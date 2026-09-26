Кирка DENZEL 21838, 2250 г, широкая, фиберглассовая обрезиненная рукоятка 900 мм
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кирка DENZEL 21838, 2250 г, широкая, фиберглассовая обрезиненная рукоятка 900 мм
Кирка Denzel 21838 длиной 900 мм, с широкой рабочей частью, головой весом 2250 г и фибергласовой обрезиненной рукояткой, предназначена для работы по камню, рыхления каменистого, пересохшего земляного и глиняного грунта. Может использоваться для разрушения старой кирпичной кладки и колки льда. Инструмент будет полезен на строительной площадке и дачном участке.
Преимущества
- Прочность — рабочая часть изготовлена из стали 65Mn методом ковки и выдерживает ударные нагрузки без риска появления трещин и сколов.
- Износостойкость — режущие кромки закалены до твердости 45 HRC и заточены.
- Надежная рукоятка — усиленный фибергласовый стержень значительно увеличивает ее прочность.
- Комфортная работа — места хвата обрезинены и имеют рельефную поверхность, поэтому рукоятка не выскальзывает из рук.
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Кирка Denzel 21838 длиной 900 мм, с широкой рабочей частью, головой весом 2250 г и фибергласовой обрезиненной рукояткой, предназначена для работы по камню, рыхления каменистого, пересохшего земляного и глиняного грунта. Может использоваться для разрушения старой кирпичной кладки и колки льда. Инструмент будет полезен на строительной площадке и дачном участке.
Преимущества
- Прочность — рабочая часть изготовлена из стали 65Mn методом ковки и выдерживает ударные нагрузки без риска появления трещин и сколов.
- Износостойкость — режущие кромки закалены до твердости 45 HRC и заточены.
- Надежная рукоятка — усиленный фибергласовый стержень значительно увеличивает ее прочность.
- Комфортная работа — места хвата обрезинены и имеют рельефную поверхность, поэтому рукоятка не выскальзывает из рук.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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