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Топор кованый Мир Инструмента 21692, 1200/1500 г, деревянное топорище, 500 мм, тип Б купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Топор кованый Мир Инструмента 21692, 1200/1500 г, деревянное топорище, 500 мм, тип Б

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Топор кованый Мир Инструмента 21692, 1200/1500 г, деревянное топорище, 500 мм, тип Б - фото 1
Топор кованый Мир Инструмента 21692, 1200/1500 г, деревянное топорище, 500 мм, тип Б - фото 2
Топор кованый Мир Инструмента 21692, 1200/1500 г, деревянное топорище, 500 мм, тип Б - фото 3
Топор кованый Мир Инструмента 21692, 1200/1500 г, деревянное топорище, 500 мм, тип Б - фото 4
Топор кованый Мир Инструмента 21692, 1200/1500 г, деревянное топорище, 500 мм, тип Б - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Топор кованый Мир Инструмента 21692, 1200/1500 г, деревянное топорище, 500 мм, тип Б - фото 1
  • Топор кованый Мир Инструмента 21692, 1200/1500 г, деревянное топорище, 500 мм, тип Б - фото 2
  • Топор кованый Мир Инструмента 21692, 1200/1500 г, деревянное топорище, 500 мм, тип Б - фото 3
  • Топор кованый Мир Инструмента 21692, 1200/1500 г, деревянное топорище, 500 мм, тип Б - фото 4
  • Топор кованый Мир Инструмента 21692, 1200/1500 г, деревянное топорище, 500 мм, тип Б - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743883
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Топор кованый Мир Инструмента 21692, 1200/1500 г, деревянное топорище, 500 мм, тип Б
770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
бытовой
Длина рукояти, мм
500
Ширина лезвия, мм
140
Материал рукояти
дерево
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
56х19х5
Вес, кг.
1.74

Описание товара Топор кованый Мир Инструмента 21692, 1200/1500 г, деревянное топорище, 500 мм, тип Б

Кованый топор Б3 Труд 21692 с рабочей частью весом 1200 г (общий вес 1500 г), в сборе с деревянным топорищем длиной 500 мм, предназначен для рубки и тесания древесины. Будет полезен для грубой обработки заготовок на строительной площадке и в загородном доме.

Преимущества

  • Надежность и долговечность — полотно изготовлено из инструментальной стали 60Г, закаленной до твердости 50 HRC, лакокрасочное покрытие защищает его от коррозии.
  • Высокий показатель прочности — голова, выкованная из цельнометаллической заготовки, выдерживает ударные нагрузки без риска появления трещин и сколов.
  • Прочное соединение головы с топорищем — в месте всада установлен клин.
  • Устойчивость к разрушению — березовое топорище отшлифовано, покрыто шпатлевкой и пленкой.
  • Эффективная рубка — топором весом 1500 г с топорищем длиной 500 мм можно наносить сильные удары.

Отзывы о товаре Топор кованый Мир Инструмента 21692, 1200/1500 г, деревянное топорище, 500 мм, тип Б




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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
бытовой
Длина рукояти, мм
500
Ширина лезвия, мм
140
Материал рукояти
дерево
Страна производитель
Россия
Описание

Кованый топор Б3 Труд 21692 с рабочей частью весом 1200 г (общий вес 1500 г), в сборе с деревянным топорищем длиной 500 мм, предназначен для рубки и тесания древесины. Будет полезен для грубой обработки заготовок на строительной площадке и в загородном доме.

Преимущества

  • Надежность и долговечность — полотно изготовлено из инструментальной стали 60Г, закаленной до твердости 50 HRC, лакокрасочное покрытие защищает его от коррозии.
  • Высокий показатель прочности — голова, выкованная из цельнометаллической заготовки, выдерживает ударные нагрузки без риска появления трещин и сколов.
  • Прочное соединение головы с топорищем — в месте всада установлен клин.
  • Устойчивость к разрушению — березовое топорище отшлифовано, покрыто шпатлевкой и пленкой.
  • Эффективная рубка — топором весом 1500 г с топорищем длиной 500 мм можно наносить сильные удары.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Топор кованый Мир Инструмента 21692, 1200/1500 г, деревянное топорище, 500 мм, тип Б - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 770 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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