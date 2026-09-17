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Колун кованый Мир Инструмента 21850, в сборе, 1700/2100 г, деревянное топорище, 600 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колун кованый Мир Инструмента 21850, в сборе, 1700/2100 г, деревянное топорище, 600 мм

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Колун кованый Мир Инструмента 21850, в сборе, 1700/2100 г, деревянное топорище, 600 мм - фото 1
Колун кованый Мир Инструмента 21850, в сборе, 1700/2100 г, деревянное топорище, 600 мм - фото 2
Колун кованый Мир Инструмента 21850, в сборе, 1700/2100 г, деревянное топорище, 600 мм - фото 3
Колун кованый Мир Инструмента 21850, в сборе, 1700/2100 г, деревянное топорище, 600 мм - фото 4
Колун кованый Мир Инструмента 21850, в сборе, 1700/2100 г, деревянное топорище, 600 мм - фото 5
Колун кованый Мир Инструмента 21850, в сборе, 1700/2100 г, деревянное топорище, 600 мм - фото 6
Колун кованый Мир Инструмента 21850, в сборе, 1700/2100 г, деревянное топорище, 600 мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал полотна
сталь 60Г
Материал рукояти
дерево
Длина рукояти, мм
600
Ширина лезвия, мм
66
  • Колун кованый Мир Инструмента 21850, в сборе, 1700/2100 г, деревянное топорище, 600 мм - фото 1
  • Колун кованый Мир Инструмента 21850, в сборе, 1700/2100 г, деревянное топорище, 600 мм - фото 2
  • Колун кованый Мир Инструмента 21850, в сборе, 1700/2100 г, деревянное топорище, 600 мм - фото 3
  • Колун кованый Мир Инструмента 21850, в сборе, 1700/2100 г, деревянное топорище, 600 мм - фото 4
  • Колун кованый Мир Инструмента 21850, в сборе, 1700/2100 г, деревянное топорище, 600 мм - фото 5
  • Колун кованый Мир Инструмента 21850, в сборе, 1700/2100 г, деревянное топорище, 600 мм - фото 6
  • Колун кованый Мир Инструмента 21850, в сборе, 1700/2100 г, деревянное топорище, 600 мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 140 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743906
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Колун кованый Мир Инструмента 21850, в сборе, 1700/2100 г, деревянное топорище, 600 мм
1 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Материал полотна
сталь 60Г
Материал рукояти
дерево
Длина рукояти, мм
600
Ширина лезвия, мм
66
Комплектация
Колун - 1 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
60х20х7
Вес, кг.
2

Описание товара Колун кованый Мир Инструмента 21850, в сборе, 1700/2100 г, деревянное топорище, 600 мм

Кованый колун Труд 21850, 1600/1900 г, с деревянным топорищем, будет полезен в хозяйстве для заготовки дров. Он значительно облегчает колку дров и повышает производительность работы. Инструмент подходит для любого типа древесины и не застревает в ней.

Преимущества

  • Стойкость к высоким нагрузкам — полотно выполнено из стали 65Г.
  • Твердость 50 HRC — закаленная режущая часть долго держит заточку.
  • Качественное исполнение — колун выкован из цельнометаллической заготовки, что обеспечивает его прочность, стойкость к сколам и трещинам.
  • Защита от коррозии — полотно покрыто бесцветным лаком.
  • Клин в месте всада — исключается выпадение топорища в процессе работы.
  • Стойкость к воздействиям внешней среды — деревянное топорище выполнено из березы, отшлифовано, покрытой защитной шпатлевкой и пленкой.
  • Мощный удар — топорище средней длины 600 мм и весом 1,9 кг позволяет делать широкий замах для эффективности работы.

Отзывы о товаре Колун кованый Мир Инструмента 21850, в сборе, 1700/2100 г, деревянное топорище, 600 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Материал полотна
сталь 60Г
Материал рукояти
дерево
Длина рукояти, мм
600
Ширина лезвия, мм
66
Комплектация
Колун - 1 шт
Страна производитель
Россия
Описание

Кованый колун Труд 21850, 1600/1900 г, с деревянным топорищем, будет полезен в хозяйстве для заготовки дров. Он значительно облегчает колку дров и повышает производительность работы. Инструмент подходит для любого типа древесины и не застревает в ней.

Преимущества

  • Стойкость к высоким нагрузкам — полотно выполнено из стали 65Г.
  • Твердость 50 HRC — закаленная режущая часть долго держит заточку.
  • Качественное исполнение — колун выкован из цельнометаллической заготовки, что обеспечивает его прочность, стойкость к сколам и трещинам.
  • Защита от коррозии — полотно покрыто бесцветным лаком.
  • Клин в месте всада — исключается выпадение топорища в процессе работы.
  • Стойкость к воздействиям внешней среды — деревянное топорище выполнено из березы, отшлифовано, покрытой защитной шпатлевкой и пленкой.
  • Мощный удар — топорище средней длины 600 мм и весом 1,9 кг позволяет делать широкий замах для эффективности работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колун кованый Мир Инструмента 21850, в сборе, 1700/2100 г, деревянное топорище, 600 мм - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1140 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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