Ключ трубный рычажный GROSS 15605, №3, 2", цельнокованый, CrV, тип - "L"
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Характеристики
Описание товара Ключ трубный рычажный GROSS 15605, №3, 2", цельнокованый, CrV, тип - "L"
Цельнокованый трубный рычажный ключ Gross №3 15605 из стали CrV, тип «L», используется для захвата и вращения труб, а также других деталей диаметром 2? и плоских предметов. Рычажный механизм увеличивает усилие сжатия, экономя силы мастера. Ключ усиленной конструкции выдерживает интенсивные нагрузки и будет полезен автослесарю, работнику сферы ЖКХ, а также пригодится в быту.
Преимущества
- Прочность и долговечность — ключ изготовлен из хромованадиевой стали, губки закалены высокочастотными токами до твердости 57-60 HRC.
- Надежная фиксация — на регулировочном механизме с гайкой имеется стопорное кольцо.
- Самоблокируемый захват труб и деталей — зубья прогрессивной формы наклонены против направления вращения.
- Антикоррозийная защита — порошковое покрытие защищает инструмент от воздействия влаги.
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Цельнокованый трубный рычажный ключ Gross №3 15605 из стали CrV, тип «L», используется для захвата и вращения труб, а также других деталей диаметром 2? и плоских предметов. Рычажный механизм увеличивает усилие сжатия, экономя силы мастера. Ключ усиленной конструкции выдерживает интенсивные нагрузки и будет полезен автослесарю, работнику сферы ЖКХ, а также пригодится в быту.
Преимущества
- Прочность и долговечность — ключ изготовлен из хромованадиевой стали, губки закалены высокочастотными токами до твердости 57-60 HRC.
- Надежная фиксация — на регулировочном механизме с гайкой имеется стопорное кольцо.
- Самоблокируемый захват труб и деталей — зубья прогрессивной формы наклонены против направления вращения.
- Антикоррозийная защита — порошковое покрытие защищает инструмент от воздействия влаги.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
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