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Набор инструментов DENZEL 15805, 1/2", 1/4", 3/8", CrV, S2, пластиковый кейс, 144 предмета купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор инструментов DENZEL 15805, 1/2", 1/4", 3/8", CrV, S2, пластиковый кейс, 144 предмета

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Набор инструментов DENZEL 15805, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 3/8&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 144 предмета - фото 1
Набор инструментов DENZEL 15805, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 3/8&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 144 предмета - фото 2
Набор инструментов DENZEL 15805, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 3/8&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 144 предмета - фото 3
Набор инструментов DENZEL 15805, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 3/8&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 144 предмета - фото 4
Набор инструментов DENZEL 15805, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 3/8&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 144 предмета - фото 5
Набор инструментов DENZEL 15805, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 3/8&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 144 предмета - фото 6
Набор инструментов DENZEL 15805, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 3/8&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 144 предмета - фото 7
Набор инструментов DENZEL 15805, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 3/8&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 144 предмета - фото 8
Набор инструментов DENZEL 15805, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 3/8&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 144 предмета - фото 9
Набор инструментов DENZEL 15805, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 3/8&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 144 предмета - фото 10
Набор инструментов DENZEL 15805, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 3/8&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 144 предмета - фото 11
Набор инструментов DENZEL 15805, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 3/8&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 144 предмета - фото 12
Набор инструментов DENZEL 15805, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 3/8&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 144 предмета - фото 13
Набор инструментов DENZEL 15805, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 3/8&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 144 предмета - фото 14
Набор инструментов DENZEL 15805, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 3/8&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 144 предмета - фото 15
Набор инструментов DENZEL 15805, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 3/8&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 144 предмета - фото 16
Набор инструментов DENZEL 15805, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 3/8&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 144 предмета - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Количество предметов, шт
144
Комплектация
Ключ-трещотка 1/4", 3/8", 1/2" - 3 шт, 3-сторонние адаптеры 3/8"-1/4", 3/8"-1/2" - 2 штВороток Г-образный 1/2": 250 мм - 1 шт, вороток шарнирный 1/2": 380мм - 1 штУдлинители 1/4": 50, 100, 150 мм - 3 шт, удлинители 3/8": 75, 150 мм - 2 штУдлинители 1/2": 75, 250 мм - 2 шт, удлинитель гибкий 1/4": 150 мм - 1 штКардан 1/4", 3/8", 1/2" - 3 шт, переходник для бит 1/4"-1/4" - 1 штБокорезы: 150 мм - 1 шт, плоскогубцы: 175 мм - 1 шт, длинногубцы: 200 мм - 1 штКлещи переставные: 250 мм - 1 шт, молоток 3
  • Набор инструментов DENZEL 15805, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 3/8&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 144 предмета - фото 1
  • Набор инструментов DENZEL 15805, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 3/8&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 144 предмета - фото 2
  • Набор инструментов DENZEL 15805, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 3/8&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 144 предмета - фото 3
  • Набор инструментов DENZEL 15805, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 3/8&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 144 предмета - фото 4
  • Набор инструментов DENZEL 15805, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 3/8&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 144 предмета - фото 5
  • Набор инструментов DENZEL 15805, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 3/8&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 144 предмета - фото 6
  • Набор инструментов DENZEL 15805, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 3/8&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 144 предмета - фото 7
  • Набор инструментов DENZEL 15805, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 3/8&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 144 предмета - фото 8
  • Набор инструментов DENZEL 15805, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 3/8&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 144 предмета - фото 9
  • Набор инструментов DENZEL 15805, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 3/8&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 144 предмета - фото 10
  • Набор инструментов DENZEL 15805, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 3/8&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 144 предмета - фото 11
  • Набор инструментов DENZEL 15805, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 3/8&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 144 предмета - фото 12
  • Набор инструментов DENZEL 15805, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 3/8&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 144 предмета - фото 13
  • Набор инструментов DENZEL 15805, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 3/8&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 144 предмета - фото 14
  • Набор инструментов DENZEL 15805, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 3/8&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 144 предмета - фото 15
  • Набор инструментов DENZEL 15805, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 3/8&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 144 предмета - фото 16
  • Набор инструментов DENZEL 15805, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 3/8&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 144 предмета - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 690 руб. 
Начислим 284 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744086
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор инструментов DENZEL 15805, 1/2", 1/4", 3/8", CrV, S2, пластиковый кейс, 144 предмета
17 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Количество предметов, шт
144
Комплектация
Ключ-трещотка 1/4", 3/8", 1/2" - 3 шт, 3-сторонние адаптеры 3/8"-1/4", 3/8"-1/2" - 2 штВороток Г-образный 1/2": 250 мм - 1 шт, вороток шарнирный 1/2": 380мм - 1 штУдлинители 1/4": 50, 100, 150 мм - 3 шт, удлинители 3/8": 75, 150 мм - 2 штУдлинители 1/2": 75, 250 мм - 2 шт, удлинитель гибкий 1/4": 150 мм - 1 штКардан 1/4", 3/8", 1/2" - 3 шт, переходник для бит 1/4"-1/4" - 1 штБокорезы: 150 мм - 1 шт, плоскогубцы: 175 мм - 1 шт, длинногубцы: 200 мм - 1 штКлещи переставные: 250 мм - 1 шт, молоток 3
Количество гаечных ключей, шт
144
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
65х44х12
Вес, кг.
15.4

Описание товара Набор инструментов DENZEL 15805, 1/2", 1/4", 3/8", CrV, S2, пластиковый кейс, 144 предмета

Набор инструментов Denzel 15805 состоит из 144 предметов с присоединительными квадратами 1/4? и 1/2?, упакованных во вместительный ударопрочный кейс собственной разработки с антивандальным покрытием. В комплект поставки входят инструменты и оснастка для монтажа и демонтажа резьбовых соединений, а также молоток, переставные клещи, бокорезы, длинногубцы и плоскогубцы для выполнения слесарных и сантехнических работ. Набор предназначен для профессионального использования в автомастерской, будет полезен и для решения бытовых вопросов.

Преимущества

Отзывы о товаре Набор инструментов DENZEL 15805, 1/2", 1/4", 3/8", CrV, S2, пластиковый кейс, 144 предмета




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Количество предметов, шт
144
Комплектация
Ключ-трещотка 1/4", 3/8", 1/2" - 3 шт, 3-сторонние адаптеры 3/8"-1/4", 3/8"-1/2" - 2 штВороток Г-образный 1/2": 250 мм - 1 шт, вороток шарнирный 1/2": 380мм - 1 штУдлинители 1/4": 50, 100, 150 мм - 3 шт, удлинители 3/8": 75, 150 мм - 2 штУдлинители 1/2": 75, 250 мм - 2 шт, удлинитель гибкий 1/4": 150 мм - 1 штКардан 1/4", 3/8", 1/2" - 3 шт, переходник для бит 1/4"-1/4" - 1 штБокорезы: 150 мм - 1 шт, плоскогубцы: 175 мм - 1 шт, длинногубцы: 200 мм - 1 штКлещи переставные: 250 мм - 1 шт, молоток 3
Количество гаечных ключей, шт
144
Страна производитель
Тайвань
Описание

Набор инструментов Denzel 15805 состоит из 144 предметов с присоединительными квадратами 1/4? и 1/2?, упакованных во вместительный ударопрочный кейс собственной разработки с антивандальным покрытием. В комплект поставки входят инструменты и оснастка для монтажа и демонтажа резьбовых соединений, а также молоток, переставные клещи, бокорезы, длинногубцы и плоскогубцы для выполнения слесарных и сантехнических работ. Набор предназначен для профессионального использования в автомастерской, будет полезен и для решения бытовых вопросов.

Преимущества

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструментов DENZEL 15805, 1/2", 1/4", 3/8", CrV, S2, пластиковый кейс, 144 предмета - стоимость товара 17690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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