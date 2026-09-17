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Набор отвёрток DENZEL 122117, 2 шт., PH+SL, S2, 3к рукоятка купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор отвёрток DENZEL 122117, 2 шт., PH+SL, S2, 3к рукоятка

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Набор отвёрток DENZEL 122117, 2 шт., PH+SL, S2, 3к рукоятка - фото 1
Набор отвёрток DENZEL 122117, 2 шт., PH+SL, S2, 3к рукоятка - фото 2
Набор отвёрток DENZEL 122117, 2 шт., PH+SL, S2, 3к рукоятка - фото 3
Набор отвёрток DENZEL 122117, 2 шт., PH+SL, S2, 3к рукоятка - фото 4
Набор отвёрток DENZEL 122117, 2 шт., PH+SL, S2, 3к рукоятка - фото 5
Набор отвёрток DENZEL 122117, 2 шт., PH+SL, S2, 3к рукоятка - фото 6
Набор отвёрток DENZEL 122117, 2 шт., PH+SL, S2, 3к рукоятка - фото 7
Набор отвёрток DENZEL 122117, 2 шт., PH+SL, S2, 3к рукоятка - фото 8
Набор отвёрток DENZEL 122117, 2 шт., PH+SL, S2, 3к рукоятка - фото 9
Набор отвёрток DENZEL 122117, 2 шт., PH+SL, S2, 3к рукоятка - фото 10
Набор отвёрток DENZEL 122117, 2 шт., PH+SL, S2, 3к рукоятка - фото 11
Набор отвёрток DENZEL 122117, 2 шт., PH+SL, S2, 3к рукоятка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Длина стержня, мм
75
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
PH2, SL6
Комплектация
Отвертки PH2, SL65 - 2 шт
  • Набор отвёрток DENZEL 122117, 2 шт., PH+SL, S2, 3к рукоятка - фото 1
  • Набор отвёрток DENZEL 122117, 2 шт., PH+SL, S2, 3к рукоятка - фото 2
  • Набор отвёрток DENZEL 122117, 2 шт., PH+SL, S2, 3к рукоятка - фото 3
  • Набор отвёрток DENZEL 122117, 2 шт., PH+SL, S2, 3к рукоятка - фото 4
  • Набор отвёрток DENZEL 122117, 2 шт., PH+SL, S2, 3к рукоятка - фото 5
  • Набор отвёрток DENZEL 122117, 2 шт., PH+SL, S2, 3к рукоятка - фото 6
  • Набор отвёрток DENZEL 122117, 2 шт., PH+SL, S2, 3к рукоятка - фото 7
  • Набор отвёрток DENZEL 122117, 2 шт., PH+SL, S2, 3к рукоятка - фото 8
  • Набор отвёрток DENZEL 122117, 2 шт., PH+SL, S2, 3к рукоятка - фото 9
  • Набор отвёрток DENZEL 122117, 2 шт., PH+SL, S2, 3к рукоятка - фото 10
  • Набор отвёрток DENZEL 122117, 2 шт., PH+SL, S2, 3к рукоятка - фото 11
  • Набор отвёрток DENZEL 122117, 2 шт., PH+SL, S2, 3к рукоятка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
410 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744493
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор отвёрток DENZEL 122117, 2 шт., PH+SL, S2, 3к рукоятка
410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Набор
да
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
2
Материал стержня
S2
Длина стержня, мм
75
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
PH2, SL6
Комплектация
Отвертки PH2, SL65 - 2 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х10х4
Вес, г.
230

Описание товара Набор отвёрток DENZEL 122117, 2 шт., PH+SL, S2, 3к рукоятка

Комбинированный набор Denzel 122117 состоит из 2 отверток типоразмеров PH2 и SL6 длиной 100 мм, изготовленных из стали S2, с трехкомпонентными рукоятками. Намагниченные высокоточные шлицы позволяют направлять отвертку с крепежом одной рукой, а другой придерживать закрепляемую деталь. Набор предназначен для выполнения профессиональных монтажных и демонтажных работ с резьбовыми соединениями.

Преимущества

  • Прочность — стержни изготовлены из стали S2 и закалены до твердости 61 HRC.
  • Износостойкость и защита от коррозии — шлицы фосфатированы, на стержни нанесено никелевое покрытие.
  • Работа в сложных условиях — трехкомпонентные рукоятки обладают масло- и бензостойкостью.
  • Быстрый поиск нужного инструмента — на затыльниках имеется цветовая маркировка, позволяющая определить типоразмер отвертки.
  • Комфортная эксплуатация без усталости — эргономичные рукоятки с резиновыми вставками и подпальцевыми выемками не выскальзывают из ладони.
  • Удобное хранение — отверстия в рукоятках позволяют подвешивать отвертки на крючок или скобу.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Набор отвёрток DENZEL 122117, 2 шт., PH+SL, S2, 3к рукоятка




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Набор
да
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
2
Материал стержня
S2
Длина стержня, мм
75
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
PH2, SL6
Комплектация
Отвертки PH2, SL65 - 2 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Комбинированный набор Denzel 122117 состоит из 2 отверток типоразмеров PH2 и SL6 длиной 100 мм, изготовленных из стали S2, с трехкомпонентными рукоятками. Намагниченные высокоточные шлицы позволяют направлять отвертку с крепежом одной рукой, а другой придерживать закрепляемую деталь. Набор предназначен для выполнения профессиональных монтажных и демонтажных работ с резьбовыми соединениями.

Преимущества

  • Прочность — стержни изготовлены из стали S2 и закалены до твердости 61 HRC.
  • Износостойкость и защита от коррозии — шлицы фосфатированы, на стержни нанесено никелевое покрытие.
  • Работа в сложных условиях — трехкомпонентные рукоятки обладают масло- и бензостойкостью.
  • Быстрый поиск нужного инструмента — на затыльниках имеется цветовая маркировка, позволяющая определить типоразмер отвертки.
  • Комфортная эксплуатация без усталости — эргономичные рукоятки с резиновыми вставками и подпальцевыми выемками не выскальзывают из ладони.
  • Удобное хранение — отверстия в рукоятках позволяют подвешивать отвертки на крючок или скобу.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор отвёрток DENZEL 122117, 2 шт., PH+SL, S2, 3к рукоятка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 410 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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