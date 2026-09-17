Колун DENZEL 21440, F20, 2800 гр, двухкомпонентная рукоятка, 920 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 650 руб.
В наличии
Код товара: 744054
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4 650 руб.
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Характеристики
Бренд
Комплектация
Колун - 1 штЗащитный кожух - 1 шт
Класс товара
профессиональный
Длина рукояти, мм
925
Ширина лезвия, мм
95
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
97х24х5
Вес, кг.
3.1
Описание товара Колун DENZEL 21440, F20, 2800 гр, двухкомпонентная рукоятка, 920 мм
Колун Denzel F17 21440 массой 2800 г, с двухкомпонентной рукояткой длиной 920 мм, предназначен для колки дров. Позволяет наносить сильные удары, утолщенное с двух сторон полотно легко раскалывает поленья. Надежная монолитная конструкция выдерживает интенсивную эксплуатацию без риска поломки. Колун будет полезен на дачном участке.
Преимущества
- Прочность — голова изготовлена из высококачественной стали 60 методом ковки и выдерживает динамические нагрузки.
- Износостойкость — полотно прошло зонную закалку токами высокой частоты до твердости 51-56 HRC, прецизионная заточка лезвия выполнена на станке с ЧПУ, поэтому колун сохраняет рабочие свойства в течение длительного времени.
- Надежная защита от разрушения — рабочая часть фосфатирована.
- Долговечность — рукоятка из армированного полиамида отличается прочностью и не разрушается под воздействием влаги и ультрафиолетового излучения.
- Морозоустойчивость — инструмент можно использовать при температуре до -40 °C.
- Безопасное хранение и транспортировка — колун поставляется с защитным кожухом для лезвия.
- Возможность подвесного хранения — в рукоятке предусмотрено отверстие.
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Бренд
Комплектация
Колун - 1 штЗащитный кожух - 1 шт
Класс товара
профессиональный
Длина рукояти, мм
925
Ширина лезвия, мм
95
Страна производитель
Тайвань
Колун Denzel F17 21440 массой 2800 г, с двухкомпонентной рукояткой длиной 920 мм, предназначен для колки дров. Позволяет наносить сильные удары, утолщенное с двух сторон полотно легко раскалывает поленья. Надежная монолитная конструкция выдерживает интенсивную эксплуатацию без риска поломки. Колун будет полезен на дачном участке.
Преимущества
- Прочность — голова изготовлена из высококачественной стали 60 методом ковки и выдерживает динамические нагрузки.
- Износостойкость — полотно прошло зонную закалку токами высокой частоты до твердости 51-56 HRC, прецизионная заточка лезвия выполнена на станке с ЧПУ, поэтому колун сохраняет рабочие свойства в течение длительного времени.
- Надежная защита от разрушения — рабочая часть фосфатирована.
- Долговечность — рукоятка из армированного полиамида отличается прочностью и не разрушается под воздействием влаги и ультрафиолетового излучения.
- Морозоустойчивость — инструмент можно использовать при температуре до -40 °C.
- Безопасное хранение и транспортировка — колун поставляется с защитным кожухом для лезвия.
- Возможность подвесного хранения — в рукоятке предусмотрено отверстие.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, кованые, с деревянной ручкой, российские
Колун DENZEL 21440, F20, 2800 гр, двухкомпонентная рукоятка, 920 мм - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4650 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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