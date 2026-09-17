Колун кованый Мир Инструмента 21850, в сборе, 1700/2100 г, деревянное топорище, 600 мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал полотна
сталь 60Г
Материал рукояти
дерево
Длина рукояти, мм
600
Ширина лезвия, мм
66
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 140 руб.
В наличии
Код товара: 743906
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1 140 руб.
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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Материал полотна
сталь 60Г
Материал рукояти
дерево
Длина рукояти, мм
600
Ширина лезвия, мм
66
Комплектация
Колун - 1 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
60х20х7
Вес, кг.
2
Описание товара Колун кованый Мир Инструмента 21850, в сборе, 1700/2100 г, деревянное топорище, 600 мм
Кованый колун Труд 21850, 1600/1900 г, с деревянным топорищем, будет полезен в хозяйстве для заготовки дров. Он значительно облегчает колку дров и повышает производительность работы. Инструмент подходит для любого типа древесины и не застревает в ней.
Преимущества
- Стойкость к высоким нагрузкам — полотно выполнено из стали 65Г.
- Твердость 50 HRC — закаленная режущая часть долго держит заточку.
- Качественное исполнение — колун выкован из цельнометаллической заготовки, что обеспечивает его прочность, стойкость к сколам и трещинам.
- Защита от коррозии — полотно покрыто бесцветным лаком.
- Клин в месте всада — исключается выпадение топорища в процессе работы.
- Стойкость к воздействиям внешней среды — деревянное топорище выполнено из березы, отшлифовано, покрытой защитной шпатлевкой и пленкой.
- Мощный удар — топорище средней длины 600 мм и весом 1,9 кг позволяет делать широкий замах для эффективности работы.
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Бренд
Мир Инструмента
Материал полотна
сталь 60Г
Материал рукояти
дерево
Длина рукояти, мм
600
Ширина лезвия, мм
66
Комплектация
Колун - 1 шт
Страна производитель
Россия
Кованый колун Труд 21850, 1600/1900 г, с деревянным топорищем, будет полезен в хозяйстве для заготовки дров. Он значительно облегчает колку дров и повышает производительность работы. Инструмент подходит для любого типа древесины и не застревает в ней.
Преимущества
- Стойкость к высоким нагрузкам — полотно выполнено из стали 65Г.
- Твердость 50 HRC — закаленная режущая часть долго держит заточку.
- Качественное исполнение — колун выкован из цельнометаллической заготовки, что обеспечивает его прочность, стойкость к сколам и трещинам.
- Защита от коррозии — полотно покрыто бесцветным лаком.
- Клин в месте всада — исключается выпадение топорища в процессе работы.
- Стойкость к воздействиям внешней среды — деревянное топорище выполнено из березы, отшлифовано, покрытой защитной шпатлевкой и пленкой.
- Мощный удар — топорище средней длины 600 мм и весом 1,9 кг позволяет делать широкий замах для эффективности работы.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Колун кованый Мир Инструмента 21850, в сборе, 1700/2100 г, деревянное топорище, 600 мм - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1140 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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