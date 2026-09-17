Топор кованый Мир Инструмента 21665, 800/1060 г, деревянное топорище, 500мм, охотничий (Ижевск)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 180 руб.
В наличии
Код товара: 744072
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 180 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
бытовой
Длина рукояти, мм
500
Ширина лезвия, мм
110
Материал рукояти
дерево
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
53х17х4
Вес, кг.
1.09
Описание товара Топор кованый Мир Инструмента 21665, 800/1060 г, деревянное топорище, 500мм, охотничий (Ижевск)
Кованый охотничий топор АО 21665 с рабочей частью весом 800 г и деревянным топорищем 500 мм, вес в сборе 1060 г, применяется для осуществления плотницких работ. Он оптимально подходит для рубки и тесания древесины любых пород. Инструмент рассчитан на непрофессиональное использование на даче или в частном хозяйстве.
Преимущества
- Надежность и прочность головы топора достигается за счет качественного исполнения из стали 60Г и закалке.
- Заточка лезвия осуществлена на заводе, а значит, инструмент полностью готов к работе.
- Полотно не слетит с топорища, т.к. в месте входа установлен стальной клин.
- Рукоятка выполнена из березы и пропитана олифой для защиты от рассыхания.
- Вес инструмента 1060 г и длина рукоятки 500 мм позволяют делать большой замах для сильного удара.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, кованые, с деревянной ручкой, российские
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 140 руб. 1 620 руб.285 руб. в СплитТопор Stayer Strike 2065-06_z01
-
В наличииЦена 1 180 руб.295 руб. в СплитТопор кованый Мир Инструмента 21667, 1240/1650 г, деревянное топ...
-
В наличииЦена 1 210 руб.303 руб. в СплитТопор NN 3 2071-12
-
В наличииЦена 1 220 руб.305 руб. в СплитТопор кованый DENZEL 21889, 1360 г, американский тип, буковая ру...
-
В наличииЦена 1 310 руб.328 руб. в СплитТопор Matrix 21675, 1250 г, фибергласовое топорище 700 мм
-
В наличииЦена 1 490 руб. 1 615 руб.373 руб. в СплитТопор туристический Зубр 20643-06
-
В наличииЦена 1 490 руб.373 руб. в СплитТопор Matrix 21679, 1500 г, фибергласовое топорище 700 мм
-
В наличииЦена 1 530 руб.383 руб. в СплитТопор-колун Matrix 21820 (21820)
-
В наличииЦена 1 760 руб.440 руб. в СплитТопор цельнокованый DENZEL 21499, 600 г, двухкомпонентная обрези...
-
В наличииЦена 1 770 руб.443 руб. в СплитТопор-колун Matrix 21822 (21822)
-
В наличииЦена 1 920 руб. 2 310 руб.480 руб. в СплитТопор Kraftool X7 20660-07
-
В наличииЦена 2 240 руб.560 руб. в СплитТопор-колун DENZEL 21432, F5, 1100 гр, двухкомпонентная рукоятка...
Бренд
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
бытовой
Длина рукояти, мм
500
Ширина лезвия, мм
110
Материал рукояти
дерево
Страна производитель
Россия
Кованый охотничий топор АО 21665 с рабочей частью весом 800 г и деревянным топорищем 500 мм, вес в сборе 1060 г, применяется для осуществления плотницких работ. Он оптимально подходит для рубки и тесания древесины любых пород. Инструмент рассчитан на непрофессиональное использование на даче или в частном хозяйстве.
Преимущества
- Надежность и прочность головы топора достигается за счет качественного исполнения из стали 60Г и закалке.
- Заточка лезвия осуществлена на заводе, а значит, инструмент полностью готов к работе.
- Полотно не слетит с топорища, т.к. в месте входа установлен стальной клин.
- Рукоятка выполнена из березы и пропитана олифой для защиты от рассыхания.
- Вес инструмента 1060 г и длина рукоятки 500 мм позволяют делать большой замах для сильного удара.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, кованые, с деревянной ручкой, российские
Топор кованый Мир Инструмента 21665, 800/1060 г, деревянное топорище, 500мм, охотничий (Ижевск) – стоимость товара 1180 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Топор кованый Мир Инструмента 21665, 800/1060 г, деревянное топорище, 500мм, охотничий (Ижевск)