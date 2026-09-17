Топор Matrix 21409, 450 г, эргономичная фибергласовая рукоятка, 275 мм
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб.
В наличии
Код товара: 744045
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670 руб.
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Характеристики
Бренд
Комплектация
Топор - 1 шт
Материал рукояти
фиберглас
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х15х3
Вес, г.
780
Описание товара Топор Matrix 21409, 450 г, эргономичная фибергласовая рукоятка, 275 мм
Топор Matrix 21409 длиной 275 мм, с рабочей частью весом 450 г и эргономичной фибергласовой рукояткой, используется для колки мелких дров, рубке щепок, заострения колышков, вырубки кустов, рубки сучьев, обдирки веток, а также выполнения других работ. Полукруглое лезвие упрощает работу. Инструмент пригодится в туристическом походе и отдыхе на природе, будет полезен в быту.
Преимущества
- Долговечность — кованое полотно из прочной стали 45 прошло зонную закалку токами высокой частоты до твердости 50-55 HRC, поэтому долго сохраняет остроту, режущая кромка прошла прецизионную заточку на станке с ЧПУ.
- Эргономичность — двухкомпонентная рукоятка обеспечивает удобный хват и не выскальзывает из рук.
- Безопасное хранение и транспортировка — топор поставляется с защитной пластиковой накладкой на лезвии.
- Удобное размещение в зоне хранения — в рукоятке предусмотрено отверстие под подвес.
- Компактность — короткий топорик не занимает много места, оптимален для отдыха на природе.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, кованые, с деревянной ручкой, российские
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Топор Matrix 21409 длиной 275 мм, с рабочей частью весом 450 г и эргономичной фибергласовой рукояткой, используется для колки мелких дров, рубке щепок, заострения колышков, вырубки кустов, рубки сучьев, обдирки веток, а также выполнения других работ. Полукруглое лезвие упрощает работу. Инструмент пригодится в туристическом походе и отдыхе на природе, будет полезен в быту.
Преимущества
- Долговечность — кованое полотно из прочной стали 45 прошло зонную закалку токами высокой частоты до твердости 50-55 HRC, поэтому долго сохраняет остроту, режущая кромка прошла прецизионную заточку на станке с ЧПУ.
- Эргономичность — двухкомпонентная рукоятка обеспечивает удобный хват и не выскальзывает из рук.
- Безопасное хранение и транспортировка — топор поставляется с защитной пластиковой накладкой на лезвии.
- Удобное размещение в зоне хранения — в рукоятке предусмотрено отверстие под подвес.
- Компактность — короткий топорик не занимает много места, оптимален для отдыха на природе.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, кованые, с деревянной ручкой, российские
Топор Matrix 21409, 450 г, эргономичная фибергласовая рукоятка, 275 мм - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 670 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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