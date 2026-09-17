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Топор кованый Мир Инструмента 21665, 800/1060 г, деревянное топорище, 500мм, охотничий (Ижевск) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Топор кованый Мир Инструмента 21665, 800/1060 г, деревянное топорище, 500мм, охотничий (Ижевск)

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Топор кованый Мир Инструмента 21665, 800/1060 г, деревянное топорище, 500мм, охотничий (Ижевск) - фото 1
Топор кованый Мир Инструмента 21665, 800/1060 г, деревянное топорище, 500мм, охотничий (Ижевск) - фото 2
Топор кованый Мир Инструмента 21665, 800/1060 г, деревянное топорище, 500мм, охотничий (Ижевск) - фото 3
Топор кованый Мир Инструмента 21665, 800/1060 г, деревянное топорище, 500мм, охотничий (Ижевск) - фото 4
Топор кованый Мир Инструмента 21665, 800/1060 г, деревянное топорище, 500мм, охотничий (Ижевск) - фото 5
Топор кованый Мир Инструмента 21665, 800/1060 г, деревянное топорище, 500мм, охотничий (Ижевск) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Топор кованый Мир Инструмента 21665, 800/1060 г, деревянное топорище, 500мм, охотничий (Ижевск) - фото 1
  • Топор кованый Мир Инструмента 21665, 800/1060 г, деревянное топорище, 500мм, охотничий (Ижевск) - фото 2
  • Топор кованый Мир Инструмента 21665, 800/1060 г, деревянное топорище, 500мм, охотничий (Ижевск) - фото 3
  • Топор кованый Мир Инструмента 21665, 800/1060 г, деревянное топорище, 500мм, охотничий (Ижевск) - фото 4
  • Топор кованый Мир Инструмента 21665, 800/1060 г, деревянное топорище, 500мм, охотничий (Ижевск) - фото 5
  • Топор кованый Мир Инструмента 21665, 800/1060 г, деревянное топорище, 500мм, охотничий (Ижевск) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 180 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744072
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Топор кованый Мир Инструмента 21665, 800/1060 г, деревянное топорище, 500мм, охотничий (Ижевск)
1 180 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
бытовой
Длина рукояти, мм
500
Ширина лезвия, мм
110
Материал рукояти
дерево
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
53х17х4
Вес, кг.
1.09

Описание товара Топор кованый Мир Инструмента 21665, 800/1060 г, деревянное топорище, 500мм, охотничий (Ижевск)

Кованый охотничий топор АО 21665 с рабочей частью весом 800 г и деревянным топорищем 500 мм, вес в сборе 1060 г, применяется для осуществления плотницких работ. Он оптимально подходит для рубки и тесания древесины любых пород. Инструмент рассчитан на непрофессиональное использование на даче или в частном хозяйстве.

Преимущества

  • Надежность и прочность головы топора достигается за счет качественного исполнения из стали 60Г и закалке.
  • Заточка лезвия осуществлена на заводе, а значит, инструмент полностью готов к работе.
  • Полотно не слетит с топорища, т.к. в месте входа установлен стальной клин.
  • Рукоятка выполнена из березы и пропитана олифой для защиты от рассыхания.
  • Вес инструмента 1060 г и длина рукоятки 500 мм позволяют делать большой замах для сильного удара.

Отзывы о товаре Топор кованый Мир Инструмента 21665, 800/1060 г, деревянное топорище, 500мм, охотничий (Ижевск)




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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
бытовой
Длина рукояти, мм
500
Ширина лезвия, мм
110
Материал рукояти
дерево
Страна производитель
Россия
Описание

Кованый охотничий топор АО 21665 с рабочей частью весом 800 г и деревянным топорищем 500 мм, вес в сборе 1060 г, применяется для осуществления плотницких работ. Он оптимально подходит для рубки и тесания древесины любых пород. Инструмент рассчитан на непрофессиональное использование на даче или в частном хозяйстве.

Преимущества

  • Надежность и прочность головы топора достигается за счет качественного исполнения из стали 60Г и закалке.
  • Заточка лезвия осуществлена на заводе, а значит, инструмент полностью готов к работе.
  • Полотно не слетит с топорища, т.к. в месте входа установлен стальной клин.
  • Рукоятка выполнена из березы и пропитана олифой для защиты от рассыхания.
  • Вес инструмента 1060 г и длина рукоятки 500 мм позволяют делать большой замах для сильного удара.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Топор кованый Мир Инструмента 21665, 800/1060 г, деревянное топорище, 500мм, охотничий (Ижевск) – стоимость товара 1180 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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