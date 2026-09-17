Штангенциркуль GROSS 31671, 150 мм, 0,05 мм, нержавеющая сталь, с глубиномером
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Характеристики
Описание товара Штангенциркуль GROSS 31671, 150 мм, 0,05 мм, нержавеющая сталь, с глубиномером
Штангенциркуль Gross 31671 из нержавеющей стали, с глубиномером, предназначен для измерения внутренних и наружных размеров деталей и заготовок в диапазоне 0-150 мм. Значение отсчета по нониусу составляет 0,05 мм. Погрешность находится в пределах ±0,02 мм при измерении до 100 мм, и ±0,03 мм — свыше 100 мм. Инструмент имеет губки двух видов для облегчения замеров внутри и снаружи предметов. Штангенциркуль будет полезен на производственном предприятии, в слесарной и столярной мастерской, автосервисе, а также пригодится в быту.
Преимущества
- Долговечность — штангенциркуль выполнен из прочной нержавеющей стали, устойчивой к коррозии.
- Высокая точность измерений — стопорный винт предотвращает смещение подвижной рамки прибора.
- Комфортное считывание результатов — шкала штангенциркуля выражена в миллиметрах и дюймах.
- Дополнительные возможности — благодаря линейке глубиномера штангенциркуль может использоваться для определения глубины отверстий.
- Удобное хранение и транспортировка — инструмент поставляется в прочном кейсе из ABS-пластика с ложементом.
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Штангенциркуль Gross 31671 из нержавеющей стали, с глубиномером, предназначен для измерения внутренних и наружных размеров деталей и заготовок в диапазоне 0-150 мм. Значение отсчета по нониусу составляет 0,05 мм. Погрешность находится в пределах ±0,02 мм при измерении до 100 мм, и ±0,03 мм — свыше 100 мм. Инструмент имеет губки двух видов для облегчения замеров внутри и снаружи предметов. Штангенциркуль будет полезен на производственном предприятии, в слесарной и столярной мастерской, автосервисе, а также пригодится в быту.
Преимущества
- Долговечность — штангенциркуль выполнен из прочной нержавеющей стали, устойчивой к коррозии.
- Высокая точность измерений — стопорный винт предотвращает смещение подвижной рамки прибора.
- Комфортное считывание результатов — шкала штангенциркуля выражена в миллиметрах и дюймах.
- Дополнительные возможности — благодаря линейке глубиномера штангенциркуль может использоваться для определения глубины отверстий.
- Удобное хранение и транспортировка — инструмент поставляется в прочном кейсе из ABS-пластика с ложементом.
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