Top.Mail.Ru
Топор СИБРТЕХ 21621, ТП11-10, 1000 г, в сборе, кованый, деревянное топорище купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Топор СИБРТЕХ 21621, ТП11-10, 1000 г, в сборе, кованый, деревянное топорище

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Топор СИБРТЕХ 21621, ТП11-10, 1000 г, в сборе, кованый, деревянное топорище - фото 1
Топор СИБРТЕХ 21621, ТП11-10, 1000 г, в сборе, кованый, деревянное топорище - фото 2
Топор СИБРТЕХ 21621, ТП11-10, 1000 г, в сборе, кованый, деревянное топорище - фото 3
Топор СИБРТЕХ 21621, ТП11-10, 1000 г, в сборе, кованый, деревянное топорище - фото 4
Топор СИБРТЕХ 21621, ТП11-10, 1000 г, в сборе, кованый, деревянное топорище - фото 5
Топор СИБРТЕХ 21621, ТП11-10, 1000 г, в сборе, кованый, деревянное топорище - фото 6
Топор СИБРТЕХ 21621, ТП11-10, 1000 г, в сборе, кованый, деревянное топорище - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Топор СИБРТЕХ 21621, ТП11-10, 1000 г, в сборе, кованый, деревянное топорище - фото 1
  • Топор СИБРТЕХ 21621, ТП11-10, 1000 г, в сборе, кованый, деревянное топорище - фото 2
  • Топор СИБРТЕХ 21621, ТП11-10, 1000 г, в сборе, кованый, деревянное топорище - фото 3
  • Топор СИБРТЕХ 21621, ТП11-10, 1000 г, в сборе, кованый, деревянное топорище - фото 4
  • Топор СИБРТЕХ 21621, ТП11-10, 1000 г, в сборе, кованый, деревянное топорище - фото 5
  • Топор СИБРТЕХ 21621, ТП11-10, 1000 г, в сборе, кованый, деревянное топорище - фото 6
  • Топор СИБРТЕХ 21621, ТП11-10, 1000 г, в сборе, кованый, деревянное топорище - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744063
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Топор СИБРТЕХ 21621, ТП11-10, 1000 г, в сборе, кованый, деревянное топорище
740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
бытовой
Длина рукояти, мм
480
Ширина лезвия, мм
140
Материал рукояти
дерево
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х18х3
Вес, кг.
1.35

Описание товара Топор СИБРТЕХ 21621, ТП11-10, 1000 г, в сборе, кованый, деревянное топорище

Кованый топор Сибртех ТП11-10 21621 с рабочей частью весом 1000 г, в сборе с деревянным топорищем, — универсальный инструмент для бытового использования. Им можно рубить и тесать древесину различных пород, выполнять полупрофессиональные задачи. Топор пригодится владельцам дачных и сельскохозяйственных участков.

Преимущества

  • Прочность — рабочая часть выполнена из стали 45 методом свободной ковки.
  • Износостойкость — режущая кромка имеет оптимальную твердость 50-52 HRC и долго держит заточку.
  • Защита от рассыхания и разбухания — топорище из древесины покрыто бесцветным лаком.
  • Эффективность — рукоятка длиной 450 мм позволяет наносить достаточно сильные удары, благодаря полотну весом 1000 г можно разрубить полено за пару ударов.

Отзывы о товаре Топор СИБРТЕХ 21621, ТП11-10, 1000 г, в сборе, кованый, деревянное топорище




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
бытовой
Длина рукояти, мм
480
Ширина лезвия, мм
140
Материал рукояти
дерево
Страна производитель
Китай
Описание

Кованый топор Сибртех ТП11-10 21621 с рабочей частью весом 1000 г, в сборе с деревянным топорищем, — универсальный инструмент для бытового использования. Им можно рубить и тесать древесину различных пород, выполнять полупрофессиональные задачи. Топор пригодится владельцам дачных и сельскохозяйственных участков.

Преимущества

  • Прочность — рабочая часть выполнена из стали 45 методом свободной ковки.
  • Износостойкость — режущая кромка имеет оптимальную твердость 50-52 HRC и долго держит заточку.
  • Защита от рассыхания и разбухания — топорище из древесины покрыто бесцветным лаком.
  • Эффективность — рукоятка длиной 450 мм позволяет наносить достаточно сильные удары, благодаря полотну весом 1000 г можно разрубить полено за пару ударов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Топор СИБРТЕХ 21621, ТП11-10, 1000 г, в сборе, кованый, деревянное топорище - данный товар вы можете купить по цене 740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...