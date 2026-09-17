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Штангенциркуль DENZEL 31614, 150 мм, электронный, большой дисплей, с глубиномером купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Штангенциркуль DENZEL 31614, 150 мм, электронный, большой дисплей, с глубиномером

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Штангенциркуль DENZEL 31614, 150 мм, электронный, большой дисплей, с глубиномером - фото 1
Штангенциркуль DENZEL 31614, 150 мм, электронный, большой дисплей, с глубиномером - фото 2
Штангенциркуль DENZEL 31614, 150 мм, электронный, большой дисплей, с глубиномером - фото 3
Штангенциркуль DENZEL 31614, 150 мм, электронный, большой дисплей, с глубиномером - фото 4
Штангенциркуль DENZEL 31614, 150 мм, электронный, большой дисплей, с глубиномером - фото 5
Штангенциркуль DENZEL 31614, 150 мм, электронный, большой дисплей, с глубиномером - фото 6
Штангенциркуль DENZEL 31614, 150 мм, электронный, большой дисплей, с глубиномером - фото 7
Штангенциркуль DENZEL 31614, 150 мм, электронный, большой дисплей, с глубиномером - фото 8
Штангенциркуль DENZEL 31614, 150 мм, электронный, большой дисплей, с глубиномером - фото 9
Штангенциркуль DENZEL 31614, 150 мм, электронный, большой дисплей, с глубиномером - фото 10
Штангенциркуль DENZEL 31614, 150 мм, электронный, большой дисплей, с глубиномером - фото 11
Штангенциркуль DENZEL 31614, 150 мм, электронный, большой дисплей, с глубиномером - фото 12
Штангенциркуль DENZEL 31614, 150 мм, электронный, большой дисплей, с глубиномером - фото 13
Штангенциркуль DENZEL 31614, 150 мм, электронный, большой дисплей, с глубиномером - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Длина, мм
150
Комплектация
Пластиковый футляр - 1 штШтангенциркуль - 1 штИнструкция - 1 шт
  • Штангенциркуль DENZEL 31614, 150 мм, электронный, большой дисплей, с глубиномером - фото 1
  • Штангенциркуль DENZEL 31614, 150 мм, электронный, большой дисплей, с глубиномером - фото 2
  • Штангенциркуль DENZEL 31614, 150 мм, электронный, большой дисплей, с глубиномером - фото 3
  • Штангенциркуль DENZEL 31614, 150 мм, электронный, большой дисплей, с глубиномером - фото 4
  • Штангенциркуль DENZEL 31614, 150 мм, электронный, большой дисплей, с глубиномером - фото 5
  • Штангенциркуль DENZEL 31614, 150 мм, электронный, большой дисплей, с глубиномером - фото 6
  • Штангенциркуль DENZEL 31614, 150 мм, электронный, большой дисплей, с глубиномером - фото 7
  • Штангенциркуль DENZEL 31614, 150 мм, электронный, большой дисплей, с глубиномером - фото 8
  • Штангенциркуль DENZEL 31614, 150 мм, электронный, большой дисплей, с глубиномером - фото 9
  • Штангенциркуль DENZEL 31614, 150 мм, электронный, большой дисплей, с глубиномером - фото 10
  • Штангенциркуль DENZEL 31614, 150 мм, электронный, большой дисплей, с глубиномером - фото 11
  • Штангенциркуль DENZEL 31614, 150 мм, электронный, большой дисплей, с глубиномером - фото 12
  • Штангенциркуль DENZEL 31614, 150 мм, электронный, большой дисплей, с глубиномером - фото 13
  • Штангенциркуль DENZEL 31614, 150 мм, электронный, большой дисплей, с глубиномером - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 350 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743859
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Штангенциркуль DENZEL 31614, 150 мм, электронный, большой дисплей, с глубиномером
2 350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Длина, мм
150
Комплектация
Пластиковый футляр - 1 штШтангенциркуль - 1 штИнструкция - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х9х3
Вес, г.
340

Описание товара Штангенциркуль DENZEL 31614, 150 мм, электронный, большой дисплей, с глубиномером

Электронный штангенциркуль Denzel 31614 со шкалой длиной 150 мм, с большим дисплеем и глубиномером, позволяет определять внутренние и внешние размеры различных деталей. Цена деления составляет 0,01 мм. Штангенциркуль позволяет получать результаты высокой точности: погрешность составляет ±0,02 мм при измерении размеров до 100 мм, и ±0,03 мм — до 150 мм. Двустороннее положение губок облегчает проведение работ. Инструмент пригодится на производстве, в мастерской, гараже, а также будет полезен в быту.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — штангенциркуль изготовлен из нержавеющей стали.
  • Высокая точность измерений — специальное колесико позволяет осуществить тонкую настройку, стопорный винт фиксирует губки в нужном положении, исключая их смещение во время работы.
  • Безошибочное считывание результатов — полученные значения отображаются на большом цифровом LCD-дисплее.
  • Два режима измерения — можно настроить отображение результатов в миллиметрах или дюймах.
  • Готовность к работе — элемент питания CR2023 (3 В) входит в комплект поставки, его не нужно приобретать отдельно.
  • Дополнительные возможности — глубиномер позволяет измерять глубину отверстий и канавок.
  • Безопасная транспортировка и хранение — штангенциркуль упакован в прочный пластиковый кейс.

Отзывы о товаре Штангенциркуль DENZEL 31614, 150 мм, электронный, большой дисплей, с глубиномером




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Длина, мм
150
Комплектация
Пластиковый футляр - 1 штШтангенциркуль - 1 штИнструкция - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Электронный штангенциркуль Denzel 31614 со шкалой длиной 150 мм, с большим дисплеем и глубиномером, позволяет определять внутренние и внешние размеры различных деталей. Цена деления составляет 0,01 мм. Штангенциркуль позволяет получать результаты высокой точности: погрешность составляет ±0,02 мм при измерении размеров до 100 мм, и ±0,03 мм — до 150 мм. Двустороннее положение губок облегчает проведение работ. Инструмент пригодится на производстве, в мастерской, гараже, а также будет полезен в быту.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — штангенциркуль изготовлен из нержавеющей стали.
  • Высокая точность измерений — специальное колесико позволяет осуществить тонкую настройку, стопорный винт фиксирует губки в нужном положении, исключая их смещение во время работы.
  • Безошибочное считывание результатов — полученные значения отображаются на большом цифровом LCD-дисплее.
  • Два режима измерения — можно настроить отображение результатов в миллиметрах или дюймах.
  • Готовность к работе — элемент питания CR2023 (3 В) входит в комплект поставки, его не нужно приобретать отдельно.
  • Дополнительные возможности — глубиномер позволяет измерять глубину отверстий и канавок.
  • Безопасная транспортировка и хранение — штангенциркуль упакован в прочный пластиковый кейс.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Штангенциркуль DENZEL 31614, 150 мм, электронный, большой дисплей, с глубиномером - стоимость товара 2350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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