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Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13338, 41 шт., CrV купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13338, 41 шт., CrV

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Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13338, 41 шт., CrV - фото 1
Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13338, 41 шт., CrV - фото 2
Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13338, 41 шт., CrV - фото 3
Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13338, 41 шт., CrV - фото 4
Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13338, 41 шт., CrV - фото 5
Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13338, 41 шт., CrV - фото 6
Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13338, 41 шт., CrV - фото 7
Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13338, 41 шт., CrV - фото 8
Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13338, 41 шт., CrV - фото 9
Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13338, 41 шт., CrV - фото 10
Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13338, 41 шт., CrV - фото 11
Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13338, 41 шт., CrV - фото 12
Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13338, 41 шт., CrV - фото 13
Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13338, 41 шт., CrV - фото 14
Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13338, 41 шт., CrV - фото 15
Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13338, 41 шт., CrV - фото 16
Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13338, 41 шт., CrV - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
двухкомпонентные
Размер шлица
SL3, РН0
Комплектация
Отвертка реверсивная для бит 1/4" - 1 штОтвертка для точных работ - 1 штУдлинитель 1/4" - 1 штПереходник для торцевых головок 1/4" - 1 штТорцевые головки: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм - 9 штБиты 1/4": SL3, SL4, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3 - 8 шт Биты 1/4": Т10, Т15, Т20, Т25, S0, S1, S2, S3 - 8 штБиты для точных работ: SL2, SL3, Т5, Т6 - 2 шт Биты для точных работ: PH000, PH00, PH0 - 3 шт Биты для точных работ: Pb 0.8, 1.2 - 2 штБиты для точных работ: H1.3, Н1.5, Н2.0 - 3 шт
  • Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13338, 41 шт., CrV - фото 1
  • Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13338, 41 шт., CrV - фото 2
  • Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13338, 41 шт., CrV - фото 3
  • Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13338, 41 шт., CrV - фото 4
  • Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13338, 41 шт., CrV - фото 5
  • Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13338, 41 шт., CrV - фото 6
  • Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13338, 41 шт., CrV - фото 7
  • Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13338, 41 шт., CrV - фото 8
  • Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13338, 41 шт., CrV - фото 9
  • Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13338, 41 шт., CrV - фото 10
  • Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13338, 41 шт., CrV - фото 11
  • Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13338, 41 шт., CrV - фото 12
  • Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13338, 41 шт., CrV - фото 13
  • Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13338, 41 шт., CrV - фото 14
  • Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13338, 41 шт., CrV - фото 15
  • Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13338, 41 шт., CrV - фото 16
  • Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13338, 41 шт., CrV - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 200 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744525
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13338, 41 шт., CrV
1 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Набор
да
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
41
Материал стержня
сталь CrV
Материал рукоятки
двухкомпонентные
Размер шлица
SL3, РН0
Комплектация
Отвертка реверсивная для бит 1/4" - 1 штОтвертка для точных работ - 1 штУдлинитель 1/4" - 1 штПереходник для торцевых головок 1/4" - 1 штТорцевые головки: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм - 9 штБиты 1/4": SL3, SL4, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3 - 8 шт Биты 1/4": Т10, Т15, Т20, Т25, S0, S1, S2, S3 - 8 штБиты для точных работ: SL2, SL3, Т5, Т6 - 2 шт Биты для точных работ: PH000, PH00, PH0 - 3 шт Биты для точных работ: Pb 0.8, 1.2 - 2 штБиты для точных работ: H1.3, Н1.5, Н2.0 - 3 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х5
Вес, г.
590

Описание товара Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13338, 41 шт., CrV

Реверсивные отвертки с набором бит и торцевых головок Сибртех 13338 — комплект из 41 предмета из стали CrV, включающий насадки для работы с крепежом типа SL, PH, PZ, HEX, TORX, а также для монтажа/демонтажа гаек, болтов, саморезов с внешним шестигранником. Отвертка и биты для точных работ позволяют отремонтировать мелкую электронику, очки, детские игрушки и т.д. Удлинитель облегчает работу в труднодоступных местах.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — биты, торцевые головки и стержни отверток изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали.
  • Функция реверса — во время работы не требуется переставлять отвертку, что экономит время и силы мастера.
  • Эргономичность — двухкомпонентные рукоятки не выскальзывают из ладони.
  • Продуманное хранение — инструменты поставляются в пластиковом кейсе с ложементом и на защелке.



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Отзывы о товаре Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13338, 41 шт., CrV




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Набор
да
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
41
Материал стержня
сталь CrV
Материал рукоятки
двухкомпонентные
Размер шлица
SL3, РН0
Комплектация
Отвертка реверсивная для бит 1/4" - 1 штОтвертка для точных работ - 1 штУдлинитель 1/4" - 1 штПереходник для торцевых головок 1/4" - 1 штТорцевые головки: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм - 9 штБиты 1/4": SL3, SL4, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3 - 8 шт Биты 1/4": Т10, Т15, Т20, Т25, S0, S1, S2, S3 - 8 штБиты для точных работ: SL2, SL3, Т5, Т6 - 2 шт Биты для точных работ: PH000, PH00, PH0 - 3 шт Биты для точных работ: Pb 0.8, 1.2 - 2 штБиты для точных работ: H1.3, Н1.5, Н2.0 - 3 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Реверсивные отвертки с набором бит и торцевых головок Сибртех 13338 — комплект из 41 предмета из стали CrV, включающий насадки для работы с крепежом типа SL, PH, PZ, HEX, TORX, а также для монтажа/демонтажа гаек, болтов, саморезов с внешним шестигранником. Отвертка и биты для точных работ позволяют отремонтировать мелкую электронику, очки, детские игрушки и т.д. Удлинитель облегчает работу в труднодоступных местах.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — биты, торцевые головки и стержни отверток изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали.
  • Функция реверса — во время работы не требуется переставлять отвертку, что экономит время и силы мастера.
  • Эргономичность — двухкомпонентные рукоятки не выскальзывают из ладони.
  • Продуманное хранение — инструменты поставляются в пластиковом кейсе с ложементом и на защелке.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13338, 41 шт., CrV - стоимость товара 1200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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