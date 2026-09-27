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Пила сабельная аккумуляторная DENZEL 28465, CRC-115, 18В Li-Ion купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пила сабельная аккумуляторная DENZEL 28465, CRC-115, 18В Li-Ion

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Пила сабельная аккумуляторная DENZEL 28465, CRC-115, 18В Li-Ion - фото 1
Пила сабельная аккумуляторная DENZEL 28465, CRC-115, 18В Li-Ion - фото 2
Пила сабельная аккумуляторная DENZEL 28465, CRC-115, 18В Li-Ion - фото 3
Пила сабельная аккумуляторная DENZEL 28465, CRC-115, 18В Li-Ion - фото 4
Пила сабельная аккумуляторная DENZEL 28465, CRC-115, 18В Li-Ion - фото 5
Пила сабельная аккумуляторная DENZEL 28465, CRC-115, 18В Li-Ion - фото 6
Пила сабельная аккумуляторная DENZEL 28465, CRC-115, 18В Li-Ion - фото 7
Пила сабельная аккумуляторная DENZEL 28465, CRC-115, 18В Li-Ion - фото 8
Пила сабельная аккумуляторная DENZEL 28465, CRC-115, 18В Li-Ion - фото 9
Пила сабельная аккумуляторная DENZEL 28465, CRC-115, 18В Li-Ion - фото 10
Пила сабельная аккумуляторная DENZEL 28465, CRC-115, 18В Li-Ion - фото 11
Пила сабельная аккумуляторная DENZEL 28465, CRC-115, 18В Li-Ion - фото 12
Пила сабельная аккумуляторная DENZEL 28465, CRC-115, 18В Li-Ion - фото 13
Пила сабельная аккумуляторная DENZEL 28465, CRC-115, 18В Li-Ion - фото 14
Пила сабельная аккумуляторная DENZEL 28465, CRC-115, 18В Li-Ion - фото 15
Пила сабельная аккумуляторная DENZEL 28465, CRC-115, 18В Li-Ion - фото 16
Пила сабельная аккумуляторная DENZEL 28465, CRC-115, 18В Li-Ion - фото 17
Пила сабельная аккумуляторная DENZEL 28465, CRC-115, 18В Li-Ion - фото 18
Пила сабельная аккумуляторная DENZEL 28465, CRC-115, 18В Li-Ion - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Емкость аккумулятора
4000
  • Пила сабельная аккумуляторная DENZEL 28465, CRC-115, 18В Li-Ion - фото 1
  • Пила сабельная аккумуляторная DENZEL 28465, CRC-115, 18В Li-Ion - фото 2
  • Пила сабельная аккумуляторная DENZEL 28465, CRC-115, 18В Li-Ion - фото 3
  • Пила сабельная аккумуляторная DENZEL 28465, CRC-115, 18В Li-Ion - фото 4
  • Пила сабельная аккумуляторная DENZEL 28465, CRC-115, 18В Li-Ion - фото 5
  • Пила сабельная аккумуляторная DENZEL 28465, CRC-115, 18В Li-Ion - фото 6
  • Пила сабельная аккумуляторная DENZEL 28465, CRC-115, 18В Li-Ion - фото 7
  • Пила сабельная аккумуляторная DENZEL 28465, CRC-115, 18В Li-Ion - фото 8
  • Пила сабельная аккумуляторная DENZEL 28465, CRC-115, 18В Li-Ion - фото 9
  • Пила сабельная аккумуляторная DENZEL 28465, CRC-115, 18В Li-Ion - фото 10
  • Пила сабельная аккумуляторная DENZEL 28465, CRC-115, 18В Li-Ion - фото 11
  • Пила сабельная аккумуляторная DENZEL 28465, CRC-115, 18В Li-Ion - фото 12
  • Пила сабельная аккумуляторная DENZEL 28465, CRC-115, 18В Li-Ion - фото 13
  • Пила сабельная аккумуляторная DENZEL 28465, CRC-115, 18В Li-Ion - фото 14
  • Пила сабельная аккумуляторная DENZEL 28465, CRC-115, 18В Li-Ion - фото 15
  • Пила сабельная аккумуляторная DENZEL 28465, CRC-115, 18В Li-Ion - фото 16
  • Пила сабельная аккумуляторная DENZEL 28465, CRC-115, 18В Li-Ion - фото 17
  • Пила сабельная аккумуляторная DENZEL 28465, CRC-115, 18В Li-Ion - фото 18
  • Пила сабельная аккумуляторная DENZEL 28465, CRC-115, 18В Li-Ion - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 060 руб. 
Начислим 113 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743852
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пила сабельная аккумуляторная DENZEL 28465, CRC-115, 18В Li-Ion
7 060 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Комплектация
Сабельная пила - 1 штПильное полотно по дереву - 1 штБатарея аккумуляторная - 1 штЗарядное устройство - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Плавный пуск
Да
Емкость аккумулятора
4000
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
да
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х19х10
Вес, кг.
3.24

Описание товара Пила сабельная аккумуляторная DENZEL 28465, CRC-115, 18В Li-Ion

Сабельная аккумуляторная пила Denzel CRC-115 28465 работает от аккумулятора Li-Ion с рабочим напряжением 18 В. Предназначена для распила фанеры, досок, ДСП, ДВП, пластика, а также для обрезки веток. Максимальная глубина пропила в древесине составляет 115 мм, в стали — 10 мм. Оснастка совершает до 3000 ходов в минуту, что обеспечивает эффективную работу. ,Универсальный аккумулятор емкостью 4 А/ч, с интеллектуальной системой распознавания нагрузки, рассчитан на длительный срок службы. Он совместим со всеми инструментами единой платформы Denzel battery system 18V серии IB.

Преимущества

  • Регулировка частоты ходов — можно выбрать оптимальный режим в зависимости от твердости материала.
  • Защита двигателя — в случае перегрузки пила выключается, что позволяет предотвратить ее поломку.
  • Безопасность пользователя — производителем предусмотрена защита от случайного пуска.
  • Автономность — инструмент не нуждается в подключении к розетке, что позволяет свободно перемещаться по рабочей зоне или дачному участку.
  • Контроль оставшегося времени работы — LED-индикатор сообщает, когда нужно зарядить АКБ.
  • Гарантия 3 года — высокое качество инструмента подтверждено производителем.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Пила сабельная аккумуляторная DENZEL 28465, CRC-115, 18В Li-Ion




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Комплектация
Сабельная пила - 1 штПильное полотно по дереву - 1 штБатарея аккумуляторная - 1 штЗарядное устройство - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Плавный пуск
Да
Емкость аккумулятора
4000
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
да
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Описание

Сабельная аккумуляторная пила Denzel CRC-115 28465 работает от аккумулятора Li-Ion с рабочим напряжением 18 В. Предназначена для распила фанеры, досок, ДСП, ДВП, пластика, а также для обрезки веток. Максимальная глубина пропила в древесине составляет 115 мм, в стали — 10 мм. Оснастка совершает до 3000 ходов в минуту, что обеспечивает эффективную работу. ,Универсальный аккумулятор емкостью 4 А/ч, с интеллектуальной системой распознавания нагрузки, рассчитан на длительный срок службы. Он совместим со всеми инструментами единой платформы Denzel battery system 18V серии IB.

Преимущества

  • Регулировка частоты ходов — можно выбрать оптимальный режим в зависимости от твердости материала.
  • Защита двигателя — в случае перегрузки пила выключается, что позволяет предотвратить ее поломку.
  • Безопасность пользователя — производителем предусмотрена защита от случайного пуска.
  • Автономность — инструмент не нуждается в подключении к розетке, что позволяет свободно перемещаться по рабочей зоне или дачному участку.
  • Контроль оставшегося времени работы — LED-индикатор сообщает, когда нужно зарядить АКБ.
  • Гарантия 3 года — высокое качество инструмента подтверждено производителем.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


Пила сабельная аккумуляторная DENZEL 28465, CRC-115, 18В Li-Ion - стоимость товара 7060 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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