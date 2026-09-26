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Нож многофункциональный СИБРТЕХ 17626, компактный размер, 15 функций, 90 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Нож многофункциональный СИБРТЕХ 17626, компактный размер, 15 функций, 90 мм

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Нож многофункциональный СИБРТЕХ 17626, компактный размер, 15 функций, 90 мм - фото 1
Нож многофункциональный СИБРТЕХ 17626, компактный размер, 15 функций, 90 мм - фото 2
Нож многофункциональный СИБРТЕХ 17626, компактный размер, 15 функций, 90 мм - фото 3
Нож многофункциональный СИБРТЕХ 17626, компактный размер, 15 функций, 90 мм - фото 4
Нож многофункциональный СИБРТЕХ 17626, компактный размер, 15 функций, 90 мм - фото 5
Нож многофункциональный СИБРТЕХ 17626, компактный размер, 15 функций, 90 мм - фото 6
Нож многофункциональный СИБРТЕХ 17626, компактный размер, 15 функций, 90 мм - фото 7
Нож многофункциональный СИБРТЕХ 17626, компактный размер, 15 функций, 90 мм - фото 8
Нож многофункциональный СИБРТЕХ 17626, компактный размер, 15 функций, 90 мм - фото 9
Нож многофункциональный СИБРТЕХ 17626, компактный размер, 15 функций, 90 мм - фото 10
Нож многофункциональный СИБРТЕХ 17626, компактный размер, 15 функций, 90 мм - фото 11
Нож многофункциональный СИБРТЕХ 17626, компактный размер, 15 функций, 90 мм - фото 12
Нож многофункциональный СИБРТЕХ 17626, компактный размер, 15 функций, 90 мм - фото 13
Нож многофункциональный СИБРТЕХ 17626, компактный размер, 15 функций, 90 мм - фото 14
Нож многофункциональный СИБРТЕХ 17626, компактный размер, 15 функций, 90 мм - фото 15
Нож многофункциональный СИБРТЕХ 17626, компактный размер, 15 функций, 90 мм - фото 16
Нож многофункциональный СИБРТЕХ 17626, компактный размер, 15 функций, 90 мм - фото 17
Нож многофункциональный СИБРТЕХ 17626, компактный размер, 15 функций, 90 мм - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал инструмента
сталь
Материал рукояти
полипропилен
Количество функций
15
Длина, мм
90
  • Нож многофункциональный СИБРТЕХ 17626, компактный размер, 15 функций, 90 мм - фото 1
  • Нож многофункциональный СИБРТЕХ 17626, компактный размер, 15 функций, 90 мм - фото 2
  • Нож многофункциональный СИБРТЕХ 17626, компактный размер, 15 функций, 90 мм - фото 3
  • Нож многофункциональный СИБРТЕХ 17626, компактный размер, 15 функций, 90 мм - фото 4
  • Нож многофункциональный СИБРТЕХ 17626, компактный размер, 15 функций, 90 мм - фото 5
  • Нож многофункциональный СИБРТЕХ 17626, компактный размер, 15 функций, 90 мм - фото 6
  • Нож многофункциональный СИБРТЕХ 17626, компактный размер, 15 функций, 90 мм - фото 7
  • Нож многофункциональный СИБРТЕХ 17626, компактный размер, 15 функций, 90 мм - фото 8
  • Нож многофункциональный СИБРТЕХ 17626, компактный размер, 15 функций, 90 мм - фото 9
  • Нож многофункциональный СИБРТЕХ 17626, компактный размер, 15 функций, 90 мм - фото 10
  • Нож многофункциональный СИБРТЕХ 17626, компактный размер, 15 функций, 90 мм - фото 11
  • Нож многофункциональный СИБРТЕХ 17626, компактный размер, 15 функций, 90 мм - фото 12
  • Нож многофункциональный СИБРТЕХ 17626, компактный размер, 15 функций, 90 мм - фото 13
  • Нож многофункциональный СИБРТЕХ 17626, компактный размер, 15 функций, 90 мм - фото 14
  • Нож многофункциональный СИБРТЕХ 17626, компактный размер, 15 функций, 90 мм - фото 15
  • Нож многофункциональный СИБРТЕХ 17626, компактный размер, 15 функций, 90 мм - фото 16
  • Нож многофункциональный СИБРТЕХ 17626, компактный размер, 15 функций, 90 мм - фото 17
  • Нож многофункциональный СИБРТЕХ 17626, компактный размер, 15 функций, 90 мм - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 744123
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Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Материал инструмента
сталь
Материал рукояти
полипропилен
Количество функций
15
Длина, мм
90
Комплектация
Трансформер - 1 шт Отвертка - 1 шт Пила - 1 шт Штопор - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х2
Вес, г.
110

Описание товара Нож многофункциональный СИБРТЕХ 17626, компактный размер, 15 функций, 90 мм

Многофункциональный нож Сибртех 17626 компактного размера, длиной 90 мм, способен выполнять 15 функций и заменяет собой целый набор инструментов. Будет полезен на рыбалке, т.к. включает приспособления для чистки рыбы и удаления крючков. Пригодится также на пикнике, в походе, поездке и на охоте.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — складной нож изготовлен из стали.
  • Резка картона, бумаги, веревок, пиление тонких веток — производитель предусмотрел нож, ножницы и пилу.
  • Удобное открывание консервных банок и бутылок — для этого предусмотрены открывалка и штопор.
  • Выполнение мелкого ремонта одежды или снаряжения — в набор входит шило.
  • Проведение гигиенических процедур — среди инструментов имеются пилка для ногтей, щипчики и зубочистка.
  • Небольшая длина 90 мм — изделие можно носить в кармане, сумке или рюкзаке.
  • Удобная транспортировка — на торце ножа имеется крепежное кольцо, за которое инструмент можно подвесить на карабин или замок рюкзака.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские

Отзывы о товаре Нож многофункциональный СИБРТЕХ 17626, компактный размер, 15 функций, 90 мм




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Материал инструмента
сталь
Материал рукояти
полипропилен
Количество функций
15
Длина, мм
90
Комплектация
Трансформер - 1 шт Отвертка - 1 шт Пила - 1 шт Штопор - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Многофункциональный нож Сибртех 17626 компактного размера, длиной 90 мм, способен выполнять 15 функций и заменяет собой целый набор инструментов. Будет полезен на рыбалке, т.к. включает приспособления для чистки рыбы и удаления крючков. Пригодится также на пикнике, в походе, поездке и на охоте.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — складной нож изготовлен из стали.
  • Резка картона, бумаги, веревок, пиление тонких веток — производитель предусмотрел нож, ножницы и пилу.
  • Удобное открывание консервных банок и бутылок — для этого предусмотрены открывалка и штопор.
  • Выполнение мелкого ремонта одежды или снаряжения — в набор входит шило.
  • Проведение гигиенических процедур — среди инструментов имеются пилка для ногтей, щипчики и зубочистка.
  • Небольшая длина 90 мм — изделие можно носить в кармане, сумке или рюкзаке.
  • Удобная транспортировка — на торце ножа имеется крепежное кольцо, за которое инструмент можно подвесить на карабин или замок рюкзака.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
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Отзывы


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