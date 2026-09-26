Топор DENZEL 21631, 600 г, кованый, буковое топорище
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 744064
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
профессиональный
Длина рукояти, мм
365
Ширина лезвия, мм
103
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х15х4
Вес, г.
870
Описание товара Топор DENZEL 21631, 600 г, кованый, буковое топорище
Кованый плотницкий топор Denzel 21631 с буковым топорищем и рабочей частью весом 600 г предназначен для рубки и тесания древесины. Выдерживает высокие нагрузки, поэтому идеально подходит для работы в тяжелых условиях.
Преимущества
- Устойчивость к нагрузкам — голова топора изготовлена из высокоуглеродистой стали и закалена до твердости 50-55 HRC.
- Надежная защита от коррозии — на головку нанесено черное эмалевое покрытие.
- Прочность и долговечность — буковая рукоятка расклинена и дополнительно зафиксирована эпоксидным клеем, что обеспечивает надежную фиксацию головки и в целом надежность всего инструмента.
- Стойкость к рассыханию и воздействию влаги — топорище покрыто защитным лаком.
- Комфортная работа — инструмент отличается сбалансированной эргономичной формой и весом.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, кованые, с деревянной ручкой, российские
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 710 руб.178 руб. в СплитТопор кованый Мир Инструмента 21688, 1150/1500 г, деревянное топ...
-
В наличииЦена 720 руб.180 руб. в СплитТопор кованный СИБРТЕХ 21608, в сборе, 800/1050 г, деревянное то...
-
В наличииЦена 740 руб.185 руб. в СплитТопор плотницкий Matrix 21647 (21647)
-
В наличииЦена 740 руб.185 руб. в СплитТопор СИБРТЕХ 21621, ТП11-10, 1000 г, в сборе, кованый, деревянн...
-
В наличииЦена 770 руб.193 руб. в СплитТопор кованый Мир Инструмента 21692, 1200/1500 г, деревянное топ...
-
В наличииЦена 780 руб.195 руб. в СплитТопор плотницкий Matrix 21698, кованый, деревянная рукоятка, 100...
-
В наличииЦена 790 руб.198 руб. в СплитТопор''optimal'' Matrix 21660, 1000 г, фибергласовое топорище
-
В наличииЦена 790 руб.198 руб. в СплитТопор Matrix 21411, 600 г, эргономичная фибергласовая рукоятка, ...
-
В наличииЦена 800 руб.200 руб. в СплитТопор Stayer Compact 2064-06_z01
-
В наличииЦена 810 руб.203 руб. в СплитТопор Matrix 21649 (21649)
-
В наличииЦена 810 руб.203 руб. в СплитТопор кованый DENZEL 21886, 680 г, американский тип, буковая рук...
-
В наличииЦена 820 руб.205 руб. в СплитТопор DENZEL 21633, 800 г, кованый, буковое топорище
Бренд
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
профессиональный
Длина рукояти, мм
365
Ширина лезвия, мм
103
Страна производитель
Китай
Кованый плотницкий топор Denzel 21631 с буковым топорищем и рабочей частью весом 600 г предназначен для рубки и тесания древесины. Выдерживает высокие нагрузки, поэтому идеально подходит для работы в тяжелых условиях.
Преимущества
- Устойчивость к нагрузкам — голова топора изготовлена из высокоуглеродистой стали и закалена до твердости 50-55 HRC.
- Надежная защита от коррозии — на головку нанесено черное эмалевое покрытие.
- Прочность и долговечность — буковая рукоятка расклинена и дополнительно зафиксирована эпоксидным клеем, что обеспечивает надежную фиксацию головки и в целом надежность всего инструмента.
- Стойкость к рассыханию и воздействию влаги — топорище покрыто защитным лаком.
- Комфортная работа — инструмент отличается сбалансированной эргономичной формой и весом.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, кованые, с деревянной ручкой, российские
Топор DENZEL 21631, 600 г, кованый, буковое топорище - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Топор DENZEL 21631, 600 г, кованый, буковое топорище