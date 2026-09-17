Топор цельнометаллический DENZEL 21511, 800 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, прямой хват
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
920 руб.
В наличии
Код товара: 744057
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
920 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Класс товара
профессиональный
Длина рукояти, мм
191
Ширина лезвия, мм
92
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х14х2
Вес, кг.
1.19
Описание товара Топор цельнометаллический DENZEL 21511, 800 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, прямой хват
Топор цельнометаллический DENZEL 21511, 800 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, прямой хват
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, кованые, с деревянной ручкой, российские
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 890 руб.223 руб. в СплитТопор NN 3 2069-14_z01
-
В наличииЦена 890 руб.223 руб. в СплитТопор кованный СИБРТЕХ 21614, в сборе, 1400/1750 г, деревянное т...
-
В наличииЦена 890 руб.223 руб. в СплитТопор кованый Мир Инструмента 21695, 1200/1550г, деревянное топо...
-
В наличииЦена 900 руб.225 руб. в СплитТопор кованый DENZEL 21887, 900 г, американский тип, буковая рук...
-
В наличииЦена 920 руб.230 руб. в СплитТопор Matrix Колун 21815 (21815)
-
В наличииЦена 930 руб.233 руб. в СплитТопор кованый Мир Инструмента 21670, 680/900 г, деревянное топор...
-
В наличииЦена 930 руб.233 руб. в СплитТопор кованый Мир Инструмента 21689, 680/980 г, деревянное топор...
-
В наличииЦена 970 руб.243 руб. в СплитТопор Matrix 21415, 1000 г, эргономичная фибергласовая рукоятка,...
-
В наличииЦена 980 руб.245 руб. в СплитТопор кованый DENZEL 21888, 1130 г, американский тип, буковая ру...
-
В наличииЦена 990 руб.248 руб. в СплитТопор кованый Мир Инструмента 21661, 890/1200 г, деревянное топо...
-
В наличииЦена 1 090 руб.273 руб. в СплитТопор кованый Мир Инструмента 21663, 890/1200 г, деревянное топо...
-
В наличииЦена 1 120 руб.280 руб. в СплитТопор кованый Мир Инструмента 21664, 1100/1500 г, деревянное топ...
Бренд
Класс товара
профессиональный
Длина рукояти, мм
191
Ширина лезвия, мм
92
Страна производитель
Китай
Топор цельнометаллический DENZEL 21511, 800 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, прямой хват
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, кованые, с деревянной ручкой, российские
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, кованые, с деревянной ручкой, российские
Топор цельнометаллический DENZEL 21511, 800 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, прямой хват - стоимость товара 920 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Топор цельнометаллический DENZEL 21511, 800 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, прямой хват