Отвертка диэлектрическая до СИБРТЕХ 12929, 1000 В, PH2x100 мм, 2к рукоятка
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Характеристики
Описание товара Отвертка диэлектрическая до СИБРТЕХ 12929, 1000 В, PH2x100 мм, 2к рукоятка
Диэлектрическая отвертка Сибртех 12929 до 1000 В, PH2 x 100 мм, из стали CrV, с двухкомпонентной рукояткой, предназначена для работы с крепежом типа Phillips «крест». Благодаря диэлектрическому покрытию она пригодится частным мастерам при замене розеток, подключении электросчетчиков и других работах. Стержня длиной 100 мм достаточно для демонтажа/монтажа крепежа в углублениях. Внимание — техника безопасности запрещает выполнять работы под напряжением!
Преимущества
- Стержень отвертки изготовлен из высококачественной хромованадиевой стали и закален до необходимой твердости.
- Нанесенный на рукоятку калибр шлица позволяет легко найти нужную отвертку в наборе инструментов.
- За счет двухкомпонентной рельефной рукоятки с противоскользящим покрытием отверткой комфортно работать.
- Благодаря отверстию в рукоятке возможно подвесное хранение отвертки.
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Диэлектрическая отвертка Сибртех 12929 до 1000 В, PH2 x 100 мм, из стали CrV, с двухкомпонентной рукояткой, предназначена для работы с крепежом типа Phillips «крест». Благодаря диэлектрическому покрытию она пригодится частным мастерам при замене розеток, подключении электросчетчиков и других работах. Стержня длиной 100 мм достаточно для демонтажа/монтажа крепежа в углублениях. Внимание — техника безопасности запрещает выполнять работы под напряжением!
Преимущества
- Стержень отвертки изготовлен из высококачественной хромованадиевой стали и закален до необходимой твердости.
- Нанесенный на рукоятку калибр шлица позволяет легко найти нужную отвертку в наборе инструментов.
- За счет двухкомпонентной рельефной рукоятки с противоскользящим покрытием отверткой комфортно работать.
- Благодаря отверстию в рукоятке возможно подвесное хранение отвертки.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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