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Топор кованый Мир Инструмента 21688, 1150/1500 г, деревянное топорище, 500 мм, тип А купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Топор кованый Мир Инструмента 21688, 1150/1500 г, деревянное топорище, 500 мм, тип А

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Топор кованый Мир Инструмента 21688, 1150/1500 г, деревянное топорище, 500 мм, тип А - фото 1
Топор кованый Мир Инструмента 21688, 1150/1500 г, деревянное топорище, 500 мм, тип А - фото 2
Топор кованый Мир Инструмента 21688, 1150/1500 г, деревянное топорище, 500 мм, тип А - фото 3
Топор кованый Мир Инструмента 21688, 1150/1500 г, деревянное топорище, 500 мм, тип А - фото 4
Топор кованый Мир Инструмента 21688, 1150/1500 г, деревянное топорище, 500 мм, тип А - фото 5
Топор кованый Мир Инструмента 21688, 1150/1500 г, деревянное топорище, 500 мм, тип А - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Топор кованый Мир Инструмента 21688, 1150/1500 г, деревянное топорище, 500 мм, тип А - фото 1
  • Топор кованый Мир Инструмента 21688, 1150/1500 г, деревянное топорище, 500 мм, тип А - фото 2
  • Топор кованый Мир Инструмента 21688, 1150/1500 г, деревянное топорище, 500 мм, тип А - фото 3
  • Топор кованый Мир Инструмента 21688, 1150/1500 г, деревянное топорище, 500 мм, тип А - фото 4
  • Топор кованый Мир Инструмента 21688, 1150/1500 г, деревянное топорище, 500 мм, тип А - фото 5
  • Топор кованый Мир Инструмента 21688, 1150/1500 г, деревянное топорище, 500 мм, тип А - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
710 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743881
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Топор кованый Мир Инструмента 21688, 1150/1500 г, деревянное топорище, 500 мм, тип А
710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
бытовой
Длина рукояти, мм
500
Ширина лезвия, мм
140
Материал рукояти
дерево
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
55х20х5
Вес, кг.
1.73

Описание товара Топор кованый Мир Инструмента 21688, 1150/1500 г, деревянное топорище, 500 мм, тип А

Кованый топор А-1 Труд 21688 с рабочей частью весом 1150 г и деревянным топорищем длиной 500 мм, весит в сборе 1500 г и предназначен для рубки древесины средней толщины. Подходит также для выполнения более тонких работ, например, тесания заготовок. Пригодится на дачном участке или в частном доме.

Преимущества

  • Конструкционная прочность — голова выполнена из цельнометаллической заготовки методом ковки, что исключает появление трещин и сколов.
  • Долговечность и стойкость к нагрузкам — полотно изготовлено из стали 60Г и прошло зонную закалку до твердости 50 HRC на оборудовании высокой точности.
  • Эффективность — лезвие имеет радиусную форму для более глубокой рубки.
  • Защита от коррозии — на полотно нанесено лакокрасочное покрытие.
  • Клин в месте всада — голова не сползает с топорища во время работы.
  • Надежное топорище — древесина березы отшлифована, покрыта шпатлевкой и пленкой.
  • Возможность наносить сильные удары — топор весит 1500 г, длина рукоятки составляет 500 мм, что позволяет производить большой замах.

Отзывы о товаре Топор кованый Мир Инструмента 21688, 1150/1500 г, деревянное топорище, 500 мм, тип А




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
бытовой
Длина рукояти, мм
500
Ширина лезвия, мм
140
Материал рукояти
дерево
Страна производитель
Россия
Описание

Кованый топор А-1 Труд 21688 с рабочей частью весом 1150 г и деревянным топорищем длиной 500 мм, весит в сборе 1500 г и предназначен для рубки древесины средней толщины. Подходит также для выполнения более тонких работ, например, тесания заготовок. Пригодится на дачном участке или в частном доме.

Преимущества

  • Конструкционная прочность — голова выполнена из цельнометаллической заготовки методом ковки, что исключает появление трещин и сколов.
  • Долговечность и стойкость к нагрузкам — полотно изготовлено из стали 60Г и прошло зонную закалку до твердости 50 HRC на оборудовании высокой точности.
  • Эффективность — лезвие имеет радиусную форму для более глубокой рубки.
  • Защита от коррозии — на полотно нанесено лакокрасочное покрытие.
  • Клин в месте всада — голова не сползает с топорища во время работы.
  • Надежное топорище — древесина березы отшлифована, покрыта шпатлевкой и пленкой.
  • Возможность наносить сильные удары — топор весит 1500 г, длина рукоятки составляет 500 мм, что позволяет производить большой замах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Топор кованый Мир Инструмента 21688, 1150/1500 г, деревянное топорище, 500 мм, тип А - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 710 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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