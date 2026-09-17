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Топор кованый Мир Инструмента 21674, 1340/1700 г, деревянное топорище, 500 мм, А2 (Ижевск) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Топор кованый Мир Инструмента 21674, 1340/1700 г, деревянное топорище, 500 мм, А2 (Ижевск)

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 160 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743875
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Топор кованый Мир Инструмента 21674, 1340/1700 г, деревянное топорище, 500 мм, А2 (Ижевск)
1 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Размеры в упаковке, см
51х21х5
Вес, кг.
1.67

Описание товара Топор кованый Мир Инструмента 21674, 1340/1700 г, деревянное топорище, 500 мм, А2 (Ижевск)

Топор кованый Мир Инструмента 21674, 1340/1700 г, деревянное топорище, 500 мм, А2 (Ижевск)

Отзывы о товаре Топор кованый Мир Инструмента 21674, 1340/1700 г, деревянное топорище, 500 мм, А2 (Ижевск)




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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Описание
Топор кованый Мир Инструмента 21674, 1340/1700 г, деревянное топорище, 500 мм, А2 (Ижевск)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Топор кованый Мир Инструмента 21674, 1340/1700 г, деревянное топорище, 500 мм, А2 (Ижевск) - по цене 1160 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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