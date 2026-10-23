Ключ трубный рычажный GROSS 15622, №2, 1,5", цельнокованый, CrV, тип "B"
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Характеристики
Описание товара Ключ трубный рычажный GROSS 15622, №2, 1,5", цельнокованый, CrV, тип "B"
Цельнокованый трубный рычажный ключ Gross №2 15622, из стали CrV, тип «В», служит для захвата и вращения труб и фитингов диаметром 1,5 дюйма. B-образные губки удобны для работы с плоскими и объемными деталями в труднодоступных местах. Рычажный механизм увеличивает усилие сжатия, что экономит силы мастера. Ключ пригодится частным и профессиональным мастерам для работы в быту и на производстве.
Преимущества
- Высокая прочность — цельнокованый корпус изготовлен из хромованадиевой стали, а губки закалены до твердости 57-60 HRC.
- Надежная фиксация — гайка на регулировочном механизме снабжена стопорным кольцом.
- Самоблокируемый захват деталей — зубья на ключе наклонены в противоположную от направления вращения сторону.
- Коррозионная стойкость — на ключ нанесено защитное покрытие из порошковой эмали.
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Цельнокованый трубный рычажный ключ Gross №2 15622, из стали CrV, тип «В», служит для захвата и вращения труб и фитингов диаметром 1,5 дюйма. B-образные губки удобны для работы с плоскими и объемными деталями в труднодоступных местах. Рычажный механизм увеличивает усилие сжатия, что экономит силы мастера. Ключ пригодится частным и профессиональным мастерам для работы в быту и на производстве.
Преимущества
- Высокая прочность — цельнокованый корпус изготовлен из хромованадиевой стали, а губки закалены до твердости 57-60 HRC.
- Надежная фиксация — гайка на регулировочном механизме снабжена стопорным кольцом.
- Самоблокируемый захват деталей — зубья на ключе наклонены в противоположную от направления вращения сторону.
- Коррозионная стойкость — на ключ нанесено защитное покрытие из порошковой эмали.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
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