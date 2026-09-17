Отвертка-реверс комбинированная СИБРТЕХ 13364, PH2/SL6, CrV, 2к рукоятка
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Характеристики
Описание товара Отвертка-реверс комбинированная СИБРТЕХ 13364, PH2/SL6, CrV, 2к рукоятка
Реверсивная Т-образная комбинированная отвертка Сибртех 13364 с двусторонним стержнем PH2/SL6 из стали CrV позволяет эффективно закручивать и извлекать крепежные элементы со шлицами Phillips и Slotted. Трещоточный механизм избавляет от необходимости перехватывать отвертку, что особенно удобно для решения большого количества задач. Отвертка пригодится при проведении бытового ремонта.
Преимущества
- Прочность и долговечность — стержень изготовлен из хромованадиевой стали твердостью 50-54 HRC.
- Удобная работа в труднодоступных местах — длина стержня составляет 160 мм, степень его выступания из отвертки можно регулировать.
- Эффективность — Т-образная рукоятка обеспечивает больший крутящий момент по сравнению с рукоятками стандартной формы.
- Возможность работы без реверса — отвертка имеет дополнительный присоединительный шестигранник.
- Комфортная работа — двухкомпонентная рукоятка удобно лежит в руке и не выскальзывает из ладони.
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Реверсивная Т-образная комбинированная отвертка Сибртех 13364 с двусторонним стержнем PH2/SL6 из стали CrV позволяет эффективно закручивать и извлекать крепежные элементы со шлицами Phillips и Slotted. Трещоточный механизм избавляет от необходимости перехватывать отвертку, что особенно удобно для решения большого количества задач. Отвертка пригодится при проведении бытового ремонта.
Преимущества
- Прочность и долговечность — стержень изготовлен из хромованадиевой стали твердостью 50-54 HRC.
- Удобная работа в труднодоступных местах — длина стержня составляет 160 мм, степень его выступания из отвертки можно регулировать.
- Эффективность — Т-образная рукоятка обеспечивает больший крутящий момент по сравнению с рукоятками стандартной формы.
- Возможность работы без реверса — отвертка имеет дополнительный присоединительный шестигранник.
- Комфортная работа — двухкомпонентная рукоятка удобно лежит в руке и не выскальзывает из ладони.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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