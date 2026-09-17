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Топор цельнометаллический DENZEL 21513, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, изогнутый хва купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Топор цельнометаллический DENZEL 21513, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, изогнутый хва

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Топор цельнометаллический DENZEL 21513, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, изогнутый хва - фото 1
Топор цельнометаллический DENZEL 21513, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, изогнутый хва - фото 2
Топор цельнометаллический DENZEL 21513, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, изогнутый хва - фото 3
Топор цельнометаллический DENZEL 21513, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, изогнутый хва - фото 4
Топор цельнометаллический DENZEL 21513, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, изогнутый хва - фото 5
Топор цельнометаллический DENZEL 21513, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, изогнутый хва - фото 6
Топор цельнометаллический DENZEL 21513, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, изогнутый хва - фото 7
Топор цельнометаллический DENZEL 21513, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, изогнутый хва - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Топор цельнометаллический DENZEL 21513, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, изогнутый хва - фото 1
  • Топор цельнометаллический DENZEL 21513, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, изогнутый хва - фото 2
  • Топор цельнометаллический DENZEL 21513, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, изогнутый хва - фото 3
  • Топор цельнометаллический DENZEL 21513, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, изогнутый хва - фото 4
  • Топор цельнометаллический DENZEL 21513, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, изогнутый хва - фото 5
  • Топор цельнометаллический DENZEL 21513, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, изогнутый хва - фото 6
  • Топор цельнометаллический DENZEL 21513, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, изогнутый хва - фото 7
  • Топор цельнометаллический DENZEL 21513, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, изогнутый хва - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
830 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744058
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Топор цельнометаллический DENZEL 21513, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, изогнутый хва
830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Класс товара
профессиональный
Длина рукояти, мм
195
Ширина лезвия, мм
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х12х2
Вес, г.
900

Описание товара Топор цельнометаллический DENZEL 21513, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, изогнутый хва

Топор цельнометаллический DENZEL 21513, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, изогнутый хва

Отзывы о товаре Топор цельнометаллический DENZEL 21513, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, изогнутый хва




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Класс товара
профессиональный
Длина рукояти, мм
195
Ширина лезвия, мм
80
Страна производитель
Китай
Описание
Топор цельнометаллический DENZEL 21513, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, изогнутый хва
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Топор цельнометаллический DENZEL 21513, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, изогнутый хва - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 830 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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