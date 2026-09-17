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Топор кованый Мир Инструмента 21694, 700/950 г, деревянное топорище, 400 мм, таежный "Олень" купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Топор кованый Мир Инструмента 21694, 700/950 г, деревянное топорище, 400 мм, таежный "Олень"

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Топор кованый Мир Инструмента 21694, 700/950 г, деревянное топорище, 400 мм, таежный &quot;Олень&quot; - фото 1
Топор кованый Мир Инструмента 21694, 700/950 г, деревянное топорище, 400 мм, таежный &quot;Олень&quot; - фото 2
Топор кованый Мир Инструмента 21694, 700/950 г, деревянное топорище, 400 мм, таежный &quot;Олень&quot; - фото 3
Топор кованый Мир Инструмента 21694, 700/950 г, деревянное топорище, 400 мм, таежный &quot;Олень&quot; - фото 4
Топор кованый Мир Инструмента 21694, 700/950 г, деревянное топорище, 400 мм, таежный &quot;Олень&quot; - фото 5
Топор кованый Мир Инструмента 21694, 700/950 г, деревянное топорище, 400 мм, таежный &quot;Олень&quot; - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Топор кованый Мир Инструмента 21694, 700/950 г, деревянное топорище, 400 мм, таежный &quot;Олень&quot; - фото 1
  • Топор кованый Мир Инструмента 21694, 700/950 г, деревянное топорище, 400 мм, таежный &quot;Олень&quot; - фото 2
  • Топор кованый Мир Инструмента 21694, 700/950 г, деревянное топорище, 400 мм, таежный &quot;Олень&quot; - фото 3
  • Топор кованый Мир Инструмента 21694, 700/950 г, деревянное топорище, 400 мм, таежный &quot;Олень&quot; - фото 4
  • Топор кованый Мир Инструмента 21694, 700/950 г, деревянное топорище, 400 мм, таежный &quot;Олень&quot; - фото 5
  • Топор кованый Мир Инструмента 21694, 700/950 г, деревянное топорище, 400 мм, таежный &quot;Олень&quot; - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
840 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743884
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Топор кованый Мир Инструмента 21694, 700/950 г, деревянное топорище, 400 мм, таежный "Олень"
840 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
бытовой
Длина рукояти, мм
450
Ширина лезвия, мм
102
Материал рукояти
дерево
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
44х17х4
Вес, г.
960

Описание товара Топор кованый Мир Инструмента 21694, 700/950 г, деревянное топорище, 400 мм, таежный "Олень"

Кованый таежный топор «Олень» 21694 с рабочей частью весом 600 г, в сборе с деревянным топорищем длиной 450 мм весит 930 г и используется для работы с древесиной: рубки, колки и тесания. Лезвие радиусной формы глубоко врезается в древесину, что повышает эффективность работы. Топор будет полезен в хозяйстве, пригодится также любителям активного времяпрепровождения на природе.

Преимущества

  • Надежность и долговечность — голова изготовлена из инструментальной стали 60Г, прошла зонную закалку до твердости 50 HRC, лакокрасочное покрытие защищает полотно от коррозии.
  • Высокий показатель прочности — голова, выкованная из цельнометаллической заготовки, выдерживает ударные нагрузки без риска появления трещин и сколов.
  • Прочное соединение головы с топорищем — в месте всада установлен клин.
  • Устойчивость к разрушению — березовое топорище отшлифовано, покрыто шпатлевкой и пленкой.
  • Эффективная рубка — топор весом 930 г с топорищем длиной 450 мм позволяет наносить удары значительной силы.
  • Компактность — инструмент удобен в транспортировке и хранении.

Отзывы о товаре Топор кованый Мир Инструмента 21694, 700/950 г, деревянное топорище, 400 мм, таежный "Олень"




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
бытовой
Длина рукояти, мм
450
Ширина лезвия, мм
102
Материал рукояти
дерево
Страна производитель
Россия
Описание

Кованый таежный топор «Олень» 21694 с рабочей частью весом 600 г, в сборе с деревянным топорищем длиной 450 мм весит 930 г и используется для работы с древесиной: рубки, колки и тесания. Лезвие радиусной формы глубоко врезается в древесину, что повышает эффективность работы. Топор будет полезен в хозяйстве, пригодится также любителям активного времяпрепровождения на природе.

Преимущества

  • Надежность и долговечность — голова изготовлена из инструментальной стали 60Г, прошла зонную закалку до твердости 50 HRC, лакокрасочное покрытие защищает полотно от коррозии.
  • Высокий показатель прочности — голова, выкованная из цельнометаллической заготовки, выдерживает ударные нагрузки без риска появления трещин и сколов.
  • Прочное соединение головы с топорищем — в месте всада установлен клин.
  • Устойчивость к разрушению — березовое топорище отшлифовано, покрыто шпатлевкой и пленкой.
  • Эффективная рубка — топор весом 930 г с топорищем длиной 450 мм позволяет наносить удары значительной силы.
  • Компактность — инструмент удобен в транспортировке и хранении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Топор кованый Мир Инструмента 21694, 700/950 г, деревянное топорище, 400 мм, таежный "Олень" - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 840 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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