Бокорезы Matrix 17791, 180 мм, хром-ванадий, двухкомпонентные рукоятки
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Бокорезы Matrix 17791, 180 мм, хром-ванадий, двухкомпонентные рукоятки
Бокорезы Matrix 17791 длиной 180 мм, из хромованадиевой стали, с двухкомпонентными рукоятками, предназначены для выполнения слесарных и ремонтно-монтажных работ: разрезания проводов, кабелей, стальной проволоки и гвоздей диаметром до 1,6 мм. Пригодятся в частной мастерской или на строительной площадке, будут полезны не только начинающему мастеру, но и профессионалу.
Преимущества
- Надежность — губки выполнены из прочной стали 40 CrV и прошли лазерную закалку до твердости 52-58 HRC.
- Защита от разрушения — отполированные рабочие части фосфатированы для предотвращения образования коррозии.
- Комфортная работа — эргономичные двухкомпонентные рукоятки с упорами и антискользящим покрытием обеспечивают надежный хват.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бокорезы Matrix 17791 длиной 180 мм, из хромованадиевой стали, с двухкомпонентными рукоятками, предназначены для выполнения слесарных и ремонтно-монтажных работ: разрезания проводов, кабелей, стальной проволоки и гвоздей диаметром до 1,6 мм. Пригодятся в частной мастерской или на строительной площадке, будут полезны не только начинающему мастеру, но и профессионалу.
Преимущества
- Надежность — губки выполнены из прочной стали 40 CrV и прошли лазерную закалку до твердости 52-58 HRC.
- Защита от разрушения — отполированные рабочие части фосфатированы для предотвращения образования коррозии.
- Комфортная работа — эргономичные двухкомпонентные рукоятки с упорами и антискользящим покрытием обеспечивают надежный хват.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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