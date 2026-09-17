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Топор кованый Мир Инструмента 21695, 1200/1550г, деревянное топорище, 500 мм, таежный "Тигр" купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Топор кованый Мир Инструмента 21695, 1200/1550г, деревянное топорище, 500 мм, таежный "Тигр"

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Топор кованый Мир Инструмента 21695, 1200/1550г, деревянное топорище, 500 мм, таежный &quot;Тигр&quot; - фото 1
Топор кованый Мир Инструмента 21695, 1200/1550г, деревянное топорище, 500 мм, таежный &quot;Тигр&quot; - фото 2
Топор кованый Мир Инструмента 21695, 1200/1550г, деревянное топорище, 500 мм, таежный &quot;Тигр&quot; - фото 3
Топор кованый Мир Инструмента 21695, 1200/1550г, деревянное топорище, 500 мм, таежный &quot;Тигр&quot; - фото 4
Топор кованый Мир Инструмента 21695, 1200/1550г, деревянное топорище, 500 мм, таежный &quot;Тигр&quot; - фото 5
Топор кованый Мир Инструмента 21695, 1200/1550г, деревянное топорище, 500 мм, таежный &quot;Тигр&quot; - фото 6
Топор кованый Мир Инструмента 21695, 1200/1550г, деревянное топорище, 500 мм, таежный &quot;Тигр&quot; - фото 7
Топор кованый Мир Инструмента 21695, 1200/1550г, деревянное топорище, 500 мм, таежный &quot;Тигр&quot; - фото 8
Топор кованый Мир Инструмента 21695, 1200/1550г, деревянное топорище, 500 мм, таежный &quot;Тигр&quot; - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Топор кованый Мир Инструмента 21695, 1200/1550г, деревянное топорище, 500 мм, таежный &quot;Тигр&quot; - фото 1
  • Топор кованый Мир Инструмента 21695, 1200/1550г, деревянное топорище, 500 мм, таежный &quot;Тигр&quot; - фото 2
  • Топор кованый Мир Инструмента 21695, 1200/1550г, деревянное топорище, 500 мм, таежный &quot;Тигр&quot; - фото 3
  • Топор кованый Мир Инструмента 21695, 1200/1550г, деревянное топорище, 500 мм, таежный &quot;Тигр&quot; - фото 4
  • Топор кованый Мир Инструмента 21695, 1200/1550г, деревянное топорище, 500 мм, таежный &quot;Тигр&quot; - фото 5
  • Топор кованый Мир Инструмента 21695, 1200/1550г, деревянное топорище, 500 мм, таежный &quot;Тигр&quot; - фото 6
  • Топор кованый Мир Инструмента 21695, 1200/1550г, деревянное топорище, 500 мм, таежный &quot;Тигр&quot; - фото 7
  • Топор кованый Мир Инструмента 21695, 1200/1550г, деревянное топорище, 500 мм, таежный &quot;Тигр&quot; - фото 8
  • Топор кованый Мир Инструмента 21695, 1200/1550г, деревянное топорище, 500 мм, таежный &quot;Тигр&quot; - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743885
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Топор кованый Мир Инструмента 21695, 1200/1550г, деревянное топорище, 500 мм, таежный "Тигр"
890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
бытовой
Длина рукояти, мм
520
Ширина лезвия, мм
135
Материал рукояти
дерево
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
54х20х4
Вес, кг.
1.58

Описание товара Топор кованый Мир Инструмента 21695, 1200/1550г, деревянное топорище, 500 мм, таежный "Тигр"

Кованый таежный топор «Тигр» 21695, вес 1100/1480 г, в сборе с деревянным топорищем 520 мм, применяется для рубки, колки и тесания древесины. Радиусная форма лезвия позволяет осуществлять глубокую рубку и уменьшает площадь давления на древесину.

Преимущества

  • Высокий ресурс и стойкость к большим нагрузкам — полотно из стали 60Г подверглось зонной закалке до твердости 50 HRC.
  • Устойчивость к сколам и трещинам — полотно выковано из цельнометаллической заготовки.
  • Клин в месте всада — топорище надежно закреплено в голове.
  • Защита от коррозии — полотно обработана лакокрасочным покрытием.
  • Надежное топорище — древесина отшлифована, покрыта шпатлевкой и защитной пленкой.
  • Большая сила удара — топор весит 1480 г и имеет рукоятку длиной 520 мм.

Отзывы о товаре Топор кованый Мир Инструмента 21695, 1200/1550г, деревянное топорище, 500 мм, таежный "Тигр"




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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
бытовой
Длина рукояти, мм
520
Ширина лезвия, мм
135
Материал рукояти
дерево
Страна производитель
Россия
Описание

Кованый таежный топор «Тигр» 21695, вес 1100/1480 г, в сборе с деревянным топорищем 520 мм, применяется для рубки, колки и тесания древесины. Радиусная форма лезвия позволяет осуществлять глубокую рубку и уменьшает площадь давления на древесину.

Преимущества

  • Высокий ресурс и стойкость к большим нагрузкам — полотно из стали 60Г подверглось зонной закалке до твердости 50 HRC.
  • Устойчивость к сколам и трещинам — полотно выковано из цельнометаллической заготовки.
  • Клин в месте всада — топорище надежно закреплено в голове.
  • Защита от коррозии — полотно обработана лакокрасочным покрытием.
  • Надежное топорище — древесина отшлифована, покрыта шпатлевкой и защитной пленкой.
  • Большая сила удара — топор весит 1480 г и имеет рукоятку длиной 520 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Топор кованый Мир Инструмента 21695, 1200/1550г, деревянное топорище, 500 мм, таежный "Тигр" - стоимость товара 890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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