Пила сабельная аккумуляторная бесщет DENZEL 28461, BRC-120-0, 18В Li-Ion
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Пила сабельная аккумуляторная бесщет DENZEL 28461, BRC-120-0, 18В Li-Ion
Сабельная аккумуляторная пила Denzel BRC-120-0 28461 с бесщеточным двигателем работает от аккумулятора Li-Ion с рабочим напряжением 18 В. Предназначена для распила фанеры, досок, ДСП, ДВП, пластика, а также для обрезки веток. Максимальная глубина пропила в древесине составляет 120 мм, в стали — 10 мм. Оснастка совершает до 3100 ходов в минуту, что обеспечивает эффективную работу. ,Пила поставляется без аккумулятора и зарядного устройства, к ней подходит универсальный аккумулятор емкостью 4 А/ч, совместимый с любым инструментом единой платформы Denzel battery system 18V серии IB.
Преимущества
- Надежность — мощный бесщеточный двигатель обеспечивает высокую производительность, не требует обслуживания и отличается долговечностью.
- Регулировка частоты ходов — можно выбрать оптимальный режим в зависимости от твердости материала.
- Защита двигателя — в случае перегрузки пила выключается, что позволяет предотвратить поломку.
- Безопасность пользователя — производителем предусмотрена защита от случайного пуска.
- Автономность — инструмент не нуждается в подключении к розетке, что позволяет свободно перемещаться по рабочей зоне или дачному участку.
- Гарантия 3 года — высокое качество инструмента подтверждено производителем.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 060 руб.1765 руб. в СплитПила сабельная аккумуляторная DENZEL 28465, CRC-115, 18В Li-Ion
-
В наличииЦена 7 170 руб. 9 700 руб.1793 руб. в СплитПила настольная Зубр ЗПДС-200-800
-
В наличииЦена 7 220 руб.1805 руб. в СплитПила циркулярная ЗУБР (ПД-75)
-
В наличииЦена 7 310 руб.1828 руб. в СплитПила дисковая Зубр ПДП-65
-
В наличииЦена 7 370 руб.1843 руб. в СплитПила сабельная ЗУБР С1-18 (СПЛ-185-41)
-
В наличииЦена 7 390 руб.1848 руб. в СплитПила торцовочная Зубр ЗПТ-210-1400 Л
-
В наличииЦена 7 670 руб.1918 руб. в СплитПила циркулярная аккумуляторная DENZEL 27405, CCSH-20-165, 165 м...
-
В наличииЦена 7 860 руб. 10 000 руб.1965 руб. в СплитПила цепная аккумуляторная Bort BKS-4014 (без АКБ и ЗУ)
-
В наличииЦена 7 950 руб.1988 руб. в СплитАккумуляторная сабельная пила SKIL RS5870, CLASSIC, без АКБ и ЗУ
-
В наличииЦена 8 500 руб.2125 руб. в СплитПила погружная ЗУБР d 165 мм, 1200 Вт, (ПП-55)
-
В наличииЦена 8 880 руб.2220 руб. в СплитПила дисковая Зубр ПДП-75 Профессионал
-
В наличииЦена 9 140 руб. 11 000 руб.2285 руб. в СплитПила циркулярная(дисковая) ЗУБР d 235 мм, 2200 Вт, (ПД-85)
Сабельная аккумуляторная пила Denzel BRC-120-0 28461 с бесщеточным двигателем работает от аккумулятора Li-Ion с рабочим напряжением 18 В. Предназначена для распила фанеры, досок, ДСП, ДВП, пластика, а также для обрезки веток. Максимальная глубина пропила в древесине составляет 120 мм, в стали — 10 мм. Оснастка совершает до 3100 ходов в минуту, что обеспечивает эффективную работу. ,Пила поставляется без аккумулятора и зарядного устройства, к ней подходит универсальный аккумулятор емкостью 4 А/ч, совместимый с любым инструментом единой платформы Denzel battery system 18V серии IB.
Преимущества
- Надежность — мощный бесщеточный двигатель обеспечивает высокую производительность, не требует обслуживания и отличается долговечностью.
- Регулировка частоты ходов — можно выбрать оптимальный режим в зависимости от твердости материала.
- Защита двигателя — в случае перегрузки пила выключается, что позволяет предотвратить поломку.
- Безопасность пользователя — производителем предусмотрена защита от случайного пуска.
- Автономность — инструмент не нуждается в подключении к розетке, что позволяет свободно перемещаться по рабочей зоне или дачному участку.
- Гарантия 3 года — высокое качество инструмента подтверждено производителем.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Отзывы о товаре Пила сабельная аккумуляторная бесщет DENZEL 28461, BRC-120-0, 18В Li-Ion