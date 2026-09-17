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Топор кованый Мир Инструмента 21670, 680/900 г, деревянное топорище, 400 мм, Б, (Ижевск) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Топор кованый Мир Инструмента 21670, 680/900 г, деревянное топорище, 400 мм, Б, (Ижевск)

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Топор кованый Мир Инструмента 21670, 680/900 г, деревянное топорище, 400 мм, Б, (Ижевск) - фото 1
Топор кованый Мир Инструмента 21670, 680/900 г, деревянное топорище, 400 мм, Б, (Ижевск) - фото 2
Топор кованый Мир Инструмента 21670, 680/900 г, деревянное топорище, 400 мм, Б, (Ижевск) - фото 3
Топор кованый Мир Инструмента 21670, 680/900 г, деревянное топорище, 400 мм, Б, (Ижевск) - фото 4
Топор кованый Мир Инструмента 21670, 680/900 г, деревянное топорище, 400 мм, Б, (Ижевск) - фото 5
Топор кованый Мир Инструмента 21670, 680/900 г, деревянное топорище, 400 мм, Б, (Ижевск) - фото 6
Топор кованый Мир Инструмента 21670, 680/900 г, деревянное топорище, 400 мм, Б, (Ижевск) - фото 7
Топор кованый Мир Инструмента 21670, 680/900 г, деревянное топорище, 400 мм, Б, (Ижевск) - фото 8
Топор кованый Мир Инструмента 21670, 680/900 г, деревянное топорище, 400 мм, Б, (Ижевск) - фото 9
Топор кованый Мир Инструмента 21670, 680/900 г, деревянное топорище, 400 мм, Б, (Ижевск) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Топор кованый Мир Инструмента 21670, 680/900 г, деревянное топорище, 400 мм, Б, (Ижевск) - фото 1
  • Топор кованый Мир Инструмента 21670, 680/900 г, деревянное топорище, 400 мм, Б, (Ижевск) - фото 2
  • Топор кованый Мир Инструмента 21670, 680/900 г, деревянное топорище, 400 мм, Б, (Ижевск) - фото 3
  • Топор кованый Мир Инструмента 21670, 680/900 г, деревянное топорище, 400 мм, Б, (Ижевск) - фото 4
  • Топор кованый Мир Инструмента 21670, 680/900 г, деревянное топорище, 400 мм, Б, (Ижевск) - фото 5
  • Топор кованый Мир Инструмента 21670, 680/900 г, деревянное топорище, 400 мм, Б, (Ижевск) - фото 6
  • Топор кованый Мир Инструмента 21670, 680/900 г, деревянное топорище, 400 мм, Б, (Ижевск) - фото 7
  • Топор кованый Мир Инструмента 21670, 680/900 г, деревянное топорище, 400 мм, Б, (Ижевск) - фото 8
  • Топор кованый Мир Инструмента 21670, 680/900 г, деревянное топорище, 400 мм, Б, (Ижевск) - фото 9
  • Топор кованый Мир Инструмента 21670, 680/900 г, деревянное топорище, 400 мм, Б, (Ижевск) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743874
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Топор кованый Мир Инструмента 21670, 680/900 г, деревянное топорище, 400 мм, Б, (Ижевск)
930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
бытовой
Длина рукояти, мм
400
Ширина лезвия, мм
100
Материал рукояти
дерево
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
41х13х4
Вес, кг.
1

Описание товара Топор кованый Мир Инструмента 21670, 680/900 г, деревянное топорище, 400 мм, Б, (Ижевск)

Кованый топор Б 21670 с рабочей частью весом 680 г и деревянным топорищем длиной 400 мм, весит в сборе 900 г и рассчитан на бытовое использование. Инструмент с небольшим прямым лезвием позволяет рубить и тесать древесину любых пород.

Преимущества

  • Высокий показатель прочности — полотно изготовлено из стали 60Г и закалено до необходимой твердости.
  • Надежная фиксация полотна — в месте всада установлен стальной клин.
  • Заводская заточка — инструмент полностью готов к работе.
  • Защита от рассыхания — деревянное топорище пропитано олифой.
  • Компактность — топор весит всего 900 г, а длина рукоятки составляет 400 мм.

Отзывы о товаре Топор кованый Мир Инструмента 21670, 680/900 г, деревянное топорище, 400 мм, Б, (Ижевск)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
бытовой
Длина рукояти, мм
400
Ширина лезвия, мм
100
Материал рукояти
дерево
Страна производитель
Россия
Описание

Кованый топор Б 21670 с рабочей частью весом 680 г и деревянным топорищем длиной 400 мм, весит в сборе 900 г и рассчитан на бытовое использование. Инструмент с небольшим прямым лезвием позволяет рубить и тесать древесину любых пород.

Преимущества

  • Высокий показатель прочности — полотно изготовлено из стали 60Г и закалено до необходимой твердости.
  • Надежная фиксация полотна — в месте всада установлен стальной клин.
  • Заводская заточка — инструмент полностью готов к работе.
  • Защита от рассыхания — деревянное топорище пропитано олифой.
  • Компактность — топор весит всего 900 г, а длина рукоятки составляет 400 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Топор кованый Мир Инструмента 21670, 680/900 г, деревянное топорище, 400 мм, Б, (Ижевск) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 930 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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