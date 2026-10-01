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Угольник стальной DENZEL 32388, 200 мм х 300 мм, ультрафиолетовая печать (измерительная шкала) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Угольник стальной DENZEL 32388, 200 мм х 300 мм, ультрафиолетовая печать (измерительная шкала)

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Угольник стальной DENZEL 32388, 200 мм х 300 мм, ультрафиолетовая печать (измерительная шкала) - фото 1
Угольник стальной DENZEL 32388, 200 мм х 300 мм, ультрафиолетовая печать (измерительная шкала) - фото 2
Угольник стальной DENZEL 32388, 200 мм х 300 мм, ультрафиолетовая печать (измерительная шкала) - фото 3
Угольник стальной DENZEL 32388, 200 мм х 300 мм, ультрафиолетовая печать (измерительная шкала) - фото 4
Угольник стальной DENZEL 32388, 200 мм х 300 мм, ультрафиолетовая печать (измерительная шкала) - фото 5
Угольник стальной DENZEL 32388, 200 мм х 300 мм, ультрафиолетовая печать (измерительная шкала) - фото 6
Угольник стальной DENZEL 32388, 200 мм х 300 мм, ультрафиолетовая печать (измерительная шкала) - фото 7
Угольник стальной DENZEL 32388, 200 мм х 300 мм, ультрафиолетовая печать (измерительная шкала) - фото 8
Угольник стальной DENZEL 32388, 200 мм х 300 мм, ультрафиолетовая печать (измерительная шкала) - фото 9
Угольник стальной DENZEL 32388, 200 мм х 300 мм, ультрафиолетовая печать (измерительная шкала) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
металл
Длина, мм
300
Толщина, мм
2
Шкала
метрическая
Цвет
желтый
  • Угольник стальной DENZEL 32388, 200 мм х 300 мм, ультрафиолетовая печать (измерительная шкала) - фото 1
  • Угольник стальной DENZEL 32388, 200 мм х 300 мм, ультрафиолетовая печать (измерительная шкала) - фото 2
  • Угольник стальной DENZEL 32388, 200 мм х 300 мм, ультрафиолетовая печать (измерительная шкала) - фото 3
  • Угольник стальной DENZEL 32388, 200 мм х 300 мм, ультрафиолетовая печать (измерительная шкала) - фото 4
  • Угольник стальной DENZEL 32388, 200 мм х 300 мм, ультрафиолетовая печать (измерительная шкала) - фото 5
  • Угольник стальной DENZEL 32388, 200 мм х 300 мм, ультрафиолетовая печать (измерительная шкала) - фото 6
  • Угольник стальной DENZEL 32388, 200 мм х 300 мм, ультрафиолетовая печать (измерительная шкала) - фото 7
  • Угольник стальной DENZEL 32388, 200 мм х 300 мм, ультрафиолетовая печать (измерительная шкала) - фото 8
  • Угольник стальной DENZEL 32388, 200 мм х 300 мм, ультрафиолетовая печать (измерительная шкала) - фото 9
  • Угольник стальной DENZEL 32388, 200 мм х 300 мм, ультрафиолетовая печать (измерительная шкала) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
180 руб. 
Начислим 3 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743870
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Угольник стальной DENZEL 32388, 200 мм х 300 мм, ультрафиолетовая печать (измерительная шкала)
180 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал
металл
Длина, мм
300
Толщина, мм
2
Шкала
метрическая
Цвет
желтый
Комплектация
Угольник - 1 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Угольник стальной DENZEL 32388, 200 мм х 300 мм, ультрафиолетовая печать (измерительная шкала)

Стальной угольник Denzel 32388 размером 200 х 300 мм используется для разметки поверхностей и проверки прямых углов. Четкая двусторонняя измерительная шкала упрощает работу. Инструмент пригодится для выполнения столярных работ.

Преимущества

  • Долговечность — прочный стальной инструмент рассчитан на длительное использование.
  • Износостойкость — шкала нанесена на полотно методом UV-printing (ультрафиолетовой печати) и не теряет четкости со временем.
  • Комфортная эксплуатация — измерительная шкала нанесена на обе стороны полотна.
  • Удобное хранение — в корпусе имеется отверстие для подвешивания на крючок или гвоздь.

Отзывы о товаре Угольник стальной DENZEL 32388, 200 мм х 300 мм, ультрафиолетовая печать (измерительная шкала)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал
металл
Длина, мм
300
Толщина, мм
2
Шкала
метрическая
Цвет
желтый
Комплектация
Угольник - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Стальной угольник Denzel 32388 размером 200 х 300 мм используется для разметки поверхностей и проверки прямых углов. Четкая двусторонняя измерительная шкала упрощает работу. Инструмент пригодится для выполнения столярных работ.

Преимущества

  • Долговечность — прочный стальной инструмент рассчитан на длительное использование.
  • Износостойкость — шкала нанесена на полотно методом UV-printing (ультрафиолетовой печати) и не теряет четкости со временем.
  • Комфортная эксплуатация — измерительная шкала нанесена на обе стороны полотна.
  • Удобное хранение — в корпусе имеется отверстие для подвешивания на крючок или гвоздь.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Угольник стальной DENZEL 32388, 200 мм х 300 мм, ультрафиолетовая печать (измерительная шкала) - стоимость товара 180 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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