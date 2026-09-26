Топор плотницкий Matrix 21697, кованый, деревянная рукоятка, 800гр., пескоструйная обработка полотна
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 743887
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Комплектация
Топор - 1 шт
Длина рукояти, мм
380
Материал рукояти
дерево
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х17х3
Вес, кг.
1.07
Описание товара Топор плотницкий Matrix 21697, кованый, деревянная рукоятка, 800гр., пескоструйная обработка полотна
Кованый плотницкий топор Matrix 21697 с весом рабочей части 800 г имеет эргономичную деревянную рукоятку и пескоструйную обработку полотна. Топор используется при рубке и тесании древесины любых видов пород.
Преимущества
- Прочность и устойчивость к нагрузкам — голова топора выполнена из углеродистой стали 45, рабочие поверхности закалены до твердости 48-52 HRC
- Высококачественное топорище — оно выполнено из древесины твердых лиственных пород и покрыто защитным лаком.
- Небольшие габариты — топор не оказывает сильной нагрузки на руки, его легко транспортировать в походном рюкзаке или небольшой сумке для инструментов.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, кованые, с деревянной ручкой, российские
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 640 руб.160 руб. в СплитТопор плотницкий Matrix 21696, кованый, деревянная рукоятка, 600...
-
В наличииЦена 640 руб.160 руб. в СплитТопор Sparta 21615, 1000 г, в сборе, кованый, деревянное топорищ...
-
В наличииЦена 670 руб.168 руб. в СплитТопор Matrix Optimal 21658 (21658)
-
В наличииЦена 670 руб.168 руб. в СплитТопор кованый Мир Инструмента 21686, 700/900 г, деревянное топор...
-
В наличииЦена 670 руб.168 руб. в СплитТопор Matrix 21409, 450 г, эргономичная фибергласовая рукоятка, ...
-
В наличииЦена 680 руб.170 руб. в СплитТопор Matrix 21640 (21640)
-
В наличииЦена 690 руб.173 руб. в СплитТопор Sparta 21641 (21641)
-
В наличииЦена 710 руб.178 руб. в СплитТопор кованый Мир Инструмента 21688, 1150/1500 г, деревянное топ...
-
В наличииЦена 720 руб.180 руб. в СплитТопор кованный СИБРТЕХ 21608, в сборе, 800/1050 г, деревянное то...
-
В наличииЦена 740 руб.185 руб. в СплитТопор плотницкий Matrix 21647 (21647)
-
В наличииЦена 740 руб.185 руб. в СплитТопор СИБРТЕХ 21621, ТП11-10, 1000 г, в сборе, кованый, деревянн...
-
В наличииЦена 770 руб.193 руб. в СплитТопор кованый Мир Инструмента 21692, 1200/1500 г, деревянное топ...
Бренд
Комплектация
Топор - 1 шт
Длина рукояти, мм
380
Материал рукояти
дерево
Страна производитель
Китай
Кованый плотницкий топор Matrix 21697 с весом рабочей части 800 г имеет эргономичную деревянную рукоятку и пескоструйную обработку полотна. Топор используется при рубке и тесании древесины любых видов пород.
Преимущества
- Прочность и устойчивость к нагрузкам — голова топора выполнена из углеродистой стали 45, рабочие поверхности закалены до твердости 48-52 HRC
- Высококачественное топорище — оно выполнено из древесины твердых лиственных пород и покрыто защитным лаком.
- Небольшие габариты — топор не оказывает сильной нагрузки на руки, его легко транспортировать в походном рюкзаке или небольшой сумке для инструментов.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, кованые, с деревянной ручкой, российские
Топор плотницкий Matrix 21697, кованый, деревянная рукоятка, 800гр., пескоструйная обработка полотна - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Топор плотницкий Matrix 21697, кованый, деревянная рукоятка, 800гр., пескоструйная обработка полотна