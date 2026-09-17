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Топор цельнометаллический DENZEL 21511, 800 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, прямой хват купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Топор цельнометаллический DENZEL 21511, 800 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, прямой хват

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Топор цельнометаллический DENZEL 21511, 800 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, прямой хват - фото 1
Топор цельнометаллический DENZEL 21511, 800 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, прямой хват - фото 2
Топор цельнометаллический DENZEL 21511, 800 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, прямой хват - фото 3
Топор цельнометаллический DENZEL 21511, 800 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, прямой хват - фото 4
Топор цельнометаллический DENZEL 21511, 800 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, прямой хват - фото 5
Топор цельнометаллический DENZEL 21511, 800 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, прямой хват - фото 6
Топор цельнометаллический DENZEL 21511, 800 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, прямой хват - фото 7
Топор цельнометаллический DENZEL 21511, 800 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, прямой хват - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Топор цельнометаллический DENZEL 21511, 800 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, прямой хват - фото 1
  • Топор цельнометаллический DENZEL 21511, 800 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, прямой хват - фото 2
  • Топор цельнометаллический DENZEL 21511, 800 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, прямой хват - фото 3
  • Топор цельнометаллический DENZEL 21511, 800 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, прямой хват - фото 4
  • Топор цельнометаллический DENZEL 21511, 800 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, прямой хват - фото 5
  • Топор цельнометаллический DENZEL 21511, 800 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, прямой хват - фото 6
  • Топор цельнометаллический DENZEL 21511, 800 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, прямой хват - фото 7
  • Топор цельнометаллический DENZEL 21511, 800 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, прямой хват - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
920 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744057
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Топор цельнометаллический DENZEL 21511, 800 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, прямой хват
920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Класс товара
профессиональный
Длина рукояти, мм
191
Ширина лезвия, мм
92
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х14х2
Вес, кг.
1.19

Описание товара Топор цельнометаллический DENZEL 21511, 800 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, прямой хват

Топор цельнометаллический DENZEL 21511, 800 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, прямой хват

Отзывы о товаре Топор цельнометаллический DENZEL 21511, 800 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, прямой хват




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Класс товара
профессиональный
Длина рукояти, мм
191
Ширина лезвия, мм
92
Страна производитель
Китай
Описание
Топор цельнометаллический DENZEL 21511, 800 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, прямой хват
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Топор цельнометаллический DENZEL 21511, 800 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, прямой хват - стоимость товара 920 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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