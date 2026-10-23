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Ключ трубный рычажный СИБРТЕХ 15762, №4, 3", кованый, тип "L" купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ключ трубный рычажный СИБРТЕХ 15762, №4, 3", кованый, тип "L"

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Ключ трубный рычажный СИБРТЕХ 15762, №4, 3&quot;, кованый, тип &quot;L&quot; - фото 1
Ключ трубный рычажный СИБРТЕХ 15762, №4, 3&quot;, кованый, тип &quot;L&quot; - фото 2
Ключ трубный рычажный СИБРТЕХ 15762, №4, 3&quot;, кованый, тип &quot;L&quot; - фото 3
Ключ трубный рычажный СИБРТЕХ 15762, №4, 3&quot;, кованый, тип &quot;L&quot; - фото 4
Ключ трубный рычажный СИБРТЕХ 15762, №4, 3&quot;, кованый, тип &quot;L&quot; - фото 5
Ключ трубный рычажный СИБРТЕХ 15762, №4, 3&quot;, кованый, тип &quot;L&quot; - фото 6
Ключ трубный рычажный СИБРТЕХ 15762, №4, 3&quot;, кованый, тип &quot;L&quot; - фото 7
Ключ трубный рычажный СИБРТЕХ 15762, №4, 3&quot;, кованый, тип &quot;L&quot; - фото 8
Ключ трубный рычажный СИБРТЕХ 15762, №4, 3&quot;, кованый, тип &quot;L&quot; - фото 9
Ключ трубный рычажный СИБРТЕХ 15762, №4, 3&quot;, кованый, тип &quot;L&quot; - фото 10
Ключ трубный рычажный СИБРТЕХ 15762, №4, 3&quot;, кованый, тип &quot;L&quot; - фото 11
Ключ трубный рычажный СИБРТЕХ 15762, №4, 3&quot;, кованый, тип &quot;L&quot; - фото 12
Ключ трубный рычажный СИБРТЕХ 15762, №4, 3&quot;, кованый, тип &quot;L&quot; - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Марка стали
сталь 45
Материал рукоятки
углеродистая сталь
Форма губок
L-образные
Максимальное раскрытие губок, мм
103
  • Ключ трубный рычажный СИБРТЕХ 15762, №4, 3&quot;, кованый, тип &quot;L&quot; - фото 1
  • Ключ трубный рычажный СИБРТЕХ 15762, №4, 3&quot;, кованый, тип &quot;L&quot; - фото 2
  • Ключ трубный рычажный СИБРТЕХ 15762, №4, 3&quot;, кованый, тип &quot;L&quot; - фото 3
  • Ключ трубный рычажный СИБРТЕХ 15762, №4, 3&quot;, кованый, тип &quot;L&quot; - фото 4
  • Ключ трубный рычажный СИБРТЕХ 15762, №4, 3&quot;, кованый, тип &quot;L&quot; - фото 5
  • Ключ трубный рычажный СИБРТЕХ 15762, №4, 3&quot;, кованый, тип &quot;L&quot; - фото 6
  • Ключ трубный рычажный СИБРТЕХ 15762, №4, 3&quot;, кованый, тип &quot;L&quot; - фото 7
  • Ключ трубный рычажный СИБРТЕХ 15762, №4, 3&quot;, кованый, тип &quot;L&quot; - фото 8
  • Ключ трубный рычажный СИБРТЕХ 15762, №4, 3&quot;, кованый, тип &quot;L&quot; - фото 9
  • Ключ трубный рычажный СИБРТЕХ 15762, №4, 3&quot;, кованый, тип &quot;L&quot; - фото 10
  • Ключ трубный рычажный СИБРТЕХ 15762, №4, 3&quot;, кованый, тип &quot;L&quot; - фото 11
  • Ключ трубный рычажный СИБРТЕХ 15762, №4, 3&quot;, кованый, тип &quot;L&quot; - фото 12
  • Ключ трубный рычажный СИБРТЕХ 15762, №4, 3&quot;, кованый, тип &quot;L&quot; - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 640 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744272
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ключ трубный рычажный СИБРТЕХ 15762, №4, 3", кованый, тип "L"
1 640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Марка стали
сталь 45
Материал рукоятки
углеродистая сталь
Форма губок
L-образные
Угол губок, °
90
Минимальное раскрытие губок, мм
25
Максимальное раскрытие губок, мм
103
Максимальный диаметр трубы, мм
90
Длина, мм
630
Комплектация
Ключ трубный рычажный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х12х6
Вес, кг.
2.49

Описание товара Ключ трубный рычажный СИБРТЕХ 15762, №4, 3", кованый, тип "L"

Кованый трубный рычажный ключ Сибртех №4 15762, тип «L», используется для захвата и вращения труб диаметром 3?, а также других деталей со специальным профилем и без него. Рычажный механизм увеличивает рабочее усилие, снижая нагрузку на руки мастера. Инструмент рассчитан на бытовое и профессиональное применение.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — кованая конструкция из закаленной легированной стали устойчива к нагрузке кручения, губки закалены до твердости 48-52 HRC.
  • Надежная фиксация — на регулировочном механизме с гайкой имеется стопорное кольцо.
  • Прочный захват — зубья прогрессивной формы наклонены против направления вращения.
  • Защита от коррозии — на инструмент нанесено порошковое покрытие.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Ключ трубный рычажный СИБРТЕХ 15762, №4, 3", кованый, тип "L"




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Марка стали
сталь 45
Материал рукоятки
углеродистая сталь
Форма губок
L-образные
Угол губок, °
90
Минимальное раскрытие губок, мм
25
Максимальное раскрытие губок, мм
103
Максимальный диаметр трубы, мм
90
Длина, мм
630
Комплектация
Ключ трубный рычажный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Кованый трубный рычажный ключ Сибртех №4 15762, тип «L», используется для захвата и вращения труб диаметром 3?, а также других деталей со специальным профилем и без него. Рычажный механизм увеличивает рабочее усилие, снижая нагрузку на руки мастера. Инструмент рассчитан на бытовое и профессиональное применение.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — кованая конструкция из закаленной легированной стали устойчива к нагрузке кручения, губки закалены до твердости 48-52 HRC.
  • Надежная фиксация — на регулировочном механизме с гайкой имеется стопорное кольцо.
  • Прочный захват — зубья прогрессивной формы наклонены против направления вращения.
  • Защита от коррозии — на инструмент нанесено порошковое покрытие.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ключ трубный рычажный СИБРТЕХ 15762, №4, 3", кованый, тип "L" - по цене 1640 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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