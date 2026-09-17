Top.Mail.Ru
Отвертка Matrix 12914, Insulated до 1000 В, SL3,0x80 мм, CrMo, 2к рукоятка купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Отвертка Matrix 12914, Insulated до 1000 В, SL3,0x80 мм, CrMo, 2к рукоятка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Отвертка Matrix 12914, Insulated до 1000 В, SL3,0x80 мм, CrMo, 2к рукоятка - фото 1
Отвертка Matrix 12914, Insulated до 1000 В, SL3,0x80 мм, CrMo, 2к рукоятка - фото 2
Отвертка Matrix 12914, Insulated до 1000 В, SL3,0x80 мм, CrMo, 2к рукоятка - фото 3
Отвертка Matrix 12914, Insulated до 1000 В, SL3,0x80 мм, CrMo, 2к рукоятка - фото 4
Отвертка Matrix 12914, Insulated до 1000 В, SL3,0x80 мм, CrMo, 2к рукоятка - фото 5
Отвертка Matrix 12914, Insulated до 1000 В, SL3,0x80 мм, CrMo, 2к рукоятка - фото 6
Отвертка Matrix 12914, Insulated до 1000 В, SL3,0x80 мм, CrMo, 2к рукоятка - фото 7
Отвертка Matrix 12914, Insulated до 1000 В, SL3,0x80 мм, CrMo, 2к рукоятка - фото 8
Отвертка Matrix 12914, Insulated до 1000 В, SL3,0x80 мм, CrMo, 2к рукоятка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Длина стержня, мм
80
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL3
Комплектация
Отвертка диэлектрическая SL3,0 х 80 мм - 1 штИнструкция - 1 шт
  • Отвертка Matrix 12914, Insulated до 1000 В, SL3,0x80 мм, CrMo, 2к рукоятка - фото 1
  • Отвертка Matrix 12914, Insulated до 1000 В, SL3,0x80 мм, CrMo, 2к рукоятка - фото 2
  • Отвертка Matrix 12914, Insulated до 1000 В, SL3,0x80 мм, CrMo, 2к рукоятка - фото 3
  • Отвертка Matrix 12914, Insulated до 1000 В, SL3,0x80 мм, CrMo, 2к рукоятка - фото 4
  • Отвертка Matrix 12914, Insulated до 1000 В, SL3,0x80 мм, CrMo, 2к рукоятка - фото 5
  • Отвертка Matrix 12914, Insulated до 1000 В, SL3,0x80 мм, CrMo, 2к рукоятка - фото 6
  • Отвертка Matrix 12914, Insulated до 1000 В, SL3,0x80 мм, CrMo, 2к рукоятка - фото 7
  • Отвертка Matrix 12914, Insulated до 1000 В, SL3,0x80 мм, CrMo, 2к рукоятка - фото 8
  • Отвертка Matrix 12914, Insulated до 1000 В, SL3,0x80 мм, CrMo, 2к рукоятка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744509
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Отвертка Matrix 12914, Insulated до 1000 В, SL3,0x80 мм, CrMo, 2к рукоятка
330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
1
Диэлектрическая
да
Материал стержня
CrMo
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Длина стержня, мм
80
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL3
Комплектация
Отвертка диэлектрическая SL3,0 х 80 мм - 1 штИнструкция - 1 шт
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
21х5х3
Вес, г.
110

Описание товара Отвертка Matrix 12914, Insulated до 1000 В, SL3,0x80 мм, CrMo, 2к рукоятка

Отвертка Matrix Insulated 12914, SL3,0 x 80 мм, из стали CrMo, с двухкомпонентной рукояткой до 1000 В, используется при проведении ремонтных с крепежом типа Slotted «минус». Благодаря диэлектрическому покрытию она выдерживает напряжение до 1000 В, поэтому оптимально подходит для настройки электрооборудования, установки розеток и др. Важно — техника безопасности запрещает работать под напряжением!

Преимущества

  • Износостойкость и прочность — стержень выполнен из хромомолибденовой стали твердостью 50-56 HRC.
  • Надежность — отвертка имеет немецкий сертификат VDE, подтверждающий диэлектрические свойства до 1000 В.
  • Намагниченный наконечник — крепеж фиксируется на стержне отвертки и не выпадает.
  • Удобство работы — на рукоятку нанесена информация с калибром шлица.
  • Комфортная работа — двухкомпонентная эргономичная рукоятка с рельефными подпальцевыми выемками удобно лежит в руке и не проскальзывает.
  • Удобное хранение — на рукоятке отвертки есть отверстие для подвеса.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Отвертка Matrix 12914, Insulated до 1000 В, SL3,0x80 мм, CrMo, 2к рукоятка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MATRIX
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
1
Диэлектрическая
да
Материал стержня
CrMo
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Длина стержня, мм
80
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL3
Комплектация
Отвертка диэлектрическая SL3,0 х 80 мм - 1 штИнструкция - 1 шт
Страна производитель
Тайвань
Описание

Отвертка Matrix Insulated 12914, SL3,0 x 80 мм, из стали CrMo, с двухкомпонентной рукояткой до 1000 В, используется при проведении ремонтных с крепежом типа Slotted «минус». Благодаря диэлектрическому покрытию она выдерживает напряжение до 1000 В, поэтому оптимально подходит для настройки электрооборудования, установки розеток и др. Важно — техника безопасности запрещает работать под напряжением!

Преимущества

  • Износостойкость и прочность — стержень выполнен из хромомолибденовой стали твердостью 50-56 HRC.
  • Надежность — отвертка имеет немецкий сертификат VDE, подтверждающий диэлектрические свойства до 1000 В.
  • Намагниченный наконечник — крепеж фиксируется на стержне отвертки и не выпадает.
  • Удобство работы — на рукоятку нанесена информация с калибром шлица.
  • Комфортная работа — двухкомпонентная эргономичная рукоятка с рельефными подпальцевыми выемками удобно лежит в руке и не проскальзывает.
  • Удобное хранение — на рукоятке отвертки есть отверстие для подвеса.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отвертка Matrix 12914, Insulated до 1000 В, SL3,0x80 мм, CrMo, 2к рукоятка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 330 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...