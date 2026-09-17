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Трансформер (мультитул) Matrix 17627, 15 функций, авторазжим, в чехле, 160 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Трансформер (мультитул) Matrix 17627, 15 функций, авторазжим, в чехле, 160 мм

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Трансформер (мультитул) Matrix 17627, 15 функций, авторазжим, в чехле, 160 мм - фото 1
Трансформер (мультитул) Matrix 17627, 15 функций, авторазжим, в чехле, 160 мм - фото 2
Трансформер (мультитул) Matrix 17627, 15 функций, авторазжим, в чехле, 160 мм - фото 3
Трансформер (мультитул) Matrix 17627, 15 функций, авторазжим, в чехле, 160 мм - фото 4
Трансформер (мультитул) Matrix 17627, 15 функций, авторазжим, в чехле, 160 мм - фото 5
Трансформер (мультитул) Matrix 17627, 15 функций, авторазжим, в чехле, 160 мм - фото 6
Трансформер (мультитул) Matrix 17627, 15 функций, авторазжим, в чехле, 160 мм - фото 7
Трансформер (мультитул) Matrix 17627, 15 функций, авторазжим, в чехле, 160 мм - фото 8
Трансформер (мультитул) Matrix 17627, 15 функций, авторазжим, в чехле, 160 мм - фото 9
Трансформер (мультитул) Matrix 17627, 15 функций, авторазжим, в чехле, 160 мм - фото 10
Трансформер (мультитул) Matrix 17627, 15 функций, авторазжим, в чехле, 160 мм - фото 11
Трансформер (мультитул) Matrix 17627, 15 функций, авторазжим, в чехле, 160 мм - фото 12
Трансформер (мультитул) Matrix 17627, 15 функций, авторазжим, в чехле, 160 мм - фото 13
Трансформер (мультитул) Matrix 17627, 15 функций, авторазжим, в чехле, 160 мм - фото 14
Трансформер (мультитул) Matrix 17627, 15 функций, авторазжим, в чехле, 160 мм - фото 15
Трансформер (мультитул) Matrix 17627, 15 функций, авторазжим, в чехле, 160 мм - фото 16
Трансформер (мультитул) Matrix 17627, 15 функций, авторазжим, в чехле, 160 мм - фото 17
Трансформер (мультитул) Matrix 17627, 15 функций, авторазжим, в чехле, 160 мм - фото 18
Трансформер (мультитул) Matrix 17627, 15 функций, авторазжим, в чехле, 160 мм - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал инструмента
сталь
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Количество функций
15
Длина, мм
160
  • Трансформер (мультитул) Matrix 17627, 15 функций, авторазжим, в чехле, 160 мм - фото 1
  • Трансформер (мультитул) Matrix 17627, 15 функций, авторазжим, в чехле, 160 мм - фото 2
  • Трансформер (мультитул) Matrix 17627, 15 функций, авторазжим, в чехле, 160 мм - фото 3
  • Трансформер (мультитул) Matrix 17627, 15 функций, авторазжим, в чехле, 160 мм - фото 4
  • Трансформер (мультитул) Matrix 17627, 15 функций, авторазжим, в чехле, 160 мм - фото 5
  • Трансформер (мультитул) Matrix 17627, 15 функций, авторазжим, в чехле, 160 мм - фото 6
  • Трансформер (мультитул) Matrix 17627, 15 функций, авторазжим, в чехле, 160 мм - фото 7
  • Трансформер (мультитул) Matrix 17627, 15 функций, авторазжим, в чехле, 160 мм - фото 8
  • Трансформер (мультитул) Matrix 17627, 15 функций, авторазжим, в чехле, 160 мм - фото 9
  • Трансформер (мультитул) Matrix 17627, 15 функций, авторазжим, в чехле, 160 мм - фото 10
  • Трансформер (мультитул) Matrix 17627, 15 функций, авторазжим, в чехле, 160 мм - фото 11
  • Трансформер (мультитул) Matrix 17627, 15 функций, авторазжим, в чехле, 160 мм - фото 12
  • Трансформер (мультитул) Matrix 17627, 15 функций, авторазжим, в чехле, 160 мм - фото 13
  • Трансформер (мультитул) Matrix 17627, 15 функций, авторазжим, в чехле, 160 мм - фото 14
  • Трансформер (мультитул) Matrix 17627, 15 функций, авторазжим, в чехле, 160 мм - фото 15
  • Трансформер (мультитул) Matrix 17627, 15 функций, авторазжим, в чехле, 160 мм - фото 16
  • Трансформер (мультитул) Matrix 17627, 15 функций, авторазжим, в чехле, 160 мм - фото 17
  • Трансформер (мультитул) Matrix 17627, 15 функций, авторазжим, в чехле, 160 мм - фото 18
  • Трансформер (мультитул) Matrix 17627, 15 функций, авторазжим, в чехле, 160 мм - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 260 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744124
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Трансформер (мультитул) Matrix 17627, 15 функций, авторазжим, в чехле, 160 мм
1 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Материал инструмента
сталь
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Количество функций
15
Длина, мм
160
Комплектация
Трансформер - 1 штКонсервный нож - 1 штКусачки - 1 штЛинейка - 1 штНаличие чехла - 1 штНапильник - 1 штНожницы - 1 штОткрывалка для бутылок - 1 штОтвертка - 1 штПила - 1 штПлоскогубцы - 1 штЧехол - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х16х4
Вес, г.
330

Описание товара Трансформер (мультитул) Matrix 17627, 15 функций, авторазжим, в чехле, 160 мм

Трансформер (мультитул) Matrix 17627 длиной 160 мм, с авторазжимом, способен выполнять 15 функций. Подходит для выполнения несложных слесарно-монтажных работ, будет полезен дома, на даче, в походе, на рыбалке, также пригодится автолюбителям. Корпус изготовлен из прочной нержавеющей стали, поэтому инструмент прослужит долго.

Преимущества

  • Прочность и коррозионная стойкость — инструмент изготовлен из нержавеющей стали.
  • Фиксация различных предметов — в конструкции предусмотрены длинногубцы с захватом для полукруглых деталей.
  • Резка проволоки, проводов, картона, бумаги, веревок — в состав инструментов входят кусачки, ножницы и стропорез.
  • Комфортный отдых на природе — консервный нож и специальная открывалка позволяют открывать банки и бутылки, ножом можно нарезать продукты.
  • Работа с резьбовым крепежом — для этого предусмотрены крестовая и 2 плоские отвертки.
  • Решение несложных задач в саду — пилой можно спилить тонкие ветки.
  • Выполнение различных бытовых работ — шило служит для получения отверстий в картоне, коже и других материалах, напильник позволяет опиливать различные детали для коррекции их формы и удаления заусенцев.
  • Дополнительные возможности — линейка позволяет провести необходимые измерения.
  • Комфортная работа — авторазжим упрощает использование длинногубцев.
  • Удобное хранение и транспортировка — мультитул поставляется в прочном нейлоновом чехле, который можно закрепить на ремне.



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Отзывы о товаре Трансформер (мультитул) Matrix 17627, 15 функций, авторазжим, в чехле, 160 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Материал инструмента
сталь
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Количество функций
15
Длина, мм
160
Комплектация
Трансформер - 1 штКонсервный нож - 1 штКусачки - 1 штЛинейка - 1 штНаличие чехла - 1 штНапильник - 1 штНожницы - 1 штОткрывалка для бутылок - 1 штОтвертка - 1 штПила - 1 штПлоскогубцы - 1 штЧехол - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Трансформер (мультитул) Matrix 17627 длиной 160 мм, с авторазжимом, способен выполнять 15 функций. Подходит для выполнения несложных слесарно-монтажных работ, будет полезен дома, на даче, в походе, на рыбалке, также пригодится автолюбителям. Корпус изготовлен из прочной нержавеющей стали, поэтому инструмент прослужит долго.

Преимущества

  • Прочность и коррозионная стойкость — инструмент изготовлен из нержавеющей стали.
  • Фиксация различных предметов — в конструкции предусмотрены длинногубцы с захватом для полукруглых деталей.
  • Резка проволоки, проводов, картона, бумаги, веревок — в состав инструментов входят кусачки, ножницы и стропорез.
  • Комфортный отдых на природе — консервный нож и специальная открывалка позволяют открывать банки и бутылки, ножом можно нарезать продукты.
  • Работа с резьбовым крепежом — для этого предусмотрены крестовая и 2 плоские отвертки.
  • Решение несложных задач в саду — пилой можно спилить тонкие ветки.
  • Выполнение различных бытовых работ — шило служит для получения отверстий в картоне, коже и других материалах, напильник позволяет опиливать различные детали для коррекции их формы и удаления заусенцев.
  • Дополнительные возможности — линейка позволяет провести необходимые измерения.
  • Комфортная работа — авторазжим упрощает использование длинногубцев.
  • Удобное хранение и транспортировка — мультитул поставляется в прочном нейлоновом чехле, который можно закрепить на ремне.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
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Трансформер (мультитул) Matrix 17627, 15 функций, авторазжим, в чехле, 160 мм - по цене 1260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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