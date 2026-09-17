Топор кованый Мир Инструмента 21670, 680/900 г, деревянное топорище, 400 мм, Б, (Ижевск)
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб.
В наличии
Код товара: 743874
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Характеристики
Бренд
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
бытовой
Длина рукояти, мм
400
Ширина лезвия, мм
100
Материал рукояти
дерево
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
41х13х4
Вес, кг.
1
Описание товара Топор кованый Мир Инструмента 21670, 680/900 г, деревянное топорище, 400 мм, Б, (Ижевск)
Кованый топор Б 21670 с рабочей частью весом 680 г и деревянным топорищем длиной 400 мм, весит в сборе 900 г и рассчитан на бытовое использование. Инструмент с небольшим прямым лезвием позволяет рубить и тесать древесину любых пород.
Преимущества
- Высокий показатель прочности — полотно изготовлено из стали 60Г и закалено до необходимой твердости.
- Надежная фиксация полотна — в месте всада установлен стальной клин.
- Заводская заточка — инструмент полностью готов к работе.
- Защита от рассыхания — деревянное топорище пропитано олифой.
- Компактность — топор весит всего 900 г, а длина рукоятки составляет 400 мм.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, кованые, с деревянной ручкой, российские
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Бренд
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
бытовой
Длина рукояти, мм
400
Ширина лезвия, мм
100
Материал рукояти
дерево
Страна производитель
Россия
Кованый топор Б 21670 с рабочей частью весом 680 г и деревянным топорищем длиной 400 мм, весит в сборе 900 г и рассчитан на бытовое использование. Инструмент с небольшим прямым лезвием позволяет рубить и тесать древесину любых пород.
Преимущества
- Высокий показатель прочности — полотно изготовлено из стали 60Г и закалено до необходимой твердости.
- Надежная фиксация полотна — в месте всада установлен стальной клин.
- Заводская заточка — инструмент полностью готов к работе.
- Защита от рассыхания — деревянное топорище пропитано олифой.
- Компактность — топор весит всего 900 г, а длина рукоятки составляет 400 мм.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, кованые, с деревянной ручкой, российские
Топор кованый Мир Инструмента 21670, 680/900 г, деревянное топорище, 400 мм, Б, (Ижевск) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 930 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Топор кованый Мир Инструмента 21670, 680/900 г, деревянное топорище, 400 мм, Б, (Ижевск)