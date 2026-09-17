Top.Mail.Ru
Пила сабельная аккумуляторная MTX 28812, RС-80, Li-Ion, 20 В купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пила сабельная аккумуляторная MTX 28812, RС-80, Li-Ion, 20 В

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пила сабельная аккумуляторная MTX 28812, RС-80, Li-Ion, 20 В - фото 1
Пила сабельная аккумуляторная MTX 28812, RС-80, Li-Ion, 20 В - фото 2
Пила сабельная аккумуляторная MTX 28812, RС-80, Li-Ion, 20 В - фото 3
Пила сабельная аккумуляторная MTX 28812, RС-80, Li-Ion, 20 В - фото 4
Пила сабельная аккумуляторная MTX 28812, RС-80, Li-Ion, 20 В - фото 5
Пила сабельная аккумуляторная MTX 28812, RС-80, Li-Ion, 20 В - фото 6
Пила сабельная аккумуляторная MTX 28812, RС-80, Li-Ion, 20 В - фото 7
Пила сабельная аккумуляторная MTX 28812, RС-80, Li-Ion, 20 В - фото 8
Пила сабельная аккумуляторная MTX 28812, RС-80, Li-Ion, 20 В - фото 9
Пила сабельная аккумуляторная MTX 28812, RС-80, Li-Ion, 20 В - фото 10
Пила сабельная аккумуляторная MTX 28812, RС-80, Li-Ion, 20 В - фото 11
Пила сабельная аккумуляторная MTX 28812, RС-80, Li-Ion, 20 В - фото 12
Пила сабельная аккумуляторная MTX 28812, RС-80, Li-Ion, 20 В - фото 13
Пила сабельная аккумуляторная MTX 28812, RС-80, Li-Ion, 20 В - фото 14
Пила сабельная аккумуляторная MTX 28812, RС-80, Li-Ion, 20 В - фото 15
Пила сабельная аккумуляторная MTX 28812, RС-80, Li-Ion, 20 В - фото 16
Пила сабельная аккумуляторная MTX 28812, RС-80, Li-Ion, 20 В - фото 17
Пила сабельная аккумуляторная MTX 28812, RС-80, Li-Ion, 20 В - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Подсветка
да
Емкость аккумулятора
1500
  • Пила сабельная аккумуляторная MTX 28812, RС-80, Li-Ion, 20 В - фото 1
  • Пила сабельная аккумуляторная MTX 28812, RС-80, Li-Ion, 20 В - фото 2
  • Пила сабельная аккумуляторная MTX 28812, RС-80, Li-Ion, 20 В - фото 3
  • Пила сабельная аккумуляторная MTX 28812, RС-80, Li-Ion, 20 В - фото 4
  • Пила сабельная аккумуляторная MTX 28812, RС-80, Li-Ion, 20 В - фото 5
  • Пила сабельная аккумуляторная MTX 28812, RС-80, Li-Ion, 20 В - фото 6
  • Пила сабельная аккумуляторная MTX 28812, RС-80, Li-Ion, 20 В - фото 7
  • Пила сабельная аккумуляторная MTX 28812, RС-80, Li-Ion, 20 В - фото 8
  • Пила сабельная аккумуляторная MTX 28812, RС-80, Li-Ion, 20 В - фото 9
  • Пила сабельная аккумуляторная MTX 28812, RС-80, Li-Ion, 20 В - фото 10
  • Пила сабельная аккумуляторная MTX 28812, RС-80, Li-Ion, 20 В - фото 11
  • Пила сабельная аккумуляторная MTX 28812, RС-80, Li-Ion, 20 В - фото 12
  • Пила сабельная аккумуляторная MTX 28812, RС-80, Li-Ion, 20 В - фото 13
  • Пила сабельная аккумуляторная MTX 28812, RС-80, Li-Ion, 20 В - фото 14
  • Пила сабельная аккумуляторная MTX 28812, RС-80, Li-Ion, 20 В - фото 15
  • Пила сабельная аккумуляторная MTX 28812, RС-80, Li-Ion, 20 В - фото 16
  • Пила сабельная аккумуляторная MTX 28812, RС-80, Li-Ion, 20 В - фото 17
  • Пила сабельная аккумуляторная MTX 28812, RС-80, Li-Ion, 20 В - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 120 руб. 
Начислим 50 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743855
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пила сабельная аккумуляторная MTX 28812, RС-80, Li-Ion, 20 В
3 120 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MTX
Комплектация
Пила сабельная аккумуляторная - 1 штаккумулятор - 2 штЗарядное устройство - 1 штПолотно пильное по дереву - 1 штПолотно пильное по металлу - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Подсветка
да
Емкость аккумулятора
1500
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х27х12
Вес, кг.
2.75

Описание товара Пила сабельная аккумуляторная MTX 28812, RС-80, Li-Ion, 20 В

Сабельная аккумуляторная пила MTX RC-80 28812 предназначена для распиливания заготовок из древесины, металла и других материалов. Работает от аккумулятора Li-Ion 20 В емкостью 1,5 А·ч. Предельная частота хода полотна составляет 3000 ход/мин. Максимальная глубина пропила в древесине составляет 80 мм, в стали — 15 мм. Аккумулятор Li-Ion без эффекта памяти обеспечивает длительную работу инструмента. Пила оптимальна для бытового использования.

Преимущества

  • Быстрая замена пильного полотна — благодаря бесключевому креплению установка оснастки не занимает много времени.
  • Многофункциональность — при использовании соответствующей пилки возможна работа с древесиной, металлом, пластиком, газобетоном и кирпичом.
  • Бесперебойная работа — в комплект поставки входят 2 аккумулятора и зарядное устройство, что позволяет избежать длительных простоев.
  • Расширенная комплектация — к пиле прилагаются 4 пильных полотна (2 по дереву и 2 по металлу).
  • Безопасность — производитель предусмотрел защиту от случайного пуска.
  • Термозащита — при перегреве двигатель останавливается для предотвращения поломки.
  • Комфортная эксплуатация — обрезиненная рукоятка поглощает вибрации и не выскальзывает из руки.
  • Маневренность — эргономичная форма и легкий вес позволяют работать даже в труднодоступных местах.
  • Работа в условиях слабой освещенности — предусмотрена подсветка рабочей зоны.
  • Контроль уровня заряда — индикатор, расположенный на корпусе батареи, поможет быстро определить, когда пора провести подзарядку.
  • Продуманное хранение и транспортировка — в комплект поставки входит удобный кейс для хранения.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Пила сабельная аккумуляторная MTX 28812, RС-80, Li-Ion, 20 В




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MTX
Комплектация
Пила сабельная аккумуляторная - 1 штаккумулятор - 2 штЗарядное устройство - 1 штПолотно пильное по дереву - 1 штПолотно пильное по металлу - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Подсветка
да
Емкость аккумулятора
1500
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
20
Страна производитель
Китай
Описание

Сабельная аккумуляторная пила MTX RC-80 28812 предназначена для распиливания заготовок из древесины, металла и других материалов. Работает от аккумулятора Li-Ion 20 В емкостью 1,5 А·ч. Предельная частота хода полотна составляет 3000 ход/мин. Максимальная глубина пропила в древесине составляет 80 мм, в стали — 15 мм. Аккумулятор Li-Ion без эффекта памяти обеспечивает длительную работу инструмента. Пила оптимальна для бытового использования.

Преимущества

  • Быстрая замена пильного полотна — благодаря бесключевому креплению установка оснастки не занимает много времени.
  • Многофункциональность — при использовании соответствующей пилки возможна работа с древесиной, металлом, пластиком, газобетоном и кирпичом.
  • Бесперебойная работа — в комплект поставки входят 2 аккумулятора и зарядное устройство, что позволяет избежать длительных простоев.
  • Расширенная комплектация — к пиле прилагаются 4 пильных полотна (2 по дереву и 2 по металлу).
  • Безопасность — производитель предусмотрел защиту от случайного пуска.
  • Термозащита — при перегреве двигатель останавливается для предотвращения поломки.
  • Комфортная эксплуатация — обрезиненная рукоятка поглощает вибрации и не выскальзывает из руки.
  • Маневренность — эргономичная форма и легкий вес позволяют работать даже в труднодоступных местах.
  • Работа в условиях слабой освещенности — предусмотрена подсветка рабочей зоны.
  • Контроль уровня заряда — индикатор, расположенный на корпусе батареи, поможет быстро определить, когда пора провести подзарядку.
  • Продуманное хранение и транспортировка — в комплект поставки входит удобный кейс для хранения.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пила сабельная аккумуляторная MTX 28812, RС-80, Li-Ion, 20 В - купить по цене 3120 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...