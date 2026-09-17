Топор-колун кованый Мир Инструмента 21846, 1350/1600 г, деревянное топорище, 500 мм
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Характеристики
Материал полотна
сталь 60Г
Материал рукояти
дерево
Длина рукояти, мм
500
Ширина лезвия, мм
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
870 руб.
В наличии
Код товара: 743905
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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Материал полотна
сталь 60Г
Материал рукояти
дерево
Длина рукояти, мм
500
Ширина лезвия, мм
150
Комплектация
Топор-колун - 1 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
55х20х5
Вес, кг.
1.74
Описание товара Топор-колун кованый Мир Инструмента 21846, 1350/1600 г, деревянное топорище, 500 мм
Кованый топор-колун Труд 21846 с рабочей частью весом 1350 г, с деревянным топорищем длиной 500 мм, весит в сборе 1600 г и предназначен для колки древесины. Позволяет быстро подготовить большое количество дров. Благодаря простой, но функциональной конструкции лезвие не застревает в древесине.
Преимущества
- Конструкционная прочность — голова топора выкована из цельнометаллической заготовки, материал которой — высококачественная инструментальная сталь 65Г.
- Высокий ресурс — твердость режущей кромки составляет 50 HRC, поэтому она долго сохраняет остроту.
- Защита от влаги и рассыхания — полотно покрыто лаком, березовое топорище отшлифовано, покрыто шпатлевкой и пленкой.
- Надежное крепление рабочей части — клин в месте всада крепко удерживает голову на топорище.
- Эффективная рубка — топорище средней длины 500 мм и тяжелая рабочая часть позволяют наносить удары значительной силы.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Бренд
Мир Инструмента
Материал полотна
сталь 60Г
Материал рукояти
дерево
Длина рукояти, мм
500
Ширина лезвия, мм
150
Комплектация
Топор-колун - 1 шт
Страна производитель
Россия
Кованый топор-колун Труд 21846 с рабочей частью весом 1350 г, с деревянным топорищем длиной 500 мм, весит в сборе 1600 г и предназначен для колки древесины. Позволяет быстро подготовить большое количество дров. Благодаря простой, но функциональной конструкции лезвие не застревает в древесине.
Преимущества
- Конструкционная прочность — голова топора выкована из цельнометаллической заготовки, материал которой — высококачественная инструментальная сталь 65Г.
- Высокий ресурс — твердость режущей кромки составляет 50 HRC, поэтому она долго сохраняет остроту.
- Защита от влаги и рассыхания — полотно покрыто лаком, березовое топорище отшлифовано, покрыто шпатлевкой и пленкой.
- Надежное крепление рабочей части — клин в месте всада крепко удерживает голову на топорище.
- Эффективная рубка — топорище средней длины 500 мм и тяжелая рабочая часть позволяют наносить удары значительной силы.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Топор-колун кованый Мир Инструмента 21846, 1350/1600 г, деревянное топорище, 500 мм - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 870 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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