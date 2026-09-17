Колун-кувалда DENZEL 21852, 4000 г, кованая, фибергласовая рукоятка c TPR покрытием, 880 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал полотна
сталь 45
Материал рукояти
фиберглас
Длина рукояти, мм
880
Ширина лезвия, мм
75
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 520 руб.
В наличии
Код товара: 743908
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 520 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал полотна
сталь 45
Материал рукояти
фиберглас
Длина рукояти, мм
880
Ширина лезвия, мм
75
Комплектация
Колун-кувалда - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
88х22х7
Вес, кг.
5.08
Описание товара Колун-кувалда DENZEL 21852, 4000 г, кованая, фибергласовая рукоятка c TPR покрытием, 880 мм
Колун-кувалда DENZEL 21852, 4000 г, кованая, фибергласовая рукоятка c TPR покрытием, 880 мм
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 090 руб.773 руб. в СплитТопор-колун Kraftool X11 20660-11, 450 мм, 1100/1400 г, в чехле
-
В наличииЦена 3 310 руб.828 руб. в СплитМощный колун-кувалда Kraftool KRAFTBUILT 20665-10, 350 мм, 1000 ...
-
В наличииЦена 3 720 руб.930 руб. в СплитТопор-колун Kraftool X25 20660-25, 710 мм, 1700/2500 г, в чехле
-
В наличииЦена 4 340 руб.1085 руб. в СплитМощный колун-кувалда Kraftool KRAFTBUILT 20665-27, 900 мм, 2700 ...
-
В наличииЦена 4 930 руб.1233 руб. в СплитМощный колун-кувалда Kraftool KRAFTBUILT 20665-36, 900 мм, 3600 ...
-
В наличииЦена 5 200 руб.1300 руб. в СплитТопор-колун Kraftool X27 20660-27, 920 мм, 1750/2800 г, в чехле
Бренд
DENZEL
Материал полотна
сталь 45
Материал рукояти
фиберглас
Длина рукояти, мм
880
Ширина лезвия, мм
75
Комплектация
Колун-кувалда - 1 шт
Страна производитель
Китай
Колун-кувалда DENZEL 21852, 4000 г, кованая, фибергласовая рукоятка c TPR покрытием, 880 мм
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Колун-кувалда DENZEL 21852, 4000 г, кованая, фибергласовая рукоятка c TPR покрытием, 880 мм - стоимость товара 2520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Колун-кувалда DENZEL 21852, 4000 г, кованая, фибергласовая рукоятка c TPR покрытием, 880 мм