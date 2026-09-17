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Штангенциркуль DENZEL 31600, 150 мм, полиамидный корпус, электронный, большой дисплей, с глубиномеро купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Штангенциркуль DENZEL 31600, 150 мм, полиамидный корпус, электронный, большой дисплей, с глубиномеро

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Штангенциркуль DENZEL 31600, 150 мм, полиамидный корпус, электронный, большой дисплей, с глубиномеро - фото 1
Штангенциркуль DENZEL 31600, 150 мм, полиамидный корпус, электронный, большой дисплей, с глубиномеро - фото 2
Штангенциркуль DENZEL 31600, 150 мм, полиамидный корпус, электронный, большой дисплей, с глубиномеро - фото 3
Штангенциркуль DENZEL 31600, 150 мм, полиамидный корпус, электронный, большой дисплей, с глубиномеро - фото 4
Штангенциркуль DENZEL 31600, 150 мм, полиамидный корпус, электронный, большой дисплей, с глубиномеро - фото 5
Штангенциркуль DENZEL 31600, 150 мм, полиамидный корпус, электронный, большой дисплей, с глубиномеро - фото 6
Штангенциркуль DENZEL 31600, 150 мм, полиамидный корпус, электронный, большой дисплей, с глубиномеро - фото 7
Штангенциркуль DENZEL 31600, 150 мм, полиамидный корпус, электронный, большой дисплей, с глубиномеро - фото 8
Штангенциркуль DENZEL 31600, 150 мм, полиамидный корпус, электронный, большой дисплей, с глубиномеро - фото 9
Штангенциркуль DENZEL 31600, 150 мм, полиамидный корпус, электронный, большой дисплей, с глубиномеро - фото 10
Штангенциркуль DENZEL 31600, 150 мм, полиамидный корпус, электронный, большой дисплей, с глубиномеро - фото 11
Штангенциркуль DENZEL 31600, 150 мм, полиамидный корпус, электронный, большой дисплей, с глубиномеро - фото 12
Штангенциркуль DENZEL 31600, 150 мм, полиамидный корпус, электронный, большой дисплей, с глубиномеро - фото 13
Штангенциркуль DENZEL 31600, 150 мм, полиамидный корпус, электронный, большой дисплей, с глубиномеро - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Длина, мм
237
Размер шага, мм
0.1
Комплектация
Штангенциркуль пластиковй - 1 штБатарейка 3В тип CR2032 - 1 штПластиковый кейс - 1 шт
  • Штангенциркуль DENZEL 31600, 150 мм, полиамидный корпус, электронный, большой дисплей, с глубиномеро - фото 1
  • Штангенциркуль DENZEL 31600, 150 мм, полиамидный корпус, электронный, большой дисплей, с глубиномеро - фото 2
  • Штангенциркуль DENZEL 31600, 150 мм, полиамидный корпус, электронный, большой дисплей, с глубиномеро - фото 3
  • Штангенциркуль DENZEL 31600, 150 мм, полиамидный корпус, электронный, большой дисплей, с глубиномеро - фото 4
  • Штангенциркуль DENZEL 31600, 150 мм, полиамидный корпус, электронный, большой дисплей, с глубиномеро - фото 5
  • Штангенциркуль DENZEL 31600, 150 мм, полиамидный корпус, электронный, большой дисплей, с глубиномеро - фото 6
  • Штангенциркуль DENZEL 31600, 150 мм, полиамидный корпус, электронный, большой дисплей, с глубиномеро - фото 7
  • Штангенциркуль DENZEL 31600, 150 мм, полиамидный корпус, электронный, большой дисплей, с глубиномеро - фото 8
  • Штангенциркуль DENZEL 31600, 150 мм, полиамидный корпус, электронный, большой дисплей, с глубиномеро - фото 9
  • Штангенциркуль DENZEL 31600, 150 мм, полиамидный корпус, электронный, большой дисплей, с глубиномеро - фото 10
  • Штангенциркуль DENZEL 31600, 150 мм, полиамидный корпус, электронный, большой дисплей, с глубиномеро - фото 11
  • Штангенциркуль DENZEL 31600, 150 мм, полиамидный корпус, электронный, большой дисплей, с глубиномеро - фото 12
  • Штангенциркуль DENZEL 31600, 150 мм, полиамидный корпус, электронный, большой дисплей, с глубиномеро - фото 13
  • Штангенциркуль DENZEL 31600, 150 мм, полиамидный корпус, электронный, большой дисплей, с глубиномеро - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743856
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Штангенциркуль DENZEL 31600, 150 мм, полиамидный корпус, электронный, большой дисплей, с глубиномеро
680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Длина, мм
237
Размер шага, мм
0.1
Комплектация
Штангенциркуль пластиковй - 1 штБатарейка 3В тип CR2032 - 1 штПластиковый кейс - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х9х3
Вес, г.
120

Описание товара Штангенциркуль DENZEL 31600, 150 мм, полиамидный корпус, электронный, большой дисплей, с глубиномеро

Штангенциркуль электронный пластиковый Denzel 31600 с большим дисплеем и глубиномером предназначен для определения внутренних и наружных размеров деталей в диапазоне 0-150 мм, а также глубин отверстий и канавок. Цена деления составляет 0,1 мм, погрешность — ±0,2 мм, что позволяет получать точные результаты. Доступно 2 режима измерения (в миллиметрах и дюймах) — такое решение повышает удобство работы с инструментом. Штангенциркуль будет полезен в мастерской, дома и в гараже.

Преимущества

  • Удобное считывание результатов — полученные данные отображаются на LCD-дисплее, крупные четкие цифры хорошо видны.
  • Надежность — корпус из полиамида, усиленный стекловолокном, отличается высокой прочностью.
  • Готовность к работе — элемент питания CR2032 3 В входит в комплект поставки.
  • Удобное хранение и транспортировка — штангенциркуль поставляется в прочном пластиковом кейсе.

Отзывы о товаре Штангенциркуль DENZEL 31600, 150 мм, полиамидный корпус, электронный, большой дисплей, с глубиномеро




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Длина, мм
237
Размер шага, мм
0.1
Комплектация
Штангенциркуль пластиковй - 1 штБатарейка 3В тип CR2032 - 1 штПластиковый кейс - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Штангенциркуль электронный пластиковый Denzel 31600 с большим дисплеем и глубиномером предназначен для определения внутренних и наружных размеров деталей в диапазоне 0-150 мм, а также глубин отверстий и канавок. Цена деления составляет 0,1 мм, погрешность — ±0,2 мм, что позволяет получать точные результаты. Доступно 2 режима измерения (в миллиметрах и дюймах) — такое решение повышает удобство работы с инструментом. Штангенциркуль будет полезен в мастерской, дома и в гараже.

Преимущества

  • Удобное считывание результатов — полученные данные отображаются на LCD-дисплее, крупные четкие цифры хорошо видны.
  • Надежность — корпус из полиамида, усиленный стекловолокном, отличается высокой прочностью.
  • Готовность к работе — элемент питания CR2032 3 В входит в комплект поставки.
  • Удобное хранение и транспортировка — штангенциркуль поставляется в прочном пластиковом кейсе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Штангенциркуль DENZEL 31600, 150 мм, полиамидный корпус, электронный, большой дисплей, с глубиномеро - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 680 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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