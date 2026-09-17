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Колун кованный СИБРТЕХ 21842, в сборе, 1700/2050 г, деревянное топорище, 600 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колун кованный СИБРТЕХ 21842, в сборе, 1700/2050 г, деревянное топорище, 600 мм

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Колун кованный СИБРТЕХ 21842, в сборе, 1700/2050 г, деревянное топорище, 600 мм - фото 1
Колун кованный СИБРТЕХ 21842, в сборе, 1700/2050 г, деревянное топорище, 600 мм - фото 2
Колун кованный СИБРТЕХ 21842, в сборе, 1700/2050 г, деревянное топорище, 600 мм - фото 3
Колун кованный СИБРТЕХ 21842, в сборе, 1700/2050 г, деревянное топорище, 600 мм - фото 4
Колун кованный СИБРТЕХ 21842, в сборе, 1700/2050 г, деревянное топорище, 600 мм - фото 5
Колун кованный СИБРТЕХ 21842, в сборе, 1700/2050 г, деревянное топорище, 600 мм - фото 6
Колун кованный СИБРТЕХ 21842, в сборе, 1700/2050 г, деревянное топорище, 600 мм - фото 7
Колун кованный СИБРТЕХ 21842, в сборе, 1700/2050 г, деревянное топорище, 600 мм - фото 8
Колун кованный СИБРТЕХ 21842, в сборе, 1700/2050 г, деревянное топорище, 600 мм - фото 9
Колун кованный СИБРТЕХ 21842, в сборе, 1700/2050 г, деревянное топорище, 600 мм - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал полотна
сталь 45
Материал рукояти
дерево
Длина рукояти, мм
600
Ширина лезвия, мм
60
  • Колун кованный СИБРТЕХ 21842, в сборе, 1700/2050 г, деревянное топорище, 600 мм - фото 1
  • Колун кованный СИБРТЕХ 21842, в сборе, 1700/2050 г, деревянное топорище, 600 мм - фото 2
  • Колун кованный СИБРТЕХ 21842, в сборе, 1700/2050 г, деревянное топорище, 600 мм - фото 3
  • Колун кованный СИБРТЕХ 21842, в сборе, 1700/2050 г, деревянное топорище, 600 мм - фото 4
  • Колун кованный СИБРТЕХ 21842, в сборе, 1700/2050 г, деревянное топорище, 600 мм - фото 5
  • Колун кованный СИБРТЕХ 21842, в сборе, 1700/2050 г, деревянное топорище, 600 мм - фото 6
  • Колун кованный СИБРТЕХ 21842, в сборе, 1700/2050 г, деревянное топорище, 600 мм - фото 7
  • Колун кованный СИБРТЕХ 21842, в сборе, 1700/2050 г, деревянное топорище, 600 мм - фото 8
  • Колун кованный СИБРТЕХ 21842, в сборе, 1700/2050 г, деревянное топорище, 600 мм - фото 9
  • Колун кованный СИБРТЕХ 21842, в сборе, 1700/2050 г, деревянное топорище, 600 мм - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 150 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743904
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Колун кованный СИБРТЕХ 21842, в сборе, 1700/2050 г, деревянное топорище, 600 мм
1 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Материал полотна
сталь 45
Материал рукояти
дерево
Длина рукояти, мм
600
Ширина лезвия, мм
60
Комплектация
Колун - 1 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
63х19х5
Вес, кг.
2.11

Описание товара Колун кованный СИБРТЕХ 21842, в сборе, 1700/2050 г, деревянное топорище, 600 мм

Кованый колун Сибртех 21842 длиной 600 мм, с полотном весом 1700 г (вес в сборе 2050 г), с деревянным топорищем, предназначен для раскалывания поленьев. Будет полезен для заготовки дров на загородном участке.

Преимущества

  • Прочность — полотно изготовлено из стали 45 методом ковки, топорище — из древесины твердых лиственных пород.
  • Высокий ресурс — полотно твердостью 50-55 HRC устойчиво к нагрузкам и долго сохраняет рабочие свойства.
  • Защита от рассыхания — топорище обработано специальной пропиткой.

Отзывы о товаре Колун кованный СИБРТЕХ 21842, в сборе, 1700/2050 г, деревянное топорище, 600 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Материал полотна
сталь 45
Материал рукояти
дерево
Длина рукояти, мм
600
Ширина лезвия, мм
60
Комплектация
Колун - 1 шт
Страна производитель
Россия
Описание

Кованый колун Сибртех 21842 длиной 600 мм, с полотном весом 1700 г (вес в сборе 2050 г), с деревянным топорищем, предназначен для раскалывания поленьев. Будет полезен для заготовки дров на загородном участке.

Преимущества

  • Прочность — полотно изготовлено из стали 45 методом ковки, топорище — из древесины твердых лиственных пород.
  • Высокий ресурс — полотно твердостью 50-55 HRC устойчиво к нагрузкам и долго сохраняет рабочие свойства.
  • Защита от рассыхания — топорище обработано специальной пропиткой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колун кованный СИБРТЕХ 21842, в сборе, 1700/2050 г, деревянное топорище, 600 мм - стоимость товара 1150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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