 1 шт
Страна производитель
Китай
Реверсивная комбинированная отвертка Сибртех 13368 с двусторонним стержнем из стали CrV предназначена для работы с крепежом типоразмеров PH2 и SL6. Используется при проведении мелких ремонтных и монтажных работ в быту. Благодаря трещоточному механизму отвертку не требуется постоянно перехватывать. Длина стержня 160 мм позволяет работать с глубоко расположенным крепежом.
Преимущества
- Прочность и высокий ресурс — стержень выполнен из износостойкой хромованадиевой стали твердостью 50-54 HRC.
- Продуманная конструкция — длину выступания стержня можно регулировать в зависимости от углубления крепежа.
- Комфортная работа — эргономичная двухкомпонентная рукоятка позволяет длительное время работать без ощущения усталости.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Отвертка-реверс комбинированная СИБРТЕХ 13368, PH2/SL6, CrV, 2к рукоятка - по цене 500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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