Колун Matrix 21821, 2700 г, фибергласовое обрезиненное топорище 700 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
фиберглас
Длина рукояти, мм
700
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 580 руб.
В наличии
Код товара: 743893
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 580 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
MATRIX
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
фиберглас
Длина рукояти, мм
700
Комплектация
Колун - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х67х6
Вес, кг.
3.3
Описание товара Колун Matrix 21821, 2700 г, фибергласовое обрезиненное топорище 700 мм
Колун Matrix 21821, 2700 г, фибергласовое обрезиненное топорище 700 мм
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 520 руб.380 руб. в СплитКирка-топор DENZEL 21837, 2250 г, фиберглассовая обрезиненная ру...
-
В наличииЦена 1 640 руб.410 руб. в СплитКирка DENZEL 21836, 3000 г, фиберглассовая обрезиненная рукоятка...
-
В наличииЦена 1 810 руб.453 руб. в СплитТопор-колун с клиновидным полотном Matrix 21811, 2500 г, фибергл...
-
В наличииЦена 1 900 руб.475 руб. в Сплит?ушастый? топор-колун СИБИН Фибергласс 2083-20, 900 мм, 2000/310...
-
В наличииЦена 1 920 руб.480 руб. в СплитСтроительный колун-кувалда СИБИН Фибергласс 2085-27, 900 мм, 270...
-
В наличииЦена 2 050 руб.513 руб. в СплитСтроительный колун-кувалда Stayer VIKING 20626-27, 900 мм, 2700/...
-
В наличииЦена 2 090 руб.523 руб. в СплитТопор-колун Grinda S28 20689, 710 мм, 2500/2800 г, PRO-Line
-
В наличииЦена 2 090 руб.523 руб. в СплитТопор-колун с клиновидным полотном Matrix 21817, 3000 г, фибергл...
-
В наличииЦена 2 100 руб.525 руб. в СплитКолун-кувалда DENZEL 21851, 3000 г, кованая, фибергласовая рукоя...
-
В наличииЦена 2 210 руб.553 руб. в СплитСтроительный колун-кувалда СИБИН Фибергласс 2085-36, 900 мм, 360...
-
В наличииЦена 2 280 руб.570 руб. в СплитКолун-кувалда Stayer FIBERGLASS 20624-30, 900 мм, 3000/3800 г, т...
-
В наличииЦена 2 310 руб.578 руб. в СплитСтроительный колун-кувалда Stayer VIKING 20626-36, 900 мм, 3600/...
Бренд
MATRIX
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
фиберглас
Длина рукояти, мм
700
Комплектация
Колун - 1 шт
Страна производитель
Китай
Колун Matrix 21821, 2700 г, фибергласовое обрезиненное топорище 700 мм
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Колун Matrix 21821, 2700 г, фибергласовое обрезиненное топорище 700 мм - данный товар вы можете купить по цене 1580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Колун Matrix 21821, 2700 г, фибергласовое обрезиненное топорище 700 мм