Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28454, IBC-18-3.0-2, Li-Ion, 18В, 3,0 А, для двух батар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 550 руб.
В наличии
Код товара: 743847
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2 550 руб.
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Характеристики
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х17х9
Вес, г.
860
Описание товара Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28454, IBC-18-3.0-2, Li-Ion, 18В, 3,0 А, для двух батар
Универсальное зарядное устройство Denzel IBC-18-3.0-2 28454 подходит ко всем Li-Ion аккумуляторам на платформе Denzel 18 В. Быстрое зарядное устройство обеспечивает высокую скорость зарядки сразу двух батарей и гарантирует превосходную работу вашего инструмента.
Преимущества
- Бережная зарядка до глубокого заряда — интеллектуальная система обеспечивает подзарядку в щадящем режиме, с сохранением КПД и без снижения емкости аккумуляторов.
- Электронное управление — пользователю доступен контроль степени заряда и температуры.
- Защита от перезаряда и экономия электричества — по окончании зарядки устройство автоматически отключается.
- Долгий срок службы — само устройство и аккумуляторы защищены от перепадов напряжения в сети, короткого замыкания и переполюсовки контактов.
- LED-индикатор уровня заряда — можно контролировать степень готовности аккумуляторов к работе.
- Длина кабеля 1,6 м — зарядное устройство можно расположить в удобном месте.
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Универсальное зарядное устройство Denzel IBC-18-3.0-2 28454 подходит ко всем Li-Ion аккумуляторам на платформе Denzel 18 В. Быстрое зарядное устройство обеспечивает высокую скорость зарядки сразу двух батарей и гарантирует превосходную работу вашего инструмента.
Преимущества
- Бережная зарядка до глубокого заряда — интеллектуальная система обеспечивает подзарядку в щадящем режиме, с сохранением КПД и без снижения емкости аккумуляторов.
- Электронное управление — пользователю доступен контроль степени заряда и температуры.
- Защита от перезаряда и экономия электричества — по окончании зарядки устройство автоматически отключается.
- Долгий срок службы — само устройство и аккумуляторы защищены от перепадов напряжения в сети, короткого замыкания и переполюсовки контактов.
- LED-индикатор уровня заряда — можно контролировать степень готовности аккумуляторов к работе.
- Длина кабеля 1,6 м — зарядное устройство можно расположить в удобном месте.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28454, IBC-18-3.0-2, Li-Ion, 18В, 3,0 А, для двух батар - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2550 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28454, IBC-18-3.0-2, Li-Ion, 18В, 3,0 А, для двух батар