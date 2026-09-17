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Батарея аккумуляторная DENZEL 28433, IB-18-2.0, Li-Ion, 18 В, 2,0 Ач купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарея аккумуляторная DENZEL 28433, IB-18-2.0, Li-Ion, 18 В, 2,0 Ач

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Батарея аккумуляторная DENZEL 28433, IB-18-2.0, Li-Ion, 18 В, 2,0 Ач - фото 1
Батарея аккумуляторная DENZEL 28433, IB-18-2.0, Li-Ion, 18 В, 2,0 Ач - фото 2
Батарея аккумуляторная DENZEL 28433, IB-18-2.0, Li-Ion, 18 В, 2,0 Ач - фото 3
Батарея аккумуляторная DENZEL 28433, IB-18-2.0, Li-Ion, 18 В, 2,0 Ач - фото 4
Батарея аккумуляторная DENZEL 28433, IB-18-2.0, Li-Ion, 18 В, 2,0 Ач - фото 5
Батарея аккумуляторная DENZEL 28433, IB-18-2.0, Li-Ion, 18 В, 2,0 Ач - фото 6
Батарея аккумуляторная DENZEL 28433, IB-18-2.0, Li-Ion, 18 В, 2,0 Ач - фото 7
Батарея аккумуляторная DENZEL 28433, IB-18-2.0, Li-Ion, 18 В, 2,0 Ач - фото 8
Батарея аккумуляторная DENZEL 28433, IB-18-2.0, Li-Ion, 18 В, 2,0 Ач - фото 9
Батарея аккумуляторная DENZEL 28433, IB-18-2.0, Li-Ion, 18 В, 2,0 Ач - фото 10
Батарея аккумуляторная DENZEL 28433, IB-18-2.0, Li-Ion, 18 В, 2,0 Ач - фото 11
Батарея аккумуляторная DENZEL 28433, IB-18-2.0, Li-Ion, 18 В, 2,0 Ач - фото 12
Батарея аккумуляторная DENZEL 28433, IB-18-2.0, Li-Ion, 18 В, 2,0 Ач - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
2
  • Батарея аккумуляторная DENZEL 28433, IB-18-2.0, Li-Ion, 18 В, 2,0 Ач - фото 1
  • Батарея аккумуляторная DENZEL 28433, IB-18-2.0, Li-Ion, 18 В, 2,0 Ач - фото 2
  • Батарея аккумуляторная DENZEL 28433, IB-18-2.0, Li-Ion, 18 В, 2,0 Ач - фото 3
  • Батарея аккумуляторная DENZEL 28433, IB-18-2.0, Li-Ion, 18 В, 2,0 Ач - фото 4
  • Батарея аккумуляторная DENZEL 28433, IB-18-2.0, Li-Ion, 18 В, 2,0 Ач - фото 5
  • Батарея аккумуляторная DENZEL 28433, IB-18-2.0, Li-Ion, 18 В, 2,0 Ач - фото 6
  • Батарея аккумуляторная DENZEL 28433, IB-18-2.0, Li-Ion, 18 В, 2,0 Ач - фото 7
  • Батарея аккумуляторная DENZEL 28433, IB-18-2.0, Li-Ion, 18 В, 2,0 Ач - фото 8
  • Батарея аккумуляторная DENZEL 28433, IB-18-2.0, Li-Ion, 18 В, 2,0 Ач - фото 9
  • Батарея аккумуляторная DENZEL 28433, IB-18-2.0, Li-Ion, 18 В, 2,0 Ач - фото 10
  • Батарея аккумуляторная DENZEL 28433, IB-18-2.0, Li-Ion, 18 В, 2,0 Ач - фото 11
  • Батарея аккумуляторная DENZEL 28433, IB-18-2.0, Li-Ion, 18 В, 2,0 Ач - фото 12
  • Батарея аккумуляторная DENZEL 28433, IB-18-2.0, Li-Ion, 18 В, 2,0 Ач - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 660 руб. 
Начислим 43 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743841
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Батарея аккумуляторная DENZEL 28433, IB-18-2.0, Li-Ion, 18 В, 2,0 Ач
2 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х6
Вес, г.
470

Описание товара Батарея аккумуляторная DENZEL 28433, IB-18-2.0, Li-Ion, 18 В, 2,0 Ач

Батарея аккумуляторная универсальная Denzel IB-18-2.0 28433 с интеллектуальной системой распознавания нагрузки, емкостью 2 А·ч, подходит к любому аккумуляторному инструменту Denzel на платформе 18 В, а также ко всем соответствующим зарядным устройствам. Литий-ионные элементы обеспечивают высокую производительность без потери мощности.

Преимущества

  • Отсутствие эффекта памяти — мощность не теряется со временем, чем обеспечивается неизменно высокая результативность работы.
  • Защита от перегрузки — если значение тока превышает допустимый порог, аккумулятор отключается, такое решение гарантирует долгий срок службы.
  • Защита от перегрева — встроенный термопредохранитель защищает аккумуляторную батарею от разрушения.
  • Защита от глубокого разряда и нежелательного перезаряда — рабочий ресурс значительно выше, чем у обычных аккумуляторов.
  • LED-индикатор — уровень заряда удобно отслеживать, он позволяет избежать непредвиденных остановок в работе.
  • Масса 0,38 кг — батарея не утяжеляет инструмент.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Батарея аккумуляторная DENZEL 28433, IB-18-2.0, Li-Ion, 18 В, 2,0 Ач




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
2
Страна производитель
Китай
Описание

Батарея аккумуляторная универсальная Denzel IB-18-2.0 28433 с интеллектуальной системой распознавания нагрузки, емкостью 2 А·ч, подходит к любому аккумуляторному инструменту Denzel на платформе 18 В, а также ко всем соответствующим зарядным устройствам. Литий-ионные элементы обеспечивают высокую производительность без потери мощности.

Преимущества

  • Отсутствие эффекта памяти — мощность не теряется со временем, чем обеспечивается неизменно высокая результативность работы.
  • Защита от перегрузки — если значение тока превышает допустимый порог, аккумулятор отключается, такое решение гарантирует долгий срок службы.
  • Защита от перегрева — встроенный термопредохранитель защищает аккумуляторную батарею от разрушения.
  • Защита от глубокого разряда и нежелательного перезаряда — рабочий ресурс значительно выше, чем у обычных аккумуляторов.
  • LED-индикатор — уровень заряда удобно отслеживать, он позволяет избежать непредвиденных остановок в работе.
  • Масса 0,38 кг — батарея не утяжеляет инструмент.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарея аккумуляторная DENZEL 28433, IB-18-2.0, Li-Ion, 18 В, 2,0 Ач - стоимость товара 2660 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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