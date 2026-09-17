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Топор-колун с клиновидным полотном Matrix 21807, 1500 г, фибергласовое двухкомпонентное топорище 430 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Топор-колун с клиновидным полотном Matrix 21807, 1500 г, фибергласовое двухкомпонентное топорище 430

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Топор-колун с клиновидным полотном Matrix 21807, 1500 г, фибергласовое двухкомпонентное топорище 430 - фото 1
Топор-колун с клиновидным полотном Matrix 21807, 1500 г, фибергласовое двухкомпонентное топорище 430 - фото 2
Топор-колун с клиновидным полотном Matrix 21807, 1500 г, фибергласовое двухкомпонентное топорище 430 - фото 3
Топор-колун с клиновидным полотном Matrix 21807, 1500 г, фибергласовое двухкомпонентное топорище 430 - фото 4
Топор-колун с клиновидным полотном Matrix 21807, 1500 г, фибергласовое двухкомпонентное топорище 430 - фото 5
Топор-колун с клиновидным полотном Matrix 21807, 1500 г, фибергласовое двухкомпонентное топорище 430 - фото 6
Топор-колун с клиновидным полотном Matrix 21807, 1500 г, фибергласовое двухкомпонентное топорище 430 - фото 7
Топор-колун с клиновидным полотном Matrix 21807, 1500 г, фибергласовое двухкомпонентное топорище 430 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал полотна
сталь 45
Материал рукояти
фиберглас
Длина рукояти, мм
430
  • Топор-колун с клиновидным полотном Matrix 21807, 1500 г, фибергласовое двухкомпонентное топорище 430 - фото 1
  • Топор-колун с клиновидным полотном Matrix 21807, 1500 г, фибергласовое двухкомпонентное топорище 430 - фото 2
  • Топор-колун с клиновидным полотном Matrix 21807, 1500 г, фибергласовое двухкомпонентное топорище 430 - фото 3
  • Топор-колун с клиновидным полотном Matrix 21807, 1500 г, фибергласовое двухкомпонентное топорище 430 - фото 4
  • Топор-колун с клиновидным полотном Matrix 21807, 1500 г, фибергласовое двухкомпонентное топорище 430 - фото 5
  • Топор-колун с клиновидным полотном Matrix 21807, 1500 г, фибергласовое двухкомпонентное топорище 430 - фото 6
  • Топор-колун с клиновидным полотном Matrix 21807, 1500 г, фибергласовое двухкомпонентное топорище 430 - фото 7
  • Топор-колун с клиновидным полотном Matrix 21807, 1500 г, фибергласовое двухкомпонентное топорище 430 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 150 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743889
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Топор-колун с клиновидным полотном Matrix 21807, 1500 г, фибергласовое двухкомпонентное топорище 430
1 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Материал полотна
сталь 45
Материал рукояти
фиберглас
Длина рукояти, мм
430
Комплектация
Колун - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х18х6
Вес, кг.
1.9

Описание товара Топор-колун с клиновидным полотном Matrix 21807, 1500 г, фибергласовое двухкомпонентное топорище 430

Топор-колун Matrix 21807 с клиновидным полотном массой 1500 г и фибергласовым двухкомпонентным топорищем длиной 430 мм позволяет как рубить, так и колоть древесину. Рабочее полотно утолщено с обеих сторон, за счет чего легко раскалывает поленья. Топор пригодится при проведении плотницких работ и заготовке дров.

Преимущества

  • Надежность и долговечность — полотно выполнено из стали 45 методом ковки, топорище — из фибергласа, устойчивого к негативному воздействию окружающей среды.
  • Высокий ресурс — режущая кромка закалена до твердости 45–50 HRC, поэтому обладает необходимой прочностью и долго держит заточку.
  • Комфортная работа — фибергласовое топорище с резиновыми накладками поглощает колебания от ударов и не скользит в руках, а благодаря перфорации на рукоятке ладони не потеют во время работы.
  • Удобное хранение — на топорище предусмотрено отверстие под шнурок.

Отзывы о товаре Топор-колун с клиновидным полотном Matrix 21807, 1500 г, фибергласовое двухкомпонентное топорище 430




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Материал полотна
сталь 45
Материал рукояти
фиберглас
Длина рукояти, мм
430
Комплектация
Колун - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Топор-колун Matrix 21807 с клиновидным полотном массой 1500 г и фибергласовым двухкомпонентным топорищем длиной 430 мм позволяет как рубить, так и колоть древесину. Рабочее полотно утолщено с обеих сторон, за счет чего легко раскалывает поленья. Топор пригодится при проведении плотницких работ и заготовке дров.

Преимущества

  • Надежность и долговечность — полотно выполнено из стали 45 методом ковки, топорище — из фибергласа, устойчивого к негативному воздействию окружающей среды.
  • Высокий ресурс — режущая кромка закалена до твердости 45–50 HRC, поэтому обладает необходимой прочностью и долго держит заточку.
  • Комфортная работа — фибергласовое топорище с резиновыми накладками поглощает колебания от ударов и не скользит в руках, а благодаря перфорации на рукоятке ладони не потеют во время работы.
  • Удобное хранение — на топорище предусмотрено отверстие под шнурок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Топор-колун с клиновидным полотном Matrix 21807, 1500 г, фибергласовое двухкомпонентное топорище 430 - по цене 1150 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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