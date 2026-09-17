Топор Matrix 21415, 1000 г, эргономичная фибергласовая рукоятка, 610 мм
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Характеристики
Описание товара Топор Matrix 21415, 1000 г, эргономичная фибергласовая рукоятка, 610 мм
Топор Matrix 21415 длиной 610 мм, с рабочей частью весом 1000 г и эргономичной фибергласовой рукояткой, используется для колки дров, заострения колышков, вырубки кустов, рубки сучьев, а также выполнения других работ. Полукруглое лезвие упрощает работу. Удлиненная рукоятка позволяет наносить более сильные удары, что облегчает рубку больших дров, полен и валку небольших деревьев. Инструмент используется для решения бытовых задач.
Преимущества
- Долговечность — кованое полотно из прочной стали 45 прошло зонную закалку токами высокой частоты до твердости 50-55 HRC, поэтому долго сохраняет остроту, режущая кромка прошла прецизионную заточку на станке с ЧПУ.
- Эргономичность — двухкомпонентная рукоятка обеспечивает удобный хват и не выскальзывает из рук.
- Безопасное хранение и транспортировка — топор поставляется с защитной пластиковой накладкой на лезвии.
- Удобное размещение в зоне хранения — в рукоятке предусмотрено отверстие под подвес.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, кованые, с деревянной ручкой, российские
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Топор Matrix 21415 длиной 610 мм, с рабочей частью весом 1000 г и эргономичной фибергласовой рукояткой, используется для колки дров, заострения колышков, вырубки кустов, рубки сучьев, а также выполнения других работ. Полукруглое лезвие упрощает работу. Удлиненная рукоятка позволяет наносить более сильные удары, что облегчает рубку больших дров, полен и валку небольших деревьев. Инструмент используется для решения бытовых задач.
Преимущества
- Долговечность — кованое полотно из прочной стали 45 прошло зонную закалку токами высокой частоты до твердости 50-55 HRC, поэтому долго сохраняет остроту, режущая кромка прошла прецизионную заточку на станке с ЧПУ.
- Эргономичность — двухкомпонентная рукоятка обеспечивает удобный хват и не выскальзывает из рук.
- Безопасное хранение и транспортировка — топор поставляется с защитной пластиковой накладкой на лезвии.
- Удобное размещение в зоне хранения — в рукоятке предусмотрено отверстие под подвес.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, кованые, с деревянной ручкой, российские
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