Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13338, 41 шт., CrV
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Характеристики
Описание товара Отвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13338, 41 шт., CrV
Реверсивные отвертки с набором бит и торцевых головок Сибртех 13338 — комплект из 41 предмета из стали CrV, включающий насадки для работы с крепежом типа SL, PH, PZ, HEX, TORX, а также для монтажа/демонтажа гаек, болтов, саморезов с внешним шестигранником. Отвертка и биты для точных работ позволяют отремонтировать мелкую электронику, очки, детские игрушки и т.д. Удлинитель облегчает работу в труднодоступных местах.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — биты, торцевые головки и стержни отверток изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали.
- Функция реверса — во время работы не требуется переставлять отвертку, что экономит время и силы мастера.
- Эргономичность — двухкомпонентные рукоятки не выскальзывают из ладони.
- Продуманное хранение — инструменты поставляются в пластиковом кейсе с ложементом и на защелке.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Реверсивные отвертки с набором бит и торцевых головок Сибртех 13338 — комплект из 41 предмета из стали CrV, включающий насадки для работы с крепежом типа SL, PH, PZ, HEX, TORX, а также для монтажа/демонтажа гаек, болтов, саморезов с внешним шестигранником. Отвертка и биты для точных работ позволяют отремонтировать мелкую электронику, очки, детские игрушки и т.д. Удлинитель облегчает работу в труднодоступных местах.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — биты, торцевые головки и стержни отверток изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали.
- Функция реверса — во время работы не требуется переставлять отвертку, что экономит время и силы мастера.
- Эргономичность — двухкомпонентные рукоятки не выскальзывают из ладони.
- Продуманное хранение — инструменты поставляются в пластиковом кейсе с ложементом и на защелке.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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