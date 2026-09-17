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Пила сабельная аккумуляторная бесщет DENZEL 28461, BRC-120-0, 18В Li-Ion купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пила сабельная аккумуляторная бесщет DENZEL 28461, BRC-120-0, 18В Li-Ion

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Пила сабельная аккумуляторная бесщет DENZEL 28461, BRC-120-0, 18В Li-Ion - фото 1
Пила сабельная аккумуляторная бесщет DENZEL 28461, BRC-120-0, 18В Li-Ion - фото 2
Пила сабельная аккумуляторная бесщет DENZEL 28461, BRC-120-0, 18В Li-Ion - фото 3
Пила сабельная аккумуляторная бесщет DENZEL 28461, BRC-120-0, 18В Li-Ion - фото 4
Пила сабельная аккумуляторная бесщет DENZEL 28461, BRC-120-0, 18В Li-Ion - фото 5
Пила сабельная аккумуляторная бесщет DENZEL 28461, BRC-120-0, 18В Li-Ion - фото 6
Пила сабельная аккумуляторная бесщет DENZEL 28461, BRC-120-0, 18В Li-Ion - фото 7
Пила сабельная аккумуляторная бесщет DENZEL 28461, BRC-120-0, 18В Li-Ion - фото 8
Пила сабельная аккумуляторная бесщет DENZEL 28461, BRC-120-0, 18В Li-Ion - фото 9
Пила сабельная аккумуляторная бесщет DENZEL 28461, BRC-120-0, 18В Li-Ion - фото 10
Пила сабельная аккумуляторная бесщет DENZEL 28461, BRC-120-0, 18В Li-Ion - фото 11
Пила сабельная аккумуляторная бесщет DENZEL 28461, BRC-120-0, 18В Li-Ion - фото 12
Пила сабельная аккумуляторная бесщет DENZEL 28461, BRC-120-0, 18В Li-Ion - фото 13
Пила сабельная аккумуляторная бесщет DENZEL 28461, BRC-120-0, 18В Li-Ion - фото 14
Пила сабельная аккумуляторная бесщет DENZEL 28461, BRC-120-0, 18В Li-Ion - фото 15
Пила сабельная аккумуляторная бесщет DENZEL 28461, BRC-120-0, 18В Li-Ion - фото 16
Пила сабельная аккумуляторная бесщет DENZEL 28461, BRC-120-0, 18В Li-Ion - фото 17
Пила сабельная аккумуляторная бесщет DENZEL 28461, BRC-120-0, 18В Li-Ion - фото 18
Пила сабельная аккумуляторная бесщет DENZEL 28461, BRC-120-0, 18В Li-Ion - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Емкость аккумулятора
4000000
  • Пила сабельная аккумуляторная бесщет DENZEL 28461, BRC-120-0, 18В Li-Ion - фото 1
  • Пила сабельная аккумуляторная бесщет DENZEL 28461, BRC-120-0, 18В Li-Ion - фото 2
  • Пила сабельная аккумуляторная бесщет DENZEL 28461, BRC-120-0, 18В Li-Ion - фото 3
  • Пила сабельная аккумуляторная бесщет DENZEL 28461, BRC-120-0, 18В Li-Ion - фото 4
  • Пила сабельная аккумуляторная бесщет DENZEL 28461, BRC-120-0, 18В Li-Ion - фото 5
  • Пила сабельная аккумуляторная бесщет DENZEL 28461, BRC-120-0, 18В Li-Ion - фото 6
  • Пила сабельная аккумуляторная бесщет DENZEL 28461, BRC-120-0, 18В Li-Ion - фото 7
  • Пила сабельная аккумуляторная бесщет DENZEL 28461, BRC-120-0, 18В Li-Ion - фото 8
  • Пила сабельная аккумуляторная бесщет DENZEL 28461, BRC-120-0, 18В Li-Ion - фото 9
  • Пила сабельная аккумуляторная бесщет DENZEL 28461, BRC-120-0, 18В Li-Ion - фото 10
  • Пила сабельная аккумуляторная бесщет DENZEL 28461, BRC-120-0, 18В Li-Ion - фото 11
  • Пила сабельная аккумуляторная бесщет DENZEL 28461, BRC-120-0, 18В Li-Ion - фото 12
  • Пила сабельная аккумуляторная бесщет DENZEL 28461, BRC-120-0, 18В Li-Ion - фото 13
  • Пила сабельная аккумуляторная бесщет DENZEL 28461, BRC-120-0, 18В Li-Ion - фото 14
  • Пила сабельная аккумуляторная бесщет DENZEL 28461, BRC-120-0, 18В Li-Ion - фото 15
  • Пила сабельная аккумуляторная бесщет DENZEL 28461, BRC-120-0, 18В Li-Ion - фото 16
  • Пила сабельная аккумуляторная бесщет DENZEL 28461, BRC-120-0, 18В Li-Ion - фото 17
  • Пила сабельная аккумуляторная бесщет DENZEL 28461, BRC-120-0, 18В Li-Ion - фото 18
  • Пила сабельная аккумуляторная бесщет DENZEL 28461, BRC-120-0, 18В Li-Ion - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 210 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743851
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пила сабельная аккумуляторная бесщет DENZEL 28461, BRC-120-0, 18В Li-Ion
7 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Комплектация
Сабельная пила - 1 штПильное полотно по дереву - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Емкость аккумулятора
4000000
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х17х9
Вес, кг.
2.97

Описание товара Пила сабельная аккумуляторная бесщет DENZEL 28461, BRC-120-0, 18В Li-Ion

Сабельная аккумуляторная пила Denzel BRC-120-0 28461 с бесщеточным двигателем работает от аккумулятора Li-Ion с рабочим напряжением 18 В. Предназначена для распила фанеры, досок, ДСП, ДВП, пластика, а также для обрезки веток. Максимальная глубина пропила в древесине составляет 120 мм, в стали — 10 мм. Оснастка совершает до 3100 ходов в минуту, что обеспечивает эффективную работу. ,Пила поставляется без аккумулятора и зарядного устройства, к ней подходит универсальный аккумулятор емкостью 4 А/ч, совместимый с любым инструментом единой платформы Denzel battery system 18V серии IB.

Преимущества

  • Надежность — мощный бесщеточный двигатель обеспечивает высокую производительность, не требует обслуживания и отличается долговечностью.
  • Регулировка частоты ходов — можно выбрать оптимальный режим в зависимости от твердости материала.
  • Защита двигателя — в случае перегрузки пила выключается, что позволяет предотвратить поломку.
  • Безопасность пользователя — производителем предусмотрена защита от случайного пуска.
  • Автономность — инструмент не нуждается в подключении к розетке, что позволяет свободно перемещаться по рабочей зоне или дачному участку.
  • Гарантия 3 года — высокое качество инструмента подтверждено производителем.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Пила сабельная аккумуляторная бесщет DENZEL 28461, BRC-120-0, 18В Li-Ion




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Комплектация
Сабельная пила - 1 штПильное полотно по дереву - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Емкость аккумулятора
4000000
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Описание

Сабельная аккумуляторная пила Denzel BRC-120-0 28461 с бесщеточным двигателем работает от аккумулятора Li-Ion с рабочим напряжением 18 В. Предназначена для распила фанеры, досок, ДСП, ДВП, пластика, а также для обрезки веток. Максимальная глубина пропила в древесине составляет 120 мм, в стали — 10 мм. Оснастка совершает до 3100 ходов в минуту, что обеспечивает эффективную работу. ,Пила поставляется без аккумулятора и зарядного устройства, к ней подходит универсальный аккумулятор емкостью 4 А/ч, совместимый с любым инструментом единой платформы Denzel battery system 18V серии IB.

Преимущества

  • Надежность — мощный бесщеточный двигатель обеспечивает высокую производительность, не требует обслуживания и отличается долговечностью.
  • Регулировка частоты ходов — можно выбрать оптимальный режим в зависимости от твердости материала.
  • Защита двигателя — в случае перегрузки пила выключается, что позволяет предотвратить поломку.
  • Безопасность пользователя — производителем предусмотрена защита от случайного пуска.
  • Автономность — инструмент не нуждается в подключении к розетке, что позволяет свободно перемещаться по рабочей зоне или дачному участку.
  • Гарантия 3 года — высокое качество инструмента подтверждено производителем.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


Пила сабельная аккумуляторная бесщет DENZEL 28461, BRC-120-0, 18В Li-Ion - данный товар вы можете купить по цене 7210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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