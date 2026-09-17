Батарея аккумуляторная DENZEL 28442, BH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,0 Ач
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
2
Напряжение, В
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 743844
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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
2
Напряжение, В
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х7
Вес, г.
470
Описание товара Батарея аккумуляторная DENZEL 28442, BH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,0 Ач
Батарея Li-Ion Denzel BH-20-2.0 28442 номинальным напряжением 20 В и емкостью 2,0 А·ч обеспечивает работоспособность аккумуляторного инструмента. Подходит для всех инструментов единой платформы Denzel Power System 20V.
Преимущества
- Отсутствие эффекта памяти — батарея полностью сохраняет рабочие свойства в течение всего срока использования.
- Удобное использование — аккумулятор можно подзаряжать, при этом не происходит снижения емкости.
- Защита от перегрузок — при превышении допустимого значения силы тока аккумулятор отключается для предотвращения поломки.
- Защита от глубокого разряда и перезаряда — автоматический контроллер своевременно отключает нагрузку, исключая выход аккумулятора из строя.
- Контроль уровня заряда — на боковых поверхностях предусмотрены индикаторы, позволяющие оценить оставшееся время работы.
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Бренд
DENZEL
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
2
Напряжение, В
20
Страна производитель
Китай
Батарея Li-Ion Denzel BH-20-2.0 28442 номинальным напряжением 20 В и емкостью 2,0 А·ч обеспечивает работоспособность аккумуляторного инструмента. Подходит для всех инструментов единой платформы Denzel Power System 20V.
Преимущества
- Отсутствие эффекта памяти — батарея полностью сохраняет рабочие свойства в течение всего срока использования.
- Удобное использование — аккумулятор можно подзаряжать, при этом не происходит снижения емкости.
- Защита от перегрузок — при превышении допустимого значения силы тока аккумулятор отключается для предотвращения поломки.
- Защита от глубокого разряда и перезаряда — автоматический контроллер своевременно отключает нагрузку, исключая выход аккумулятора из строя.
- Контроль уровня заряда — на боковых поверхностях предусмотрены индикаторы, позволяющие оценить оставшееся время работы.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Батарея аккумуляторная DENZEL 28442, BH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,0 Ач - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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