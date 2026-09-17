Трансформер (мультитул) Matrix 17627, 15 функций, авторазжим, в чехле, 160 мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал инструмента
сталь
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Количество функций
15
Длина, мм
160
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 260 руб.
В наличии
Код товара: 744124
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 260 руб.
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Характеристики
Бренд
Материал инструмента
сталь
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Количество функций
15
Длина, мм
160
Комплектация
Трансформер - 1 штКонсервный нож - 1 штКусачки - 1 штЛинейка - 1 штНаличие чехла - 1 штНапильник - 1 штНожницы - 1 штОткрывалка для бутылок - 1 штОтвертка - 1 штПила - 1 штПлоскогубцы - 1 штЧехол - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х16х4
Вес, г.
330
Описание товара Трансформер (мультитул) Matrix 17627, 15 функций, авторазжим, в чехле, 160 мм
Трансформер (мультитул) Matrix 17627 длиной 160 мм, с авторазжимом, способен выполнять 15 функций. Подходит для выполнения несложных слесарно-монтажных работ, будет полезен дома, на даче, в походе, на рыбалке, также пригодится автолюбителям. Корпус изготовлен из прочной нержавеющей стали, поэтому инструмент прослужит долго.
Преимущества
- Прочность и коррозионная стойкость — инструмент изготовлен из нержавеющей стали.
- Фиксация различных предметов — в конструкции предусмотрены длинногубцы с захватом для полукруглых деталей.
- Резка проволоки, проводов, картона, бумаги, веревок — в состав инструментов входят кусачки, ножницы и стропорез.
- Комфортный отдых на природе — консервный нож и специальная открывалка позволяют открывать банки и бутылки, ножом можно нарезать продукты.
- Работа с резьбовым крепежом — для этого предусмотрены крестовая и 2 плоские отвертки.
- Решение несложных задач в саду — пилой можно спилить тонкие ветки.
- Выполнение различных бытовых работ — шило служит для получения отверстий в картоне, коже и других материалах, напильник позволяет опиливать различные детали для коррекции их формы и удаления заусенцев.
- Дополнительные возможности — линейка позволяет провести необходимые измерения.
- Комфортная работа — авторазжим упрощает использование длинногубцев.
- Удобное хранение и транспортировка — мультитул поставляется в прочном нейлоновом чехле, который можно закрепить на ремне.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
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Бренд
Материал инструмента
сталь
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Количество функций
15
Длина, мм
160
Комплектация
Трансформер - 1 штКонсервный нож - 1 штКусачки - 1 штЛинейка - 1 штНаличие чехла - 1 штНапильник - 1 штНожницы - 1 штОткрывалка для бутылок - 1 штОтвертка - 1 штПила - 1 штПлоскогубцы - 1 штЧехол - 1 шт
Страна производитель
Китай
Трансформер (мультитул) Matrix 17627 длиной 160 мм, с авторазжимом, способен выполнять 15 функций. Подходит для выполнения несложных слесарно-монтажных работ, будет полезен дома, на даче, в походе, на рыбалке, также пригодится автолюбителям. Корпус изготовлен из прочной нержавеющей стали, поэтому инструмент прослужит долго.
Преимущества
- Прочность и коррозионная стойкость — инструмент изготовлен из нержавеющей стали.
- Фиксация различных предметов — в конструкции предусмотрены длинногубцы с захватом для полукруглых деталей.
- Резка проволоки, проводов, картона, бумаги, веревок — в состав инструментов входят кусачки, ножницы и стропорез.
- Комфортный отдых на природе — консервный нож и специальная открывалка позволяют открывать банки и бутылки, ножом можно нарезать продукты.
- Работа с резьбовым крепежом — для этого предусмотрены крестовая и 2 плоские отвертки.
- Решение несложных задач в саду — пилой можно спилить тонкие ветки.
- Выполнение различных бытовых работ — шило служит для получения отверстий в картоне, коже и других материалах, напильник позволяет опиливать различные детали для коррекции их формы и удаления заусенцев.
- Дополнительные возможности — линейка позволяет провести необходимые измерения.
- Комфортная работа — авторазжим упрощает использование длинногубцев.
- Удобное хранение и транспортировка — мультитул поставляется в прочном нейлоновом чехле, который можно закрепить на ремне.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Трансформер (мультитул) Matrix 17627, 15 функций, авторазжим, в чехле, 160 мм - по цене 1260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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