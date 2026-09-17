Топор-колун с клиновидным полотном Matrix 21811, 2500 г, фибергласовое обрезиненное топорище 880 мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал полотна
сталь 45
Материал рукояти
фиберглас
Длина рукояти, мм
880
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 810 руб.
В наличии
Код товара: 743891
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1 810 руб.
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Характеристики
Бренд
MATRIX
Материал полотна
сталь 45
Материал рукояти
фиберглас
Длина рукояти, мм
880
Комплектация
Колун - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
88х21х6
Вес, кг.
3.68
Описание товара Топор-колун с клиновидным полотном Matrix 21811, 2500 г, фибергласовое обрезиненное топорище 880 мм
Топор-колун Matrix 21811 с клиновидным полотном массой 2500 г и фибергласовым обрезиненным топорищем длиной 880 мм позволяет как рубить, так и колоть древесину. Клиновидное рабочее полотно заточено под углом 50-55° и утолщено с обеих сторон, за счет чего легко раскалывает поленья. Топор пригодится при проведении плотницких работ и заготовке дров.
Преимущества
- Надежность и долговечность — полотно выполнено из стали 45 методом ковки, топорище — из фибергласа, устойчивого к негативному воздействию окружающей среды.
- Высокий ресурс — режущая кромка закалена до твердости 45–50 HRC, поэтому обладает необходимой прочностью и долго держит заточку.
- Комфортная работа — фибергласовое топорище с рельефными прорезиненными накладками поглощает колебания от ударов и не скользит в руках.
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Бренд
MATRIX
Материал полотна
сталь 45
Материал рукояти
фиберглас
Длина рукояти, мм
880
Комплектация
Колун - 1 шт
Страна производитель
Китай
Топор-колун Matrix 21811 с клиновидным полотном массой 2500 г и фибергласовым обрезиненным топорищем длиной 880 мм позволяет как рубить, так и колоть древесину. Клиновидное рабочее полотно заточено под углом 50-55° и утолщено с обеих сторон, за счет чего легко раскалывает поленья. Топор пригодится при проведении плотницких работ и заготовке дров.
Преимущества
- Надежность и долговечность — полотно выполнено из стали 45 методом ковки, топорище — из фибергласа, устойчивого к негативному воздействию окружающей среды.
- Высокий ресурс — режущая кромка закалена до твердости 45–50 HRC, поэтому обладает необходимой прочностью и долго держит заточку.
- Комфортная работа — фибергласовое топорище с рельефными прорезиненными накладками поглощает колебания от ударов и не скользит в руках.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Топор-колун с клиновидным полотном Matrix 21811, 2500 г, фибергласовое обрезиненное топорище 880 мм - стоимость товара 1810 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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