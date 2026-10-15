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Батарея аккумуляторная DENZEL 28444, BH-20-4.0, Li-Ion, 20 В, 4,0 Ач купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарея аккумуляторная DENZEL 28444, BH-20-4.0, Li-Ion, 20 В, 4,0 Ач

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Батарея аккумуляторная DENZEL 28444, BH-20-4.0, Li-Ion, 20 В, 4,0 Ач - фото 1
Батарея аккумуляторная DENZEL 28444, BH-20-4.0, Li-Ion, 20 В, 4,0 Ач - фото 2
Батарея аккумуляторная DENZEL 28444, BH-20-4.0, Li-Ion, 20 В, 4,0 Ач - фото 3
Батарея аккумуляторная DENZEL 28444, BH-20-4.0, Li-Ion, 20 В, 4,0 Ач - фото 4
Батарея аккумуляторная DENZEL 28444, BH-20-4.0, Li-Ion, 20 В, 4,0 Ач - фото 5
Батарея аккумуляторная DENZEL 28444, BH-20-4.0, Li-Ion, 20 В, 4,0 Ач - фото 6
Батарея аккумуляторная DENZEL 28444, BH-20-4.0, Li-Ion, 20 В, 4,0 Ач - фото 7
Батарея аккумуляторная DENZEL 28444, BH-20-4.0, Li-Ion, 20 В, 4,0 Ач - фото 8
Батарея аккумуляторная DENZEL 28444, BH-20-4.0, Li-Ion, 20 В, 4,0 Ач - фото 9
Батарея аккумуляторная DENZEL 28444, BH-20-4.0, Li-Ion, 20 В, 4,0 Ач - фото 10
Батарея аккумуляторная DENZEL 28444, BH-20-4.0, Li-Ion, 20 В, 4,0 Ач - фото 11
Батарея аккумуляторная DENZEL 28444, BH-20-4.0, Li-Ion, 20 В, 4,0 Ач - фото 12
Батарея аккумуляторная DENZEL 28444, BH-20-4.0, Li-Ion, 20 В, 4,0 Ач - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип аккумулятора
Li-Ion
  • Батарея аккумуляторная DENZEL 28444, BH-20-4.0, Li-Ion, 20 В, 4,0 Ач - фото 1
  • Батарея аккумуляторная DENZEL 28444, BH-20-4.0, Li-Ion, 20 В, 4,0 Ач - фото 2
  • Батарея аккумуляторная DENZEL 28444, BH-20-4.0, Li-Ion, 20 В, 4,0 Ач - фото 3
  • Батарея аккумуляторная DENZEL 28444, BH-20-4.0, Li-Ion, 20 В, 4,0 Ач - фото 4
  • Батарея аккумуляторная DENZEL 28444, BH-20-4.0, Li-Ion, 20 В, 4,0 Ач - фото 5
  • Батарея аккумуляторная DENZEL 28444, BH-20-4.0, Li-Ion, 20 В, 4,0 Ач - фото 6
  • Батарея аккумуляторная DENZEL 28444, BH-20-4.0, Li-Ion, 20 В, 4,0 Ач - фото 7
  • Батарея аккумуляторная DENZEL 28444, BH-20-4.0, Li-Ion, 20 В, 4,0 Ач - фото 8
  • Батарея аккумуляторная DENZEL 28444, BH-20-4.0, Li-Ion, 20 В, 4,0 Ач - фото 9
  • Батарея аккумуляторная DENZEL 28444, BH-20-4.0, Li-Ion, 20 В, 4,0 Ач - фото 10
  • Батарея аккумуляторная DENZEL 28444, BH-20-4.0, Li-Ion, 20 В, 4,0 Ач - фото 11
  • Батарея аккумуляторная DENZEL 28444, BH-20-4.0, Li-Ion, 20 В, 4,0 Ач - фото 12
  • Батарея аккумуляторная DENZEL 28444, BH-20-4.0, Li-Ion, 20 В, 4,0 Ач - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 720 руб. 
Начислим 44 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743845
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Батарея аккумуляторная DENZEL 28444, BH-20-4.0, Li-Ion, 20 В, 4,0 Ач
2 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип аккумулятора
Li-Ion
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х9
Вес, г.
730

Документы соответствия

Официальный реестр Росаккредитации


Описание товара Батарея аккумуляторная DENZEL 28444, BH-20-4.0, Li-Ion, 20 В, 4,0 Ач

Батарея Li-Ion Denzel BH-20-4.0 28444 номинальным напряжением 20 В и емкостью 4,0 А·ч обеспечивает работоспособность аккумуляторного инструмента. Подходит для всех инструментов единой платформы Denzel Power System 20V. Преимущества: Отсутствие эффекта памяти — батарея полностью сохраняет рабочие свойства в течение всего срока использования. Удобное использование — аккумулятор можно подзаряжать, при этом не происходит снижения емкости. Контроль уровня заряда — на боковых поверхностях предусмотрены индикаторы, позволяющие оценить оставшееся время работы.



Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Батарея аккумуляторная DENZEL 28444, BH-20-4.0, Li-Ion, 20 В, 4,0 Ач




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип аккумулятора
Li-Ion
Страна производитель
Китай
Описание
Батарея Li-Ion Denzel BH-20-4.0 28444 номинальным напряжением 20 В и емкостью 4,0 А·ч обеспечивает работоспособность аккумуляторного инструмента. Подходит для всех инструментов единой платформы Denzel Power System 20V. Преимущества: Отсутствие эффекта памяти — батарея полностью сохраняет рабочие свойства в течение всего срока использования. Удобное использование — аккумулятор можно подзаряжать, при этом не происходит снижения емкости. Контроль уровня заряда — на боковых поверхностях предусмотрены индикаторы, позволяющие оценить оставшееся время работы.


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Документы соответствия

Официальный реестр Росаккредитации

Батарея аккумуляторная DENZEL 28444, BH-20-4.0, Li-Ion, 20 В, 4,0 Ач - стоимость товара 2720 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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