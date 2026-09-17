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Топор Sparta 21615, 1000 г, в сборе, кованый, деревянное топорище купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Топор Sparta 21615, 1000 г, в сборе, кованый, деревянное топорище

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Топор Sparta 21615, 1000 г, в сборе, кованый, деревянное топорище - фото 1
Топор Sparta 21615, 1000 г, в сборе, кованый, деревянное топорище - фото 2
Топор Sparta 21615, 1000 г, в сборе, кованый, деревянное топорище - фото 3
Топор Sparta 21615, 1000 г, в сборе, кованый, деревянное топорище - фото 4
Топор Sparta 21615, 1000 г, в сборе, кованый, деревянное топорище - фото 5
Топор Sparta 21615, 1000 г, в сборе, кованый, деревянное топорище - фото 6
Топор Sparta 21615, 1000 г, в сборе, кованый, деревянное топорище - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Топор Sparta 21615, 1000 г, в сборе, кованый, деревянное топорище - фото 1
  • Топор Sparta 21615, 1000 г, в сборе, кованый, деревянное топорище - фото 2
  • Топор Sparta 21615, 1000 г, в сборе, кованый, деревянное топорище - фото 3
  • Топор Sparta 21615, 1000 г, в сборе, кованый, деревянное топорище - фото 4
  • Топор Sparta 21615, 1000 г, в сборе, кованый, деревянное топорище - фото 5
  • Топор Sparta 21615, 1000 г, в сборе, кованый, деревянное топорище - фото 6
  • Топор Sparta 21615, 1000 г, в сборе, кованый, деревянное топорище - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744062
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Топор Sparta 21615, 1000 г, в сборе, кованый, деревянное топорище
640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
бытовой
Длина рукояти, мм
480
Ширина лезвия, мм
141
Материал рукояти
дерево
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х18х4
Вес, кг.
1.28

Описание товара Топор Sparta 21615, 1000 г, в сборе, кованый, деревянное топорище

Кованый топор Sparta 21615 с рабочей частью весом 1000 г, в сборе с деревянным топорищем, пригодится для решения несложных хозяйственных задач. Инструмент используется для рубки веток, подходит также для заготовки дров. Полукруглая режущая кромка облегчает работу.

Преимущества

  • Прочность — топор изготовлен из стали 45 методом свободной ковки.
  • Высокий ресурс — режущая кромка закалена до оптимальной твердости 50 HRC и долго сохраняет остроту.
  • Защита от разрушения — деревянное топорище покрыто лаком для предотвращения рассыхания.
  • Вес рабочей части 1000 г — можно работать со значительным усилием.

Отзывы о товаре Топор Sparta 21615, 1000 г, в сборе, кованый, деревянное топорище




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sparta
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
бытовой
Длина рукояти, мм
480
Ширина лезвия, мм
141
Материал рукояти
дерево
Страна производитель
Китай
Описание

Кованый топор Sparta 21615 с рабочей частью весом 1000 г, в сборе с деревянным топорищем, пригодится для решения несложных хозяйственных задач. Инструмент используется для рубки веток, подходит также для заготовки дров. Полукруглая режущая кромка облегчает работу.

Преимущества

  • Прочность — топор изготовлен из стали 45 методом свободной ковки.
  • Высокий ресурс — режущая кромка закалена до оптимальной твердости 50 HRC и долго сохраняет остроту.
  • Защита от разрушения — деревянное топорище покрыто лаком для предотвращения рассыхания.
  • Вес рабочей части 1000 г — можно работать со значительным усилием.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Топор Sparta 21615, 1000 г, в сборе, кованый, деревянное топорище - купить по цене 640 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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