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Топор-колун кованый Мир Инструмента 21846, 1350/1600 г, деревянное топорище, 500 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Топор-колун кованый Мир Инструмента 21846, 1350/1600 г, деревянное топорище, 500 мм

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Топор-колун кованый Мир Инструмента 21846, 1350/1600 г, деревянное топорище, 500 мм - фото 1
Топор-колун кованый Мир Инструмента 21846, 1350/1600 г, деревянное топорище, 500 мм - фото 2
Топор-колун кованый Мир Инструмента 21846, 1350/1600 г, деревянное топорище, 500 мм - фото 3
Топор-колун кованый Мир Инструмента 21846, 1350/1600 г, деревянное топорище, 500 мм - фото 4
Топор-колун кованый Мир Инструмента 21846, 1350/1600 г, деревянное топорище, 500 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал полотна
сталь 60Г
Материал рукояти
дерево
Длина рукояти, мм
500
Ширина лезвия, мм
150
  • Топор-колун кованый Мир Инструмента 21846, 1350/1600 г, деревянное топорище, 500 мм - фото 1
  • Топор-колун кованый Мир Инструмента 21846, 1350/1600 г, деревянное топорище, 500 мм - фото 2
  • Топор-колун кованый Мир Инструмента 21846, 1350/1600 г, деревянное топорище, 500 мм - фото 3
  • Топор-колун кованый Мир Инструмента 21846, 1350/1600 г, деревянное топорище, 500 мм - фото 4
  • Топор-колун кованый Мир Инструмента 21846, 1350/1600 г, деревянное топорище, 500 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
870 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743905
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Топор-колун кованый Мир Инструмента 21846, 1350/1600 г, деревянное топорище, 500 мм
870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Материал полотна
сталь 60Г
Материал рукояти
дерево
Длина рукояти, мм
500
Ширина лезвия, мм
150
Комплектация
Топор-колун - 1 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
55х20х5
Вес, кг.
1.74

Описание товара Топор-колун кованый Мир Инструмента 21846, 1350/1600 г, деревянное топорище, 500 мм

Кованый топор-колун Труд 21846 с рабочей частью весом 1350 г, с деревянным топорищем длиной 500 мм, весит в сборе 1600 г и предназначен для колки древесины. Позволяет быстро подготовить большое количество дров. Благодаря простой, но функциональной конструкции лезвие не застревает в древесине.

Преимущества

  • Конструкционная прочность — голова топора выкована из цельнометаллической заготовки, материал которой — высококачественная инструментальная сталь 65Г.
  • Высокий ресурс — твердость режущей кромки составляет 50 HRC, поэтому она долго сохраняет остроту.
  • Защита от влаги и рассыхания — полотно покрыто лаком, березовое топорище отшлифовано, покрыто шпатлевкой и пленкой.
  • Надежное крепление рабочей части — клин в месте всада крепко удерживает голову на топорище.
  • Эффективная рубка — топорище средней длины 500 мм и тяжелая рабочая часть позволяют наносить удары значительной силы.

Отзывы о товаре Топор-колун кованый Мир Инструмента 21846, 1350/1600 г, деревянное топорище, 500 мм




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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Материал полотна
сталь 60Г
Материал рукояти
дерево
Длина рукояти, мм
500
Ширина лезвия, мм
150
Комплектация
Топор-колун - 1 шт
Страна производитель
Россия
Описание

Кованый топор-колун Труд 21846 с рабочей частью весом 1350 г, с деревянным топорищем длиной 500 мм, весит в сборе 1600 г и предназначен для колки древесины. Позволяет быстро подготовить большое количество дров. Благодаря простой, но функциональной конструкции лезвие не застревает в древесине.

Преимущества

  • Конструкционная прочность — голова топора выкована из цельнометаллической заготовки, материал которой — высококачественная инструментальная сталь 65Г.
  • Высокий ресурс — твердость режущей кромки составляет 50 HRC, поэтому она долго сохраняет остроту.
  • Защита от влаги и рассыхания — полотно покрыто лаком, березовое топорище отшлифовано, покрыто шпатлевкой и пленкой.
  • Надежное крепление рабочей части — клин в месте всада крепко удерживает голову на топорище.
  • Эффективная рубка — топорище средней длины 500 мм и тяжелая рабочая часть позволяют наносить удары значительной силы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Топор-колун кованый Мир Инструмента 21846, 1350/1600 г, деревянное топорище, 500 мм - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 870 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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