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Набор инструментов DENZEL 15807, 1/2", 1/4", 3/8", CrV, S2, пластиковый кейс, 216 предметов купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор инструментов DENZEL 15807, 1/2", 1/4", 3/8", CrV, S2, пластиковый кейс, 216 предметов

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Набор инструментов DENZEL 15807, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 3/8&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 216 предметов - фото 1
Набор инструментов DENZEL 15807, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 3/8&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 216 предметов - фото 2
Набор инструментов DENZEL 15807, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 3/8&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 216 предметов - фото 3
Набор инструментов DENZEL 15807, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 3/8&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 216 предметов - фото 4
Набор инструментов DENZEL 15807, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 3/8&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 216 предметов - фото 5
Набор инструментов DENZEL 15807, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 3/8&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 216 предметов - фото 6
Набор инструментов DENZEL 15807, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 3/8&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 216 предметов - фото 7
Набор инструментов DENZEL 15807, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 3/8&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 216 предметов - фото 8
Набор инструментов DENZEL 15807, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 3/8&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 216 предметов - фото 9
Набор инструментов DENZEL 15807, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 3/8&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 216 предметов - фото 10
Набор инструментов DENZEL 15807, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 3/8&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 216 предметов - фото 11
Набор инструментов DENZEL 15807, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 3/8&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 216 предметов - фото 12
Набор инструментов DENZEL 15807, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 3/8&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 216 предметов - фото 13
Набор инструментов DENZEL 15807, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 3/8&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 216 предметов - фото 14
Набор инструментов DENZEL 15807, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 3/8&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 216 предметов - фото 15
Набор инструментов DENZEL 15807, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 3/8&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 216 предметов - фото 16
Набор инструментов DENZEL 15807, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 3/8&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 216 предметов - фото 17
Набор инструментов DENZEL 15807, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 3/8&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 216 предметов - фото 18
Набор инструментов DENZEL 15807, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 3/8&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 216 предметов - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Количество предметов, шт
216
Комплектация
Ключ-трещотка 1/4", 3/8", 1/2" - 3 штВороток шарнирный 1/2": 380 мм - 1 шт, вороток Т-образный 1/4": 115 мм - 1 штУдлинители 1/4": 50, 100 мм - 2 шт, 3/8": 125 мм - 1 шт, 1/2": 125, 250 мм - 2 штПереходник для бит 1/4"-1/4" - 1 шт, 3/8"-5/16" - 1 шт, 1/2"-5/16" - 1 штКардан: 1/4", 3/8", 1/2" - 3 шт, ключ разводной тонкие губки: 200 мм - 1 штОтвертка-держатель 1/4": 150 мм - 1 шт, отвертка для бит 1/4": 200 мм - 1 штАдаптер с шестигранника на квадрат 1/4"-1/4" - 1 шт, 3-сторонний адаптер 3/8"-1/2
  • Набор инструментов DENZEL 15807, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 3/8&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 216 предметов - фото 1
  • Набор инструментов DENZEL 15807, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 3/8&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 216 предметов - фото 2
  • Набор инструментов DENZEL 15807, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 3/8&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 216 предметов - фото 3
  • Набор инструментов DENZEL 15807, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 3/8&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 216 предметов - фото 4
  • Набор инструментов DENZEL 15807, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 3/8&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 216 предметов - фото 5
  • Набор инструментов DENZEL 15807, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 3/8&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 216 предметов - фото 6
  • Набор инструментов DENZEL 15807, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 3/8&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 216 предметов - фото 7
  • Набор инструментов DENZEL 15807, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 3/8&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 216 предметов - фото 8
  • Набор инструментов DENZEL 15807, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 3/8&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 216 предметов - фото 9
  • Набор инструментов DENZEL 15807, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 3/8&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 216 предметов - фото 10
  • Набор инструментов DENZEL 15807, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 3/8&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 216 предметов - фото 11
  • Набор инструментов DENZEL 15807, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 3/8&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 216 предметов - фото 12
  • Набор инструментов DENZEL 15807, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 3/8&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 216 предметов - фото 13
  • Набор инструментов DENZEL 15807, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 3/8&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 216 предметов - фото 14
  • Набор инструментов DENZEL 15807, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 3/8&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 216 предметов - фото 15
  • Набор инструментов DENZEL 15807, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 3/8&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 216 предметов - фото 16
  • Набор инструментов DENZEL 15807, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 3/8&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 216 предметов - фото 17
  • Набор инструментов DENZEL 15807, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 3/8&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 216 предметов - фото 18
  • Набор инструментов DENZEL 15807, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 3/8&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 216 предметов - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 220 руб. 
Начислим 244 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744087
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Набор инструментов DENZEL 15807, 1/2", 1/4", 3/8", CrV, S2, пластиковый кейс, 216 предметов
15 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Количество предметов, шт
216
Комплектация
Ключ-трещотка 1/4", 3/8", 1/2" - 3 штВороток шарнирный 1/2": 380 мм - 1 шт, вороток Т-образный 1/4": 115 мм - 1 штУдлинители 1/4": 50, 100 мм - 2 шт, 3/8": 125 мм - 1 шт, 1/2": 125, 250 мм - 2 штПереходник для бит 1/4"-1/4" - 1 шт, 3/8"-5/16" - 1 шт, 1/2"-5/16" - 1 штКардан: 1/4", 3/8", 1/2" - 3 шт, ключ разводной тонкие губки: 200 мм - 1 штОтвертка-держатель 1/4": 150 мм - 1 шт, отвертка для бит 1/4": 200 мм - 1 штАдаптер с шестигранника на квадрат 1/4"-1/4" - 1 шт, 3-сторонний адаптер 3/8"-1/2
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
63х41х10
Вес, кг.
13.16

Описание товара Набор инструментов DENZEL 15807, 1/2", 1/4", 3/8", CrV, S2, пластиковый кейс, 216 предметов

Набор инструментов Denzel 15807 состоит из 216 предметов с присоединительными квадратами 1/4?, 1/2?, 3/8?, упакованных во вместительный ударопрочный кейс собственной разработки с антивандальным покрытием. В комплект поставки входят инструменты и оснастка для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Набор предназначен для профессионального использования в автомастерской, будет полезен и для решения бытовых вопросов.

Преимущества

Отзывы о товаре Набор инструментов DENZEL 15807, 1/2", 1/4", 3/8", CrV, S2, пластиковый кейс, 216 предметов




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Количество предметов, шт
216
Комплектация
Ключ-трещотка 1/4", 3/8", 1/2" - 3 штВороток шарнирный 1/2": 380 мм - 1 шт, вороток Т-образный 1/4": 115 мм - 1 штУдлинители 1/4": 50, 100 мм - 2 шт, 3/8": 125 мм - 1 шт, 1/2": 125, 250 мм - 2 штПереходник для бит 1/4"-1/4" - 1 шт, 3/8"-5/16" - 1 шт, 1/2"-5/16" - 1 штКардан: 1/4", 3/8", 1/2" - 3 шт, ключ разводной тонкие губки: 200 мм - 1 штОтвертка-держатель 1/4": 150 мм - 1 шт, отвертка для бит 1/4": 200 мм - 1 штАдаптер с шестигранника на квадрат 1/4"-1/4" - 1 шт, 3-сторонний адаптер 3/8"-1/2
Страна производитель
Тайвань
Описание

Набор инструментов Denzel 15807 состоит из 216 предметов с присоединительными квадратами 1/4?, 1/2?, 3/8?, упакованных во вместительный ударопрочный кейс собственной разработки с антивандальным покрытием. В комплект поставки входят инструменты и оснастка для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Набор предназначен для профессионального использования в автомастерской, будет полезен и для решения бытовых вопросов.

Преимущества

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструментов DENZEL 15807, 1/2", 1/4", 3/8", CrV, S2, пластиковый кейс, 216 предметов - стоимость товара 15220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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