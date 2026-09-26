Нож многофункциональный СИБРТЕХ 17626, компактный размер, 15 функций, 90 мм
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал инструмента
сталь
Материал рукояти
полипропилен
Количество функций
15
Длина, мм
90
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 744123
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Характеристики
Бренд
Материал инструмента
сталь
Материал рукояти
полипропилен
Количество функций
15
Длина, мм
90
Комплектация
Трансформер - 1 шт Отвертка - 1 шт Пила - 1 шт Штопор - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х2
Вес, г.
110
Описание товара Нож многофункциональный СИБРТЕХ 17626, компактный размер, 15 функций, 90 мм
Многофункциональный нож Сибртех 17626 компактного размера, длиной 90 мм, способен выполнять 15 функций и заменяет собой целый набор инструментов. Будет полезен на рыбалке, т.к. включает приспособления для чистки рыбы и удаления крючков. Пригодится также на пикнике, в походе, поездке и на охоте.
Преимущества
- Прочность и долговечность — складной нож изготовлен из стали.
- Резка картона, бумаги, веревок, пиление тонких веток — производитель предусмотрел нож, ножницы и пилу.
- Удобное открывание консервных банок и бутылок — для этого предусмотрены открывалка и штопор.
- Выполнение мелкого ремонта одежды или снаряжения — в набор входит шило.
- Проведение гигиенических процедур — среди инструментов имеются пилка для ногтей, щипчики и зубочистка.
- Небольшая длина 90 мм — изделие можно носить в кармане, сумке или рюкзаке.
- Удобная транспортировка — на торце ножа имеется крепежное кольцо, за которое инструмент можно подвесить на карабин или замок рюкзака.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
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Бренд
Материал инструмента
сталь
Материал рукояти
полипропилен
Количество функций
15
Длина, мм
90
Комплектация
Трансформер - 1 шт Отвертка - 1 шт Пила - 1 шт Штопор - 1 шт
Страна производитель
Китай
Многофункциональный нож Сибртех 17626 компактного размера, длиной 90 мм, способен выполнять 15 функций и заменяет собой целый набор инструментов. Будет полезен на рыбалке, т.к. включает приспособления для чистки рыбы и удаления крючков. Пригодится также на пикнике, в походе, поездке и на охоте.
Преимущества
- Прочность и долговечность — складной нож изготовлен из стали.
- Резка картона, бумаги, веревок, пиление тонких веток — производитель предусмотрел нож, ножницы и пилу.
- Удобное открывание консервных банок и бутылок — для этого предусмотрены открывалка и штопор.
- Выполнение мелкого ремонта одежды или снаряжения — в набор входит шило.
- Проведение гигиенических процедур — среди инструментов имеются пилка для ногтей, щипчики и зубочистка.
- Небольшая длина 90 мм — изделие можно носить в кармане, сумке или рюкзаке.
- Удобная транспортировка — на торце ножа имеется крепежное кольцо, за которое инструмент можно подвесить на карабин или замок рюкзака.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
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