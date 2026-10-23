Ключ трубный рычажный GROSS 15624, №4, 3", цельнокованый, CrV, тип "B"
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Характеристики
Описание товара Ключ трубный рычажный GROSS 15624, №4, 3", цельнокованый, CrV, тип "B"
Цельнокованый трубный рычажный ключ Gross №4 15624 из стали CrV, тип «В», позволяет осуществлять захват и вращение труб и фитингов диаметром 3 дюйма. Он пригодится частным и профессиональным мастерам для проведения работ в быту или на производстве. Губки B-образной формы обеспечивают удобство работы с плоскими и объемными деталями даже труднодоступных местах. Ключ с рычажным механизмом требует минимальных усилий от пользователя, что облегчает работу.
Преимущества
- Гарантированное качество — цельнокованый корпус выполнен из прочной хромованадиевой стали.
- Высокая твердость 57-60 HRC — губки закалены высокочастотными токами, что позволяет использовать ключ в профессиональной сфере без риска поломки.
- Защита от коррозии — ключ покрыт порошковой эмалью.
- Надежность — гайка на регулировочном механизме зафиксирована стопорным кольцом.
- Самоблокируемый захват деталей — зубья на ключе наклонены в противоположную от направления вращения сторону.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
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Цельнокованый трубный рычажный ключ Gross №4 15624 из стали CrV, тип «В», позволяет осуществлять захват и вращение труб и фитингов диаметром 3 дюйма. Он пригодится частным и профессиональным мастерам для проведения работ в быту или на производстве. Губки B-образной формы обеспечивают удобство работы с плоскими и объемными деталями даже труднодоступных местах. Ключ с рычажным механизмом требует минимальных усилий от пользователя, что облегчает работу.
Преимущества
- Гарантированное качество — цельнокованый корпус выполнен из прочной хромованадиевой стали.
- Высокая твердость 57-60 HRC — губки закалены высокочастотными токами, что позволяет использовать ключ в профессиональной сфере без риска поломки.
- Защита от коррозии — ключ покрыт порошковой эмалью.
- Надежность — гайка на регулировочном механизме зафиксирована стопорным кольцом.
- Самоблокируемый захват деталей — зубья на ключе наклонены в противоположную от направления вращения сторону.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
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