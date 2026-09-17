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Отвертка-реверс комбинированная СИБРТЕХ 13364, PH2/SL6, CrV, 2к рукоятка купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отвертка-реверс комбинированная СИБРТЕХ 13364, PH2/SL6, CrV, 2к рукоятка

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Отвертка-реверс комбинированная СИБРТЕХ 13364, PH2/SL6, CrV, 2к рукоятка - фото 1
Отвертка-реверс комбинированная СИБРТЕХ 13364, PH2/SL6, CrV, 2к рукоятка - фото 2
Отвертка-реверс комбинированная СИБРТЕХ 13364, PH2/SL6, CrV, 2к рукоятка - фото 3
Отвертка-реверс комбинированная СИБРТЕХ 13364, PH2/SL6, CrV, 2к рукоятка - фото 4
Отвертка-реверс комбинированная СИБРТЕХ 13364, PH2/SL6, CrV, 2к рукоятка - фото 5
Отвертка-реверс комбинированная СИБРТЕХ 13364, PH2/SL6, CrV, 2к рукоятка - фото 6
Отвертка-реверс комбинированная СИБРТЕХ 13364, PH2/SL6, CrV, 2к рукоятка - фото 7
Отвертка-реверс комбинированная СИБРТЕХ 13364, PH2/SL6, CrV, 2к рукоятка - фото 8
Отвертка-реверс комбинированная СИБРТЕХ 13364, PH2/SL6, CrV, 2к рукоятка - фото 9
Отвертка-реверс комбинированная СИБРТЕХ 13364, PH2/SL6, CrV, 2к рукоятка - фото 10
Отвертка-реверс комбинированная СИБРТЕХ 13364, PH2/SL6, CrV, 2к рукоятка - фото 11
Отвертка-реверс комбинированная СИБРТЕХ 13364, PH2/SL6, CrV, 2к рукоятка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL6/PH2
Комплектация
Т-образная реверсивная рукоятка - 1 штДвусторонний стержень - 1 шт
  • Отвертка-реверс комбинированная СИБРТЕХ 13364, PH2/SL6, CrV, 2к рукоятка - фото 1
  • Отвертка-реверс комбинированная СИБРТЕХ 13364, PH2/SL6, CrV, 2к рукоятка - фото 2
  • Отвертка-реверс комбинированная СИБРТЕХ 13364, PH2/SL6, CrV, 2к рукоятка - фото 3
  • Отвертка-реверс комбинированная СИБРТЕХ 13364, PH2/SL6, CrV, 2к рукоятка - фото 4
  • Отвертка-реверс комбинированная СИБРТЕХ 13364, PH2/SL6, CrV, 2к рукоятка - фото 5
  • Отвертка-реверс комбинированная СИБРТЕХ 13364, PH2/SL6, CrV, 2к рукоятка - фото 6
  • Отвертка-реверс комбинированная СИБРТЕХ 13364, PH2/SL6, CrV, 2к рукоятка - фото 7
  • Отвертка-реверс комбинированная СИБРТЕХ 13364, PH2/SL6, CrV, 2к рукоятка - фото 8
  • Отвертка-реверс комбинированная СИБРТЕХ 13364, PH2/SL6, CrV, 2к рукоятка - фото 9
  • Отвертка-реверс комбинированная СИБРТЕХ 13364, PH2/SL6, CrV, 2к рукоятка - фото 10
  • Отвертка-реверс комбинированная СИБРТЕХ 13364, PH2/SL6, CrV, 2к рукоятка - фото 11
  • Отвертка-реверс комбинированная СИБРТЕХ 13364, PH2/SL6, CrV, 2к рукоятка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744528
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Отвертка-реверс комбинированная СИБРТЕХ 13364, PH2/SL6, CrV, 2к рукоятка
550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
2
Материал стержня
сталь CrV
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL6/PH2
Комплектация
Т-образная реверсивная рукоятка - 1 штДвусторонний стержень - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х15х4
Вес, г.
190

Описание товара Отвертка-реверс комбинированная СИБРТЕХ 13364, PH2/SL6, CrV, 2к рукоятка

Реверсивная Т-образная комбинированная отвертка Сибртех 13364 с двусторонним стержнем PH2/SL6 из стали CrV позволяет эффективно закручивать и извлекать крепежные элементы со шлицами Phillips и Slotted. Трещоточный механизм избавляет от необходимости перехватывать отвертку, что особенно удобно для решения большого количества задач. Отвертка пригодится при проведении бытового ремонта.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — стержень изготовлен из хромованадиевой стали твердостью 50-54 HRC.
  • Удобная работа в труднодоступных местах — длина стержня составляет 160 мм, степень его выступания из отвертки можно регулировать.
  • Эффективность — Т-образная рукоятка обеспечивает больший крутящий момент по сравнению с рукоятками стандартной формы.
  • Возможность работы без реверса — отвертка имеет дополнительный присоединительный шестигранник.
  • Комфортная работа — двухкомпонентная рукоятка удобно лежит в руке и не выскальзывает из ладони.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Отвертка-реверс комбинированная СИБРТЕХ 13364, PH2/SL6, CrV, 2к рукоятка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
2
Материал стержня
сталь CrV
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL6/PH2
Комплектация
Т-образная реверсивная рукоятка - 1 штДвусторонний стержень - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Реверсивная Т-образная комбинированная отвертка Сибртех 13364 с двусторонним стержнем PH2/SL6 из стали CrV позволяет эффективно закручивать и извлекать крепежные элементы со шлицами Phillips и Slotted. Трещоточный механизм избавляет от необходимости перехватывать отвертку, что особенно удобно для решения большого количества задач. Отвертка пригодится при проведении бытового ремонта.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — стержень изготовлен из хромованадиевой стали твердостью 50-54 HRC.
  • Удобная работа в труднодоступных местах — длина стержня составляет 160 мм, степень его выступания из отвертки можно регулировать.
  • Эффективность — Т-образная рукоятка обеспечивает больший крутящий момент по сравнению с рукоятками стандартной формы.
  • Возможность работы без реверса — отвертка имеет дополнительный присоединительный шестигранник.
  • Комфортная работа — двухкомпонентная рукоятка удобно лежит в руке и не выскальзывает из ладони.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отвертка-реверс комбинированная СИБРТЕХ 13364, PH2/SL6, CrV, 2к рукоятка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 550 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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